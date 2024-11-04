https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/kanun-teklifi-tbmmye-sunuldu-ruhsatsiz-silah-ve-cakar-kullaniminda-ceza-artiyor-1090013602.html

Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Ruhsatsız silah ve çakar kullanımında ceza artıyor

Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Ruhsatsız silah ve çakar kullanımında ceza artıyor

Sputnik Türkiye

Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T15:13+0300

2024-11-04T15:13+0300

2024-11-04T16:14+0300

türkiye

ruhsatsız silahlar

çakar

tbmm

kanun teklifi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1090013708_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4f1f9a1370ec9cb8f65bc3e282d6e1a2.jpg

Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümlerini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 46 maddelik kanun teklifinin detaylarını açıkladı. Güler, "Karayolları kanundaki düzenleme ile trafik düzeni için ihlallere uygulanacak para cezalarını ağırlaştırıyoruz. 6 bin 439 TL olan cezayı 96 bin TL, tekerrüründe 196 bin TL olarak olarak belirliyoruz. Bu araçlara el konması ve geçici olarak trafikten men edilmesini düzenliyoruz" dedi.Yetkisiz çakarlı araçlara el konulacakGüler açıklamasında şunları kaydetti:"Çakar kullanımının önüne geçilmesi büyük önem arz etmekte. Bu kapsamda karayolları kanunundaki düzenleme ile trafik düzeni için ihlallere uygulanacak para cezalarını ağırlaştırıyoruz. 6 bin 439 TL olan cezayı 96 bin TL, tekerrüründe 196 bin TL olarak olarak belirliyoruz. Bu araçlara el konması ve geçici olarak trafikten men edilmesini düzenliyoruz. Düzensiz göçle mücadelede güvenliği teşkil eden yabancıların çıkışına yer veriyoruz. Sınır dışı kararına karşı açılan davaların kısa sürede sonuçlanması ile düzensiz göçmenlerin kısa sürede ülke dışına çıkarılmasını yasa teklifinde öneriyoruz.Polis yardım sandığını emniyet mensuplarına, emeklilik, ölüm, maluliyet yardımlarının OYAK'taki gibi emeklilik sonrası isteğe bağlı olarak katılım sistemi ile ikinci bir emekli maaşını da öneriyoruz.Kaymakamlık mesleğine giriş şartlarından çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma şartlarının düzenlenmesine kadar bir dizi düzenlemeyi çalışmaya yer verdik. Yeniden ortaya çıkacak ihtiyaçları da ele alacağız.3 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili açıklamaİlgili belediye başkanlarının, Mardin başkanına 10 yıl, Batman belediye başkanı için 6 yıl üzeri, Halfeti belediye başkanı için 6 yıl ve üzeri ceza verilmiş. Bunlar istinaf sürecine tabii. Belediye kanunu içinde durumlar değerlendirilmiş ve içişleri bakanlığı geçici bir dönem için bu görevlendirme yapılmış. Gerekli istinaf sürecinde burada kesinleşebilir veya beraat edebilir. Geçmiş dönemde de bu uygulamalar vardı. Belediye başkanlıkları kimsenin suç işleyeceği özgürlük alanı değil. Soruşturmaya tabii durum ise gerekli uygulama yapılacaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/yeni-kanun-teklifi-tbmm-baskanligina-sunulacak-ruhsatsiz-silaha-hapis-cakar-kullanimina-150-bin-tl-1089953451.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ruhsatsız silahlar, çakar, tbmm, kanun teklifi