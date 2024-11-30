https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/odemeler-icin-banka-zorunlulugunda-rakam-degisti-30-bin-liraya-yukseldi-1091000871.html
Ödemeler için banka zorunluluğunda rakam değişti: 30 bin liraya yükseldi
Ödemeler için banka zorunluluğunda rakam değişti: 30 bin liraya yükseldi
Sputnik Türkiye
Tüketiciler için mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu daha önce 7 bin lira belirlenmişti... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T09:37+0300
2024-11-30T09:37+0300
2024-11-30T10:38+0300
ekonomi
banka
banka hesabı
ödeme
resmi gazete
hazine ve maliye bakanlığı
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Tüketiciler için 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması uygulamasında zorunlu tutarda değişiklik yapıldı. Tüketiciler için mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu 30 bin liraya çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğde yer alan örneklerdeki tutarlarda da düzenleme yapıldı.Pasaport numarası şartı getirildiÖte yandan, belgeleme zorunluluğu kapsamında (mükellef olmayanlar hariç) yabancılar ve Türkiye ikameti olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğunda da değişikliğe gidildi.Uygulama kapsamında, düzenlenecek faturalarda yabancıların veya Türkiye ikameti olmayan gerçek kişilerin pasaport numaralarının yazılması şartı bulunuyor. Düzenlemeyle artık pasaportların bir suretinin de faturanın ekine konulması gerekmeyecek.Tahsil edilen tutarların, tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlara yatırılması zorunluluğu da aranılmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/asgari-ucrette-ilk-toplanti-tarihi-kulisleri-hareketlendirdi-asgari-ucret-zammi-icin-masadaki-3-1090999475.html
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banka, banka hesabı, ödeme, resmi gazete, hazine ve maliye bakanlığı
banka, banka hesabı, ödeme, resmi gazete, hazine ve maliye bakanlığı
Ödemeler için banka zorunluluğunda rakam değişti: 30 bin liraya yükseldi
09:37 30.11.2024 (güncellendi: 10:38 30.11.2024)
Tüketiciler için mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu daha önce 7 bin lira belirlenmişti. Ödemelerde finansal kuruluşları kullanma zorunluluğunda tutar değişti ve 30 bin liraya çıkarıldı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tüketiciler için 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması uygulamasında zorunlu tutarda değişiklik yapıldı. Tüketiciler için mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu 30 bin liraya çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğde yer alan örneklerdeki tutarlarda da düzenleme yapıldı.
Pasaport numarası şartı getirildi
Öte yandan, belgeleme zorunluluğu kapsamında (mükellef olmayanlar hariç) yabancılar ve Türkiye ikameti olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğunda da değişikliğe gidildi.
Uygulama kapsamında, düzenlenecek faturalarda yabancıların veya Türkiye ikameti olmayan gerçek kişilerin pasaport numaralarının yazılması şartı bulunuyor. Düzenlemeyle artık pasaportların bir suretinin de faturanın ekine konulması gerekmeyecek.
Tahsil edilen tutarların, tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlara yatırılması zorunluluğu da aranılmayacak.