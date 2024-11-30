https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/resmi-gazetede-yayimlandi-ic-guvenlik-alanindaki-duzenlemeler-yururluge-girdi-1090997190.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: İç güvenlik alanındaki düzenlemeler yürürlüğe girdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: İç güvenlik alanındaki düzenlemeler yürürlüğe girdi
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İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, yetkisiz çakar kullanımı ile ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını ve bekçilere elle arama iznini kapsayan... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T03:14+0300
2024-11-30T03:14+0300
2024-11-30T03:14+0300
türkiye
tbmm
içişleri bakanlığı
türkiye noterler birliği (tnb)
resmi gazete
bekçi
çakar
silah
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TBMM Genel Kurulunda 21 Kasım’da kabul edilen ve bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kanuna göre, birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla her yıl en fazla iki kez İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme ve değerlendirme yapılacak.Ayrıca, Polis Bakım ve Yardım Sandığı, Emniyet Teşkilatı mensubu üyelerine emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı sağlayacak. Emekli olan üyelerine ise katılım payı, kar payı ve ölüm yardımı yapılacak.Silahını kaybedenlere 5 yıl silah bulundurma izni yokYapılan değişiklikle, silahını üçüncü kez kaybeden veya çalan kişilerin silah vesikası geri alınacak ve bu kişilere 5 yıl süreyle silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek. Gazilere ve yakınlarına ise silah ruhsatı alımlarında süre kaydı aranmayacak.Ülkeye silah parçası sokmak 5 yıldan 12 yıla hapisYeni düzenlemeye göre, ateşli silah parçalarını ülkeye sokan veya satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranların hapis cezasının alt sınırı 2 yıla, üst sınırı ise 4 yıla çıkarılacak.Yetkisiz çakara 96 bin lira ceza ve 30 gün trafikten menYetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç trafikten men edilecek. Ayrıca Türkiye Noterler Birliği tarafından tutulan araç sicil ve tescil sistemi verileri, Jandarma Genel Komutanlığıyla anlık olarak paylaşılacak.Değişiklikle, en az bir yıldır faaliyette bulunan dernekler lokal açabilecek, federasyon ve konfederasyonlar için ise bu şart aranmayacak. Çarşı ve mahalle bekçilerine elle arama onayıÇarşı ve mahalle bekçilerine, şüpheli kişiler veya araçlar üzerinde silah bulunduğunda, zarar vermemek amacıyla yoklama suretiyle elle dıştan kontrol etme yetkisi verilecek.Son olarak, görevini üstün başarıyla yerine getiren Emniyet Genel Müdürlüğü personeline İçişleri Bakanı tarafından 'Emniyet Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası', 'Emniyet Şeref Madalyası' ve 'Emniyet Üstün Hizmet Madalyası' verilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/tbmmde-2025-yili-merkezi-yonetim-butce-kanunu-kabul-edildi-1090992347.html
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tbmm, içişleri bakanlığı, türkiye noterler birliği (tnb), resmi gazete, bekçi, çakar, silah
tbmm, içişleri bakanlığı, türkiye noterler birliği (tnb), resmi gazete, bekçi, çakar, silah
Resmi Gazete'de yayımlandı: İç güvenlik alanındaki düzenlemeler yürürlüğe girdi
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, yetkisiz çakar kullanımı ile ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını ve bekçilere elle arama iznini kapsayan kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM Genel Kurulunda 21 Kasım’da kabul edilen ve bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kanuna göre, birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla her yıl en fazla iki kez İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme ve değerlendirme yapılacak.
Ayrıca, Polis Bakım ve Yardım Sandığı, Emniyet Teşkilatı mensubu üyelerine emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı sağlayacak. Emekli olan üyelerine ise katılım payı, kar payı ve ölüm yardımı yapılacak.
Silahını kaybedenlere 5 yıl silah bulundurma izni yok
Yapılan değişiklikle, silahını üçüncü kez kaybeden veya çalan kişilerin silah vesikası geri alınacak ve bu kişilere 5 yıl süreyle silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek. Gazilere ve yakınlarına ise silah ruhsatı alımlarında süre kaydı aranmayacak.
Ülkeye silah parçası sokmak 5 yıldan 12 yıla hapis
Yeni düzenlemeye göre, ateşli silah parçalarını ülkeye sokan veya satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranların hapis cezasının alt sınırı 2 yıla, üst sınırı ise 4 yıla çıkarılacak.
Yetkisiz çakara 96 bin lira ceza ve 30 gün trafikten men
Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç trafikten men edilecek. Ayrıca Türkiye Noterler Birliği tarafından tutulan araç sicil ve tescil sistemi verileri, Jandarma Genel Komutanlığıyla anlık olarak paylaşılacak.
Değişiklikle, en az bir yıldır faaliyette bulunan dernekler lokal açabilecek, federasyon ve konfederasyonlar için ise bu şart aranmayacak.
Çarşı ve mahalle bekçilerine elle arama onayı
Çarşı ve mahalle bekçilerine, şüpheli kişiler veya araçlar üzerinde silah bulunduğunda, zarar vermemek amacıyla yoklama suretiyle elle dıştan kontrol etme yetkisi verilecek.
Son olarak, görevini üstün başarıyla yerine getiren Emniyet Genel Müdürlüğü personeline İçişleri Bakanı tarafından 'Emniyet Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası', 'Emniyet Şeref Madalyası' ve 'Emniyet Üstün Hizmet Madalyası' verilebilecek.