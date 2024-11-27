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Premier Lig şampiyonundan şantiyeye: Ünlü futbolcu inşaatta çalışmaya başladı
Premier Lig şampiyonundan şantiyeye: Ünlü futbolcu inşaatta çalışmaya başladı
Sputnik Türkiye
Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve Chelsea’ye rekor bedelle transfer olan Danny Drinkwater, futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T08:18+0300
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spor
futbol
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ruh sağlığı
para
chelsea
leicester city
premier lig
inşaat
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İngiliz futbolcu Danny Drinkwater, futbolseverlerin aklında 2016 yılında Leicester City ile yaşadığı Premier Lig şampiyonluğuyla yer etti. Takımın orta sahadaki kilit ismi olan Drinkwater, performansıyla sezonun unutulmazlarından biri oldu. Ancak kariyeri, Chelsea’ye 37.9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu dönemin ardından çalkantılı bir sürece girdi.Chelsea’de düşüş başladıBüyük umutlarla transfer olduğu Chelsea, Drinkwater için tam bir hayal kırıklığı oldu. Sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan futbolcu, kulüp tarafından kiralık olarak başka takımlara gönderildi. Burnley ve Aston Villa’daki kısa süreli kiralık dönemlerinde toplam sadece 6 maça çıkabildi.Türkiye macerası ve hayal kırıklığı2021 yazında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’ya transfer olan Drinkwater, Türkiye’de de istediği performansı sergileyemedi. 11 maçta forma giyen oyuncu, sezon sonunda İngiltere’ye geri döndü. Championship ekiplerinden Reading’de geçirdiği bir yılın ardından Chelsea ile sözleşmesi sona eren futbolcu, 2022 yazında kulüpsüz kaldı.Futboldan şantiyeye: Yeni bir başlangıçAktif futbolculuk kariyerini sonlandıran Drinkwater, şimdilerde İngiltere’de bir inşaat şantiyesinde çalışıyor. Premier Lig şampiyonluğuna uzanan kariyerinin ardından sıradışı bir mesleği tercih eden eski futbolcu, yeni hayatında mutluluğu bulduğunu söylüyor. Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, “İyi para kazanmak tüm sorunlarınızı çözmüyor. Ruh sağlığı, fiziksel sağlıktan daha önemli,” sözleriyle dikkat çekti.Hayranlar şaşkın: Efsane oyuncunun yeni yoluDrinkwater’ın şantiyedeki görüntüleri futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada “Bir Premier Lig şampiyonu böyle mi olmalıydı?” yorumları yapılırken, futbolcunun hayranları bu kararı cesur bir değişim olarak nitelendirdi.Şöhret ve zorlukların ardından ruh sağlığı mesajıFutbol kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklar, transfer hayal kırıklıkları ve performans düşüşleriyle mücadele eden Drinkwater, şöhretin tek başına mutluluk getirmediğini vurguluyor. Premier Lig’den inşaat şantiyesine uzanan hikayesi, kariyer değişimlerinin şaşırtıcı olduğu kadar ilham verici bir örneği haline geldi.
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danny drinkwater, premier lig şampiyonu, futbol kariyeri, chelsea transferi, kasımpaşa kariyeri, inşaat işçisi futbolcu, leicester city, futbolculuktan inşaat işçiliğine, spor dünyası hikayeleri, kariyer değişimi
danny drinkwater, premier lig şampiyonu, futbol kariyeri, chelsea transferi, kasımpaşa kariyeri, inşaat işçisi futbolcu, leicester city, futbolculuktan inşaat işçiliğine, spor dünyası hikayeleri, kariyer değişimi

Premier Lig şampiyonundan şantiyeye: Ünlü futbolcu inşaatta çalışmaya başladı

08:18 27.11.2024 (güncellendi: 08:31 27.11.2024)
© AAİnşaat işçisi
İnşaat işçisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AA
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Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve Chelsea’ye rekor bedelle transfer olan Danny Drinkwater, futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra şaşırtıcı bir kararla inşaat işçiliğine başladı. Yıldız oyuncu, kariyerindeki düşüşü ve yeni hayatını “ruh sağlığı her şeyden önemli” sözleriyle özetledi.
İngiliz futbolcu Danny Drinkwater, futbolseverlerin aklında 2016 yılında Leicester City ile yaşadığı Premier Lig şampiyonluğuyla yer etti. Takımın orta sahadaki kilit ismi olan Drinkwater, performansıyla sezonun unutulmazlarından biri oldu. Ancak kariyeri, Chelsea’ye 37.9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu dönemin ardından çalkantılı bir sürece girdi.

Chelsea’de düşüş başladı

Büyük umutlarla transfer olduğu Chelsea, Drinkwater için tam bir hayal kırıklığı oldu. Sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan futbolcu, kulüp tarafından kiralık olarak başka takımlara gönderildi. Burnley ve Aston Villa’daki kısa süreli kiralık dönemlerinde toplam sadece 6 maça çıkabildi.

Türkiye macerası ve hayal kırıklığı

2021 yazında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’ya transfer olan Drinkwater, Türkiye’de de istediği performansı sergileyemedi. 11 maçta forma giyen oyuncu, sezon sonunda İngiltere’ye geri döndü. Championship ekiplerinden Reading’de geçirdiği bir yılın ardından Chelsea ile sözleşmesi sona eren futbolcu, 2022 yazında kulüpsüz kaldı.

Futboldan şantiyeye: Yeni bir başlangıç

Aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran Drinkwater, şimdilerde İngiltere’de bir inşaat şantiyesinde çalışıyor. Premier Lig şampiyonluğuna uzanan kariyerinin ardından sıradışı bir mesleği tercih eden eski futbolcu, yeni hayatında mutluluğu bulduğunu söylüyor. Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, “İyi para kazanmak tüm sorunlarınızı çözmüyor. Ruh sağlığı, fiziksel sağlıktan daha önemli,” sözleriyle dikkat çekti.

Hayranlar şaşkın: Efsane oyuncunun yeni yolu

Drinkwater’ın şantiyedeki görüntüleri futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada “Bir Premier Lig şampiyonu böyle mi olmalıydı?” yorumları yapılırken, futbolcunun hayranları bu kararı cesur bir değişim olarak nitelendirdi.

Şöhret ve zorlukların ardından ruh sağlığı mesajı

Futbol kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklar, transfer hayal kırıklıkları ve performans düşüşleriyle mücadele eden Drinkwater, şöhretin tek başına mutluluk getirmediğini vurguluyor. Premier Lig’den inşaat şantiyesine uzanan hikayesi, kariyer değişimlerinin şaşırtıcı olduğu kadar ilham verici bir örneği haline geldi.
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