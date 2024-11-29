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Türkiye Moskova Büyükelçisi Bilgiç: Rusya ile tarım ticaretimizi güçlendirmek istiyoruz
Türkiye Moskova Büyükelçisi Bilgiç: Rusya ile tarım ticaretimizi güçlendirmek istiyoruz
Sputnik Türkiye
Moskova'da Türkiye-Rusya Federasyonu Yaş Meyve Sebze Zirvesi gerçekleştirildi. Burada konuşan Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Rusya'ya daha fazla... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T12:30+0300
2024-11-29T12:30+0300
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Rusya’nın başkenti Moskova, Türkiye ile Rusya arasındaki yaş meyve ve sebze ticaretinin ele alındığı bir zirveye ev sahipliği yaptı. 'Türkiye-Rusya Federasyonu Yaş Meyve Sebze Zirvesi' kapsamında, her iki ülkeden sektör temsilcileri ve yetkililer bir araya gelerek ticari işbirliğini geliştirme yollarını tartıştı.Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, zirvede yaptığı konuşmada Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilere dikkat çekti. İki ülke arasındaki ticaretin bu ilişkilerin merkezinde yer aldığını vurgulayan Bilgiç, “Ticaretimiz geliştikçe diğer alanlardaki işbirliğimiz de güçleniyor” ifadelerini kullandı.11 milyarın 2 milyarı tarım ürünleri Büyükelçi Bilgiç, Türkiye’nin 2023 yılında Rusya’ya 11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bu rakamın 2 milyar dolarının tarım ürünlerinden oluştuğunu belirtti. Tarım ve özellikle yaş meyve-sebzeyi stratejik ürünler olarak gördüklerini ifade eden Bilgiç, iklim değişikliği ve üretim imkanlarındaki gelişmelere dikkat çekerek, bu artıştan Rusya’nın daha fazla yararlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Türk hükümetinin, Rusya’ya ihracatı artırmak için gerekli desteği sağlayacağını vurguladı.'İhracatta Rusya, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli'Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Rusya’nın Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki dış ticaretin daha dengeli hale gelmesi gerektiğini söyledi. Kılıçkaya, Türkiye’nin ihracat stratejisinde Rusya’nın hedef ülkelerden biri olduğunu belirterek, yaş meyve ve sebze ticaretinin bu süreçte kritik bir rol oynadığını vurguladı.Zirveye, Türkiye Yaş Meyve-Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Roselhodnadzor) Başkanlık Başdanışmanı Vasily Lavrovsky ve Rusya kalite kontrol kurumu Roskaçestvo’dan yetkililer de katıldı. Bunun yanı sıra, iki ülkenin yaş meyve-sebze sektöründen çok sayıda temsilci de toplantıda yer aldı.
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tanju bilgiç, büyükelçi, türkiye, rusya, ankara, moskova, sebze, meyve, meyve-sebze ithalatı, rusya meyve-sebze birliği
tanju bilgiç, büyükelçi, türkiye, rusya, ankara, moskova, sebze, meyve, meyve-sebze ithalatı, rusya meyve-sebze birliği

Türkiye Moskova Büyükelçisi Bilgiç: Rusya ile tarım ticaretimizi güçlendirmek istiyoruz

12:30 29.11.2024
© Sefa KaracanTanju Bilgiç
Tanju Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© Sefa Karacan
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Moskova'da Türkiye-Rusya Federasyonu Yaş Meyve Sebze Zirvesi gerçekleştirildi. Burada konuşan Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Rusya'ya daha fazla tarım ürünü satmak istediğini, Rusya'nın da bundan faydalanması gerektiğini söyledi.
Rusya’nın başkenti Moskova, Türkiye ile Rusya arasındaki yaş meyve ve sebze ticaretinin ele alındığı bir zirveye ev sahipliği yaptı. 'Türkiye-Rusya Federasyonu Yaş Meyve Sebze Zirvesi' kapsamında, her iki ülkeden sektör temsilcileri ve yetkililer bir araya gelerek ticari işbirliğini geliştirme yollarını tartıştı.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, zirvede yaptığı konuşmada Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilere dikkat çekti. İki ülke arasındaki ticaretin bu ilişkilerin merkezinde yer aldığını vurgulayan Bilgiç, “Ticaretimiz geliştikçe diğer alanlardaki işbirliğimiz de güçleniyor” ifadelerini kullandı.

11 milyarın 2 milyarı tarım ürünleri

Büyükelçi Bilgiç, Türkiye’nin 2023 yılında Rusya’ya 11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bu rakamın 2 milyar dolarının tarım ürünlerinden oluştuğunu belirtti. Tarım ve özellikle yaş meyve-sebzeyi stratejik ürünler olarak gördüklerini ifade eden Bilgiç, iklim değişikliği ve üretim imkanlarındaki gelişmelere dikkat çekerek, bu artıştan Rusya’nın daha fazla yararlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Türk hükümetinin, Rusya’ya ihracatı artırmak için gerekli desteği sağlayacağını vurguladı.

'İhracatta Rusya, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli'

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Rusya’nın Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki dış ticaretin daha dengeli hale gelmesi gerektiğini söyledi. Kılıçkaya, Türkiye’nin ihracat stratejisinde Rusya’nın hedef ülkelerden biri olduğunu belirterek, yaş meyve ve sebze ticaretinin bu süreçte kritik bir rol oynadığını vurguladı.
Zirveye, Türkiye Yaş Meyve-Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Roselhodnadzor) Başkanlık Başdanışmanı Vasily Lavrovsky ve Rusya kalite kontrol kurumu Roskaçestvo’dan yetkililer de katıldı.
Bunun yanı sıra, iki ülkenin yaş meyve-sebze sektöründen çok sayıda temsilci de toplantıda yer aldı.
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