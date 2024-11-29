https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/cumhurbaskani-erdogan-suriyeye-gonullu-donusler-hizlanacak-1090986296.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye gönüllü dönüşler hızlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye gönüllü dönüşler hızlanacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan iç ve dış politika... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T18:02+0300

2024-11-29T18:02+0300

2024-11-29T18:12+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

deprem

suriye

müsiad

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Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜYAP Fuar Merkezi'nde Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde değerlendirmelerde bulundu. 2024 MÜSİAD EXPO Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Göç konusu sadece bizim gibi ülkeler için değil, tüm ülkeler için günümüzün en hassas meselelerinden bir tanesi. Bütünlüklü bir anlayışla okumak, buna göre doğru, kalıcı ve uzun vadeli politikalar geliştirmek mecburiyetindeyiz. Göç konusunda insani değerleri merkeze alıyoruz. Düzensiz göç baskısıyla yüzleşen her devlet gibi elbette Türkiye de illegal göç akımlarıyla mücadelesini tavizsiz sürdürecektir. Avrupa'da 6 milyondan fazla vatandaşımız yaşadıkları ülkelere katkı sağlıyor. Suriye'de güven ortamı güçlendikçe gönüllü dönenlerin sayısı artacaktır. Göç olgusu ırkçı söylemlere mahkum edilmemeli. Zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi üretimde ve dış ticarette rekorlara koşuyor. 2023'te yüzde 5.1 büyüdük. Türkiye ekonomisi 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Ekonomimiz güçlü performans sergiliyor. Milli gelirimiz 2024 sonunda 1 trilyon 331 milyar dolara ve kişi başına gelirimizin ise 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz. En zor günler geride kaldı. Enflasyonda başlayan düşüş trendi hızlanarak devam edecek. Fahiş fiyatla mücadelemiz devam edecek. Milletin lokmasına uzanan elleri kıracağız. Türk ekonomisi fırtınalı sulardan sakin sulara doğru yol almaktadır. Bundan sonra rüzgara karşı değil, rüzgarı arkamıza alarak ilerleyeceğiz'' açıklamasında bulundu.'Yolsuzluk, hırsızlık, iş bilmezlik almış başını gitmiş'CHP belediyelerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Muhalefetin yönettikleri şehirlerde trafik sorunu katlanılmaz boyutlara ulaşmış, belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık, iş bilmezlik almış başını gitmiş. Cansiperane çalışan hakim ve savcıları küstahça tehdit etmenin bir muhalefet geleneği olduğunu, CHP'nin yeni yönetimine baktığımızda görüyoruz'' ifadesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/erdogan-layikiyla-degerlendirebilen-icin-her-kriz-yeni-bir-baslangicin-oncusudur-1090978970.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, deprem, suriye, müsiad