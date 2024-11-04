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Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Ruhsatsız silah ve çakar kullanımında ceza artıyor
Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Ruhsatsız silah ve çakar kullanımında ceza artıyor
Sputnik Türkiye
Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T15:13+0300
2024-11-04T16:14+0300
türkiye
ruhsatsız silahlar
çakar
tbmm
kanun teklifi
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Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümlerini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 46 maddelik kanun teklifinin detaylarını açıkladı. Güler, "Karayolları kanundaki düzenleme ile trafik düzeni için ihlallere uygulanacak para cezalarını ağırlaştırıyoruz. 6 bin 439 TL olan cezayı 96 bin TL, tekerrüründe 196 bin TL olarak olarak belirliyoruz. Bu araçlara el konması ve geçici olarak trafikten men edilmesini düzenliyoruz" dedi.Yetkisiz çakarlı araçlara el konulacakGüler açıklamasında şunları kaydetti:"Çakar kullanımının önüne geçilmesi büyük önem arz etmekte. Bu kapsamda karayolları kanunundaki düzenleme ile trafik düzeni için ihlallere uygulanacak para cezalarını ağırlaştırıyoruz. 6 bin 439 TL olan cezayı 96 bin TL, tekerrüründe 196 bin TL olarak olarak belirliyoruz. Bu araçlara el konması ve geçici olarak trafikten men edilmesini düzenliyoruz. Düzensiz göçle mücadelede güvenliği teşkil eden yabancıların çıkışına yer veriyoruz. Sınır dışı kararına karşı açılan davaların kısa sürede sonuçlanması ile düzensiz göçmenlerin kısa sürede ülke dışına çıkarılmasını yasa teklifinde öneriyoruz.Polis yardım sandığını emniyet mensuplarına, emeklilik, ölüm, maluliyet yardımlarının OYAK'taki gibi emeklilik sonrası isteğe bağlı olarak katılım sistemi ile ikinci bir emekli maaşını da öneriyoruz.Kaymakamlık mesleğine giriş şartlarından çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma şartlarının düzenlenmesine kadar bir dizi düzenlemeyi çalışmaya yer verdik. Yeniden ortaya çıkacak ihtiyaçları da ele alacağız.3 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili açıklamaİlgili belediye başkanlarının, Mardin başkanına 10 yıl, Batman belediye başkanı için 6 yıl üzeri, Halfeti belediye başkanı için 6 yıl ve üzeri ceza verilmiş. Bunlar istinaf sürecine tabii. Belediye kanunu içinde durumlar değerlendirilmiş ve içişleri bakanlığı geçici bir dönem için bu görevlendirme yapılmış. Gerekli istinaf sürecinde burada kesinleşebilir veya beraat edebilir. Geçmiş dönemde de bu uygulamalar vardı. Belediye başkanlıkları kimsenin suç işleyeceği özgürlük alanı değil. Soruşturmaya tabii durum ise gerekli uygulama yapılacaktır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/yeni-kanun-teklifi-tbmm-baskanligina-sunulacak-ruhsatsiz-silaha-hapis-cakar-kullanimina-150-bin-tl-1089953451.html
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ruhsatsız silahlar, çakar, tbmm, kanun teklifi
ruhsatsız silahlar, çakar, tbmm, kanun teklifi

Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Ruhsatsız silah ve çakar kullanımında ceza artıyor

15:13 04.11.2024 (güncellendi: 16:14 04.11.2024)
© AARuhsatsız silah ve çakar kullanımı
Ruhsatsız silah ve çakar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA
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Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezası artılıyor. Yetkisiz çakarlı araç kullanımında cezaların 6 bin 439 liradan 96 bin TL'ye tekrarında ise 196 bin TL'ye yükselecek
Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümlerini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 46 maddelik kanun teklifinin detaylarını açıkladı. Güler, "Karayolları kanundaki düzenleme ile trafik düzeni için ihlallere uygulanacak para cezalarını ağırlaştırıyoruz. 6 bin 439 TL olan cezayı 96 bin TL, tekerrüründe 196 bin TL olarak olarak belirliyoruz. Bu araçlara el konması ve geçici olarak trafikten men edilmesini düzenliyoruz" dedi.

Yetkisiz çakarlı araçlara el konulacak

Güler açıklamasında şunları kaydetti:
"Çakar kullanımının önüne geçilmesi büyük önem arz etmekte. Bu kapsamda karayolları kanunundaki düzenleme ile trafik düzeni için ihlallere uygulanacak para cezalarını ağırlaştırıyoruz. 6 bin 439 TL olan cezayı 96 bin TL, tekerrüründe 196 bin TL olarak olarak belirliyoruz. Bu araçlara el konması ve geçici olarak trafikten men edilmesini düzenliyoruz. Düzensiz göçle mücadelede güvenliği teşkil eden yabancıların çıkışına yer veriyoruz. Sınır dışı kararına karşı açılan davaların kısa sürede sonuçlanması ile düzensiz göçmenlerin kısa sürede ülke dışına çıkarılmasını yasa teklifinde öneriyoruz.
Polis yardım sandığını emniyet mensuplarına, emeklilik, ölüm, maluliyet yardımlarının OYAK'taki gibi emeklilik sonrası isteğe bağlı olarak katılım sistemi ile ikinci bir emekli maaşını da öneriyoruz.
Kaymakamlık mesleğine giriş şartlarından çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma şartlarının düzenlenmesine kadar bir dizi düzenlemeyi çalışmaya yer verdik. Yeniden ortaya çıkacak ihtiyaçları da ele alacağız.

3 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili açıklama

İlgili belediye başkanlarının, Mardin başkanına 10 yıl, Batman belediye başkanı için 6 yıl üzeri, Halfeti belediye başkanı için 6 yıl ve üzeri ceza verilmiş. Bunlar istinaf sürecine tabii. Belediye kanunu içinde durumlar değerlendirilmiş ve içişleri bakanlığı geçici bir dönem için bu görevlendirme yapılmış. Gerekli istinaf sürecinde burada kesinleşebilir veya beraat edebilir. Geçmiş dönemde de bu uygulamalar vardı. Belediye başkanlıkları kimsenin suç işleyeceği özgürlük alanı değil. Soruşturmaya tabii durum ise gerekli uygulama yapılacaktır."
Çakarlı araç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
TÜRKİYE
Yeni kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulacak: Ruhsatsız silaha hapis, çakar kullanımına 150 bin TL ceza geliyor
2 Kasım, 11:29
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