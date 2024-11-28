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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-batiya-ait-uzun-menzilli-silahlari-gozetlemeye-devam-edecegiz-1090949928.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki Batı menşeli uzun menzilli silahları gözetlemeye devam edeceğiz
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki Batı menşeli uzun menzilli silahları gözetlemeye devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki Batı menşeli uzun menzilli silahları gözetlemeye devam edeceği açıklandı. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T23:00+0300
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ukrayna krizi
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savunma bakanlığı
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batı
uzun menzilli füze
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Ukrayna'daki Batı yapımı uzun menzilli silahları izlemeye devam edeceğini ve bu silahların hava alanlarını, konuşlanma alanlarını ve hareket yollarını hedef alacağını açıkladı.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Bakanlık son günlerde çeşitli tiplerde toplam 100 füze ve 466 insansız hava aracı 'Geran-2' kullanıldığını vurguladı. Kullanılan bu teçhizatlar arasından 90 füze ve 100 insansız hava aracının 28 Kasım gecesi Ukrayna'nın askeri endüstrisinin 17 kilit tesisini vuran birleşik büyük bir saldırıda kullanıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ukrayna-disisleri-bakanligi-ukrayna-ve-abd-seferberlik-yasinin-18e-dusurulmesini-gorusuyor-1090948643.html
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rusya savunma bakanlığı, savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, batı, uzun menzilli füze, rus ordusu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki Batı menşeli uzun menzilli silahları gözetlemeye devam edeceğiz

23:00 28.11.2024 (güncellendi: 23:02 28.11.2024)
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki Batı menşeli uzun menzilli silahları gözetlemeye devam edeceği açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Ukrayna'daki Batı yapımı uzun menzilli silahları izlemeye devam edeceğini ve bu silahların hava alanlarını, konuşlanma alanlarını ve hareket yollarını hedef alacağını açıkladı.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, uzun menzilli Batı silahlarının uygulama araçlarının hava alanlarını ve yerleştirme alanlarını, hareket yollarını sürekli olarak izlemeye ve onlara ateş açarak yenilgiye uğratmaya devam edecektir.
Bakanlık son günlerde çeşitli tiplerde toplam 100 füze ve 466 insansız hava aracı 'Geran-2' kullanıldığını vurguladı. Kullanılan bu teçhizatlar arasından 90 füze ve 100 insansız hava aracının 28 Kasım gecesi Ukrayna'nın askeri endüstrisinin 17 kilit tesisini vuran birleşik büyük bir saldırıda kullanıldığı ifade edildi.
Ukrayna ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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