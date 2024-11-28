https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-batiya-ait-uzun-menzilli-silahlari-gozetlemeye-devam-edecegiz-1090949928.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki Batı menşeli uzun menzilli silahları gözetlemeye devam edeceğiz

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki Batı menşeli uzun menzilli silahları gözetlemeye devam edeceğiz

Sputnik Türkiye

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki Batı menşeli uzun menzilli silahları gözetlemeye devam edeceği açıklandı. 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T23:00+0300

2024-11-28T23:00+0300

2024-11-28T23:02+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

savunma bakanlığı

rusya

ukrayna

batı

uzun menzilli füze

rus ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Ukrayna'daki Batı yapımı uzun menzilli silahları izlemeye devam edeceğini ve bu silahların hava alanlarını, konuşlanma alanlarını ve hareket yollarını hedef alacağını açıkladı.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Bakanlık son günlerde çeşitli tiplerde toplam 100 füze ve 466 insansız hava aracı 'Geran-2' kullanıldığını vurguladı. Kullanılan bu teçhizatlar arasından 90 füze ve 100 insansız hava aracının 28 Kasım gecesi Ukrayna'nın askeri endüstrisinin 17 kilit tesisini vuran birleşik büyük bir saldırıda kullanıldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ukrayna-disisleri-bakanligi-ukrayna-ve-abd-seferberlik-yasinin-18e-dusurulmesini-gorusuyor-1090948643.html

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rusya savunma bakanlığı, savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, batı, uzun menzilli füze, rus ordusu