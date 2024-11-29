https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ukraynanin-sekiz-bolgesinde-hava-saldirisi-alarmi-duyuruldu-1090952704.html
Ukrayna'nın sekiz bölgesinde hava saldırısı alarmı duyuruldu
Ukrayna'nın sekiz bölgesinde hava saldırısı alarmı duyuruldu
Sputnik Türkiye
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın çevrimiçi haritasındaki verilere göre, Ukrayna'nın Kiev, Kiev, Kharkov, Poltava, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Sumy... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T02:53+0300
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Kiev'de hava saldırısı alarmı Perşembe günü 22.41'den (Moskova saati 23.41) duyuruldu ve Kiev bölgesinde alarm 19.14'ten (Moskova saati 20.14) üç saatten fazla bir süredir çalıyor. Alarm, Moskova saatiyle 18.00'den itibaren belirtilen kalan alanları da kapsayacak şekilde genişletildi.Rus Silahlı Kuvvetleri, Rus makamların değerlendirmesiyle, arkasında Ukrayna özel servislerinin olduğunu belirlenen Kırım köprüsündeki terör saldırısından iki gün sonra, 10 Ekim 2022'de Ukrayna altyapısına yönelik operasyonlara başlamıştı.Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus birliklerinin Ukrayna silahlı kuvvetleriyle girdiği çatışmalarda konutları ve sosyal altyapıyı vurmadığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-batiya-ait-uzun-menzilli-silahlari-gozetlemeye-devam-edecegiz-1090949928.html
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ukrayna, kiev, kharkov, rus silahlı kuvvetleri
ukrayna, kiev, kharkov, rus silahlı kuvvetleri
Ukrayna'nın sekiz bölgesinde hava saldırısı alarmı duyuruldu
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın çevrimiçi haritasındaki verilere göre, Ukrayna'nın Kiev, Kiev, Kharkov, Poltava, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Sumy, Cherkasy ve Chernihiv bölgelerinde hava saldırısı alarmı ilan edildi.
Kiev'de hava saldırısı alarmı Perşembe günü 22.41'den (Moskova saati 23.41) duyuruldu ve Kiev bölgesinde alarm 19.14'ten (Moskova saati 20.14) üç saatten fazla bir süredir çalıyor. Alarm, Moskova saatiyle 18.00'den itibaren belirtilen kalan alanları da kapsayacak şekilde genişletildi.
Rus Silahlı Kuvvetleri, Rus makamların değerlendirmesiyle, arkasında Ukrayna özel servislerinin olduğunu belirlenen Kırım köprüsündeki terör saldırısından iki gün sonra, 10 Ekim 2022'de Ukrayna altyapısına yönelik operasyonlara başlamıştı.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus birliklerinin Ukrayna silahlı kuvvetleriyle girdiği çatışmalarda konutları ve sosyal altyapıyı vurmadığını dile getirmişti.