https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/marmarada-azor-etkisi-bitti-mi-bu-kis-kar-yagacak-mi-meteoroloji-uzmani-acikladi-1091002894.html
Marmara’da Azor etkisi bitti mi? Bu kış kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı
Marmara’da Azor etkisi bitti mi? Bu kış kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı
Sputnik Türkiye
Ekim ayında, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova’da son 23 yılın en düşük yağışı kaydedildi. Uzmanlar, bu... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
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Marmara Bölgesi'nde ekim yağışları, 1991-2020 yılları arasını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 81, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 60 azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgede ekim ayında düşen yağışın uzun yıllar ortalaması 72 milimetre ölçüldü.Bölgeye geçen yıl ekimde 34.3 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 13.9 milimetre yağış düştü.Buna göre bölgede ekim yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 81, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azaldı.Bölgede Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova'da son 23 yılın en düşük ekim yağışı kaydedildi.Bir yıl boyunca Azor Yüksek Basıncı etkili olduMeteoroloji uzmanı Güven Özdemir, geçen yıl Türkiye'nin istenilen yağışları alamadığını ve kar kuraklığının yaşandığını söyledi.Ekimde Türkiye'de yağışların azaldığını belirten Özdemir, "Marmara Bölgesi'nde ekimde normaline göre yağışlar yüzde 81, geçen yıla göre yüzde 60 azaldı. Bunun sebebi 1 yıl boyunca Azor Yüksek Basıncı'nın etkisinde kalmamız" dedi.Soğuk ve yağışlı kış uyarısıÖzdemir, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 28'lerde, ancak Türkiye genelinde bu durumun yüzde 40 ila 50 arasında olduğunu kaydetti.Kasım ayında olduklarına dikkati çeken Özdemir, "Mevsim olarak sonbaharın son günlerini yaşıyoruz. Eylül ve ekimde beklediğimiz yağışları alamadık, son derece kurak geçti. Kasımın sonu itibarıyla yağışlar biraz daha kendini göstermeye başladı. Yağışlar aralıkta artmaya devam edecektir. Bu kışın yağışlı ve soğuk geçeceğini bekliyoruz" ifadesini kullandı.Güven Özdemir, Türkiye'nin su stresi çeken bir ülkeden kıtlık çeken bir ülkeye doğru gittiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/meteoroloji-tahminini-guncelledi-pazartesiye-dikkat-istanbul-dahil-bircok-ile-yagis-geliyor-1090998457.html
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marmara denizi, balıkesir, bilecik, bursa, basınç, kar yağışı, istanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı, kış
marmara denizi, balıkesir, bilecik, bursa, basınç, kar yağışı, istanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı, kış
Marmara’da Azor etkisi bitti mi? Bu kış kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı
Ekim ayında, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova’da son 23 yılın en düşük yağışı kaydedildi. Uzmanlar, bu durumun Türkiye'nin Azor Yüksek Basıncı'nın etkisi altında kalmasıyla ilgili olduğunu ifade etti. Aralık ayında yağışların artması bekleniyor ve önümüzdeki kış soğuk geçecek.
Marmara Bölgesi'nde ekim yağışları, 1991-2020 yılları arasını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 81, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 60 azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgede ekim ayında düşen yağışın uzun yıllar ortalaması 72 milimetre ölçüldü.
Bölgeye geçen yıl ekimde 34.3 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 13.9 milimetre yağış düştü.
Buna göre bölgede ekim yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 81, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azaldı.
Bölgede Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova'da son 23 yılın en düşük ekim yağışı kaydedildi.
Bir yıl boyunca Azor Yüksek Basıncı etkili oldu
Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, geçen yıl Türkiye'nin istenilen yağışları alamadığını ve kar kuraklığının yaşandığını söyledi.
Ekimde Türkiye'de yağışların azaldığını belirten Özdemir, "Marmara Bölgesi'nde ekimde normaline göre yağışlar yüzde 81, geçen yıla göre yüzde 60 azaldı. Bunun sebebi 1 yıl boyunca Azor Yüksek Basıncı'nın etkisinde kalmamız" dedi.
Soğuk ve yağışlı kış uyarısı
Özdemir, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 28'lerde, ancak Türkiye genelinde bu durumun yüzde 40 ila 50 arasında olduğunu kaydetti.
Kasım ayında olduklarına dikkati çeken Özdemir, "Mevsim olarak sonbaharın son günlerini yaşıyoruz. Eylül ve ekimde beklediğimiz yağışları alamadık, son derece kurak geçti. Kasımın sonu itibarıyla yağışlar biraz daha kendini göstermeye başladı. Yağışlar aralıkta artmaya devam edecektir. Bu kışın yağışlı ve soğuk geçeceğini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Güven Özdemir, Türkiye'nin su stresi çeken bir ülkeden kıtlık çeken bir ülkeye doğru gittiğini sözlerine ekledi.