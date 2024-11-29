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UEFA ülke puanındaki son durum değişti: Türkiye sıralama atlamaya artık çok yakın
UEFA ülke puanındaki son durum değişti: Türkiye sıralama atlamaya artık çok yakın
Sputnik Türkiye
Türk futbolunun Avrupa’daki temsilcileri bu hafta sahne aldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’in oynadığı maçlar sonrası UEFA ülke puanı... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T07:28+0300
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 4’üncü hafta maçında Petrocub ile İstanbul’da karşı karşıya geldi. Mücadele, son dakikada yenen golle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir, grubundaki puanını 2’ye yükseltti ancak galibiyet hasretini devam ettirdi.Galatasaray Avrupa’da namağlup serisini koruduGalatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5’inci haftasında AZ Alkmaar’a konuk oldu. Erken geriye düştüğü karşılaşmada 1-1’lik skorla sahadan ayrılan sarı-kırmızılılar, Avrupa’daki namağlup serisini sürdürdü. Bu beraberlikle temsilcimiz puanını 11’e çıkararak grubunda liderlik iddiasını korudu.Beşiktaş Macaristan’da kaybettiBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş, grupta 6 puanda kaldı ve üst tura çıkma şansını zora soktu.Fenerbahçe’den müthiş geri dönüşFenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5’inci haftasında Slavia Prag deplasmanına çıktı. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza atan sarı-lacivertliler, puanını 8’e yükseltti ve gruptaki konumunu güçlendirdi.Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durumuAvrupa’da temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye’nin UEFA ülke puanı 40 bin 100’e ulaştı. Bu puanla Türkiye, sıralamada 10’uncu basamakta yer aldı ve ilk 10’daki yerini korudu.Ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:Türk futbolu i̇çin kritik eşikTemsilcilerimizin Avrupa’da alacağı her puan, Türkiye’nin sıralamadaki yerini sağlamlaştırması için hayati önem taşıyor. İlk 10’da kalmayı başarmak, Türk futbolu için Avrupa’daki takımların doğrudan katılım haklarını etkileyecek.
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uefa ülke puanı, uefa ülke puanı sıralaması, uefa ülke puanı 2025, uefa ülke siralamasi güncel, uefa ülke sıralaması vikipedi, uefa ülke sıralaması nasıl hesaplanıyor

UEFA ülke puanındaki son durum değişti: Türkiye sıralama atlamaya artık çok yakın

07:28 29.11.2024
© AAUEFA
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA
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Türk futbolunun Avrupa’daki temsilcileri bu hafta sahne aldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’in oynadığı maçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin durumu netleşti. Fenerbahçe'nin galibiyeti sevindirirken, Galatasaray ve Başakşehir beraberlik aldı, Beşiktaş ise mağlup oldu.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 4’üncü hafta maçında Petrocub ile İstanbul’da karşı karşıya geldi. Mücadele, son dakikada yenen golle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir, grubundaki puanını 2’ye yükseltti ancak galibiyet hasretini devam ettirdi.

Galatasaray Avrupa’da namağlup serisini korudu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5’inci haftasında AZ Alkmaar’a konuk oldu. Erken geriye düştüğü karşılaşmada 1-1’lik skorla sahadan ayrılan sarı-kırmızılılar, Avrupa’daki namağlup serisini sürdürdü. Bu beraberlikle temsilcimiz puanını 11’e çıkararak grubunda liderlik iddiasını korudu.

Beşiktaş Macaristan’da kaybetti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş, grupta 6 puanda kaldı ve üst tura çıkma şansını zora soktu.

Fenerbahçe’den müthiş geri dönüş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5’inci haftasında Slavia Prag deplasmanına çıktı. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza atan sarı-lacivertliler, puanını 8’e yükseltti ve gruptaki konumunu güçlendirdi.

Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durumu

Avrupa’da temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye’nin UEFA ülke puanı 40 bin 100’e ulaştı. Bu puanla Türkiye, sıralamada 10’uncu basamakta yer aldı ve ilk 10’daki yerini korudu.
Ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:
Türkiye’nin UEFA Ülke Puanında Son Durumu

Sıra

Ülke

Puan

8

Belçika

49.800

9

Çekya

41.850

10

Türkiye

40.100

11

Avusturya

33.675

12

Norveç

33.250

Türk futbolu i̇çin kritik eşik

Temsilcilerimizin Avrupa’da alacağı her puan, Türkiye’nin sıralamadaki yerini sağlamlaştırması için hayati önem taşıyor. İlk 10’da kalmayı başarmak, Türk futbolu için Avrupa’daki takımların doğrudan katılım haklarını etkileyecek.
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