https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ukraynanin-sekiz-bolgesinde-hava-saldirisi-alarmi-duyuruldu-1090952704.html

Ukrayna'nın sekiz bölgesinde hava saldırısı alarmı duyuruldu

Ukrayna'nın sekiz bölgesinde hava saldırısı alarmı duyuruldu

Sputnik Türkiye

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın çevrimiçi haritasındaki verilere göre, Ukrayna'nın Kiev, Kiev, Kharkov, Poltava, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Sumy... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T02:53+0300

2024-11-29T02:53+0300

2024-11-29T02:53+0300

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Kiev'de hava saldırısı alarmı Perşembe günü 22.41'den (Moskova saati 23.41) duyuruldu ve Kiev bölgesinde alarm 19.14'ten (Moskova saati 20.14) üç saatten fazla bir süredir çalıyor. Alarm, Moskova saatiyle 18.00'den itibaren belirtilen kalan alanları da kapsayacak şekilde genişletildi.Rus Silahlı Kuvvetleri, Rus makamların değerlendirmesiyle, arkasında Ukrayna özel servislerinin olduğunu belirlenen Kırım köprüsündeki terör saldırısından iki gün sonra, 10 Ekim 2022'de Ukrayna altyapısına yönelik operasyonlara başlamıştı.Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus birliklerinin Ukrayna silahlı kuvvetleriyle girdiği çatışmalarda konutları ve sosyal altyapıyı vurmadığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-batiya-ait-uzun-menzilli-silahlari-gozetlemeye-devam-edecegiz-1090949928.html

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