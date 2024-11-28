https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-batiya-ait-uzun-menzilli-silahlari-gozetlemeye-devam-edecegiz-1090949928.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki Batı menşeli uzun menzilli silahları gözetlemeye devam edeceğiz
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki Batı menşeli uzun menzilli silahları gözetlemeye devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki Batı menşeli uzun menzilli silahları gözetlemeye devam edeceği açıklandı. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T23:00+0300
2024-11-28T23:00+0300
2024-11-28T23:02+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
savunma bakanlığı
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batı
uzun menzilli füze
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Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Ukrayna'daki Batı yapımı uzun menzilli silahları izlemeye devam edeceğini ve bu silahların hava alanlarını, konuşlanma alanlarını ve hareket yollarını hedef alacağını açıkladı.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Bakanlık son günlerde çeşitli tiplerde toplam 100 füze ve 466 insansız hava aracı 'Geran-2' kullanıldığını vurguladı. Kullanılan bu teçhizatlar arasından 90 füze ve 100 insansız hava aracının 28 Kasım gecesi Ukrayna'nın askeri endüstrisinin 17 kilit tesisini vuran birleşik büyük bir saldırıda kullanıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ukrayna-disisleri-bakanligi-ukrayna-ve-abd-seferberlik-yasinin-18e-dusurulmesini-gorusuyor-1090948643.html
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rusya savunma bakanlığı, savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, batı, uzun menzilli füze, rus ordusu
rusya savunma bakanlığı, savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, batı, uzun menzilli füze, rus ordusu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki Batı menşeli uzun menzilli silahları gözetlemeye devam edeceğiz
23:00 28.11.2024 (güncellendi: 23:02 28.11.2024)
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki Batı menşeli uzun menzilli silahları gözetlemeye devam edeceği açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Ukrayna'daki Batı yapımı uzun menzilli silahları izlemeye devam edeceğini ve bu silahların hava alanlarını, konuşlanma alanlarını ve hareket yollarını hedef alacağını açıkladı.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, uzun menzilli Batı silahlarının uygulama araçlarının hava alanlarını ve yerleştirme alanlarını, hareket yollarını sürekli olarak izlemeye ve onlara ateş açarak yenilgiye uğratmaya devam edecektir.
Bakanlık son günlerde çeşitli tiplerde toplam 100 füze ve 466 insansız hava aracı 'Geran-2' kullanıldığını vurguladı. Kullanılan bu teçhizatlar arasından 90 füze ve 100 insansız hava aracının 28 Kasım gecesi Ukrayna'nın askeri endüstrisinin 17 kilit tesisini vuran birleşik büyük bir saldırıda kullanıldığı ifade edildi.