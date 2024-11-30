https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/odemeler-icin-banka-zorunlulugunda-rakam-degisti-30-bin-liraya-yukseldi-1091000871.html

Ödemeler için banka zorunluluğunda rakam değişti: 30 bin liraya yükseldi

Ödemeler için banka zorunluluğunda rakam değişti: 30 bin liraya yükseldi

Sputnik Türkiye

Tüketiciler için mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu daha önce 7 bin lira belirlenmişti... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T09:37+0300

2024-11-30T09:37+0300

2024-11-30T10:38+0300

ekonomi

banka

banka hesabı

ödeme

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hazine ve maliye bakanlığı

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Tüketiciler için 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması uygulamasında zorunlu tutarda değişiklik yapıldı. Tüketiciler için mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu 30 bin liraya çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğde yer alan örneklerdeki tutarlarda da düzenleme yapıldı.Pasaport numarası şartı getirildiÖte yandan, belgeleme zorunluluğu kapsamında (mükellef olmayanlar hariç) yabancılar ve Türkiye ikameti olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğunda da değişikliğe gidildi.Uygulama kapsamında, düzenlenecek faturalarda yabancıların veya Türkiye ikameti olmayan gerçek kişilerin pasaport numaralarının yazılması şartı bulunuyor. Düzenlemeyle artık pasaportların bir suretinin de faturanın ekine konulması gerekmeyecek.Tahsil edilen tutarların, tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlara yatırılması zorunluluğu da aranılmayacak.

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banka, banka hesabı, ödeme, resmi gazete, hazine ve maliye bakanlığı