https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/uefa-ulke-puanindaki-son-durum-degisti-turkiye-siralama-atlamaya-artik-cok-yakin-1090954968.html

UEFA ülke puanındaki son durum değişti: Türkiye sıralama atlamaya artık çok yakın

UEFA ülke puanındaki son durum değişti: Türkiye sıralama atlamaya artık çok yakın

Sputnik Türkiye

Türk futbolunun Avrupa’daki temsilcileri bu hafta sahne aldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’in oynadığı maçlar sonrası UEFA ülke puanı... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T07:28+0300

2024-11-29T07:28+0300

2024-11-29T07:28+0300

uefa

galatasaray

fenerbahçe

beşiktaş

beşiktaş

spor

başakşehir

uefa avrupa ligi

uefa avrupa konferans ligi

uefa şampiyonlar ligi

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 4’üncü hafta maçında Petrocub ile İstanbul’da karşı karşıya geldi. Mücadele, son dakikada yenen golle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir, grubundaki puanını 2’ye yükseltti ancak galibiyet hasretini devam ettirdi.Galatasaray Avrupa’da namağlup serisini koruduGalatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5’inci haftasında AZ Alkmaar’a konuk oldu. Erken geriye düştüğü karşılaşmada 1-1’lik skorla sahadan ayrılan sarı-kırmızılılar, Avrupa’daki namağlup serisini sürdürdü. Bu beraberlikle temsilcimiz puanını 11’e çıkararak grubunda liderlik iddiasını korudu.Beşiktaş Macaristan’da kaybettiBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş, grupta 6 puanda kaldı ve üst tura çıkma şansını zora soktu.Fenerbahçe’den müthiş geri dönüşFenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5’inci haftasında Slavia Prag deplasmanına çıktı. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza atan sarı-lacivertliler, puanını 8’e yükseltti ve gruptaki konumunu güçlendirdi.Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durumuAvrupa’da temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye’nin UEFA ülke puanı 40 bin 100’e ulaştı. Bu puanla Türkiye, sıralamada 10’uncu basamakta yer aldı ve ilk 10’daki yerini korudu.Ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:Türk futbolu i̇çin kritik eşikTemsilcilerimizin Avrupa’da alacağı her puan, Türkiye’nin sıralamadaki yerini sağlamlaştırması için hayati önem taşıyor. İlk 10’da kalmayı başarmak, Türk futbolu için Avrupa’daki takımların doğrudan katılım haklarını etkileyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/premier-lig-sampiyonundan-santiyeye-unlu-futbolcu-insaatta-calismaya-basladi-1090866252.html

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