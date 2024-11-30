https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/diyarbakirda-yasa-disi-bahis-operasyonlari-6-kisi-tutuklandi--1091004692.html

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonları: 6 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonları: 6 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonları kapsamında Diyarbakır, Adana ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T11:15+0300

2024-11-30T11:15+0300

2024-11-30T11:15+0300

türkiye

diyarbakır

diyarbakır valiliği

polis

tutuklanma

gözaltı kararı

gözaltı merkezi

gözaltı

türkiye

adana

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089299498_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cde8ad3f270111718cd491d2cffad3d4.jpg

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, Adana ve Mersin'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 8 şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılarda 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.Yasa dışı bahis operasyonunda da yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/odemeler-icin-banka-zorunlulugunda-rakam-degisti-30-bin-liraya-yukseldi-1091000871.html

türkiye

diyarbakır

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır, diyarbakır valiliği, polis, tutuklanma, gözaltı kararı, gözaltı merkezi, gözaltı, türkiye, adana, kumar, online kumar, bahis, yasadışı bahis