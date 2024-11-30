https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/diyarbakirda-yasa-disi-bahis-operasyonlari-6-kisi-tutuklandi--1091004692.html
Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonları: 6 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonları: 6 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonları kapsamında Diyarbakır, Adana ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T11:15+0300
2024-11-30T11:15+0300
2024-11-30T11:15+0300
türkiye
diyarbakır
diyarbakır valiliği
polis
tutuklanma
gözaltı kararı
gözaltı merkezi
gözaltı
türkiye
adana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089299498_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cde8ad3f270111718cd491d2cffad3d4.jpg
Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, Adana ve Mersin'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 8 şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılarda 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.Yasa dışı bahis operasyonunda da yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/odemeler-icin-banka-zorunlulugunda-rakam-degisti-30-bin-liraya-yukseldi-1091000871.html
türkiye
diyarbakır
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089299498_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a8eba66c691936de4745053186e6beaf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
diyarbakır, diyarbakır valiliği, polis, tutuklanma, gözaltı kararı, gözaltı merkezi, gözaltı, türkiye, adana, kumar, online kumar, bahis, yasadışı bahis
diyarbakır, diyarbakır valiliği, polis, tutuklanma, gözaltı kararı, gözaltı merkezi, gözaltı, türkiye, adana, kumar, online kumar, bahis, yasadışı bahis
Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonları: 6 kişi tutuklandı
Dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonları kapsamında Diyarbakır, Adana ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, Adana ve Mersin'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 8 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılarda 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
Yasa dışı bahis operasyonunda da yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.