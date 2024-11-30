https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/disisleri-bakani-fidan-haleple-ilgili-konustu-yeni-bir-goc-dalgasini-tetikleyecek-hicbir-aksiyona-1091008782.html

Dışişleri Bakanı Fidan Halep'le ilgili konuştu: 'Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz'

Dışişleri Bakanı Fidan Halep'le ilgili konuştu: 'Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halep'te yaşanan çatışmalara Türkiye'nin müdahil olmadığını belirtirken, yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T13:32+0300

2024-11-30T13:32+0300

2024-11-30T13:31+0300

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dışişleri bakanlığı

hakan fidan

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir programda Halep'le ilgili soruya yanıt verdi. Fidan, "Halep’te yaşanan çatışmalara Türkiye müdahil değil. Tedbirler alınıyor. Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" dedi. Bakan Fidan ayrıca, "Türkiye, kırılgan bir coğrafyada barış ve istikrarın sağlanmasında giderek artan bir rol oynuyor. Türkiye sorunları teşhis ediyor, çözümler sunuyor ve uluslararası düzenin dönüşümü için çalışıyor" diye konuştu. TRT World Forum 2024'te "Savaş ve Düzen: Değişen Dünya'da Jeopolitik Değişimlere Yön Vermek" başlıklı oturumun açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası sistemin politik, askeri, ekonomik ve çevresel zorluklar getirdiğini ifade eti. Bu zorluklar için kritik jeopolitik bir dönemden geçildiğini dile getiren Fidan, gittikçe daha derinleşen bir kutuplaşma görüldüğünü söyleyerek, "Burada sistem bizi buna itiyor, bu da yeni müttefiklere itiyor. Bunun sonucu olarak, uluslararası güvenlik mimarisi gittikçe zayıflıyor." diye konuştu. Orta Doğu'da, Asya Pasifik bölgesinde silahlanmanın arttığına dikkati çeken Fidan, "Bu, dünyayı bir uçurumun kenarına, hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir." ifadesini kullandı.Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyizHalep'le ilgili bir soruya yanıt veren Dışişleri Bakanı, "Halep’te yaşanan çatışmalara Türkiye müdahil değil. Tedbirler alınıyor. Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan ayrıca, "Türkiye, kırılgan bir coğrafyada barış ve istikrarın sağlanmasında giderek artan bir rol oynuyor. Türkiye sorunları teşhis ediyor, çözümler sunuyor ve uluslararası düzenin dönüşümü için çalışıyor" dedi.

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