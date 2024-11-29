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Rusya ve Çin'den Japon Denizi'nde ortak hava tatbikatı
Rusya ve Çin'den Japon Denizi'nde ortak hava tatbikatı
Sputnik Türkiye
Rusya, Japon Denizi üzerinde Çin ile birlikte hava devriyesini gerçekleştirdi. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T09:50+0300
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Çin ve Rusya, Cuma günü Japon Denizi üzerinde dokuzuncu ortak stratejik hava devriyesini gerçekleştirdi. Çin devlet televizyonu CCTV’nin bildirdiğine göre bu hava devriyesi, iki ülke arasındaki yıllık iş birliği planının bir parçası olarak düzenlendi.Geçtiğimiz Temmuz ayında ise her iki ülkenin orduları, Kuzey Pasifik ve Arktik bölgelerinde, ABD’nin Alaska eyaleti yakınlarında, nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarını kullanarak ortak bir hava devriyesi gerçekleştirmişti. Hatta bu durum, ABD ve Kanada’nın savaş uçaklarını havalandırmasına neden olmuştu.Rusya birçok ülke farklı tatbikatlar düzenlemeye devam ediyorRusya, son yıllarda çeşitli ülkelerle geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar düzenleyerek uluslararası askeri iş birliğini güçlendirdi. Özellikle Çin ile düzenlenen 'Joint Sea' ve 'North-Joint' tatbikatları, deniz güvenliğine yönelik tehditlere karşı ortak yanıt verme yeteneklerini sergilemeyi amaçlıyor. Belarus ile gerçekleştirilen 'Zapad' tatbikatları ise, iki ülkenin askeri savunma alanındaki iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, Endonezya ile planlanan ilk ikili deniz tatbikatı, Rusya’nın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir göstergesi oldu. Buna ek olarak İran ile de büyük bir tatbikat gerçekleştirilmişti. Eylül 2022'de Rusya, Çin, Hindistan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Cezayir, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Suriye, Nikaragua, Laos, Moğolistan ve Tacikistan'dan askeri birliklerin katılımıyla büyük ölçekli bir Vostok 2022 tatbikatı gerçekleştirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/suriye-ordusu-halep-ve-idlibde-karsi-saldiriya-gecti-1090954055.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, güney çin denizi, çin komünist partisi (çkp), çin devlet başkanı şi cinping, çin komünist partisi, japonya, rusya, rusya savunma bakanlığı, japon denizi, belarus, endonezya, abd

Rusya ve Çin'den Japon Denizi'nde ortak hava tatbikatı

09:50 29.11.2024 (güncellendi: 09:55 29.11.2024)
Rusya - Çin
Rusya - Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
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Rusya, Japon Denizi üzerinde Çin ile birlikte hava devriyesini gerçekleştirdi.
Çin ve Rusya, Cuma günü Japon Denizi üzerinde dokuzuncu ortak stratejik hava devriyesini gerçekleştirdi. Çin devlet televizyonu CCTV’nin bildirdiğine göre bu hava devriyesi, iki ülke arasındaki yıllık iş birliği planının bir parçası olarak düzenlendi.
Geçtiğimiz Temmuz ayında ise her iki ülkenin orduları, Kuzey Pasifik ve Arktik bölgelerinde, ABD’nin Alaska eyaleti yakınlarında, nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarını kullanarak ortak bir hava devriyesi gerçekleştirmişti. Hatta bu durum, ABD ve Kanada’nın savaş uçaklarını havalandırmasına neden olmuştu.

Rusya birçok ülke farklı tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor

Rusya, son yıllarda çeşitli ülkelerle geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar düzenleyerek uluslararası askeri iş birliğini güçlendirdi. Özellikle Çin ile düzenlenen 'Joint Sea' ve 'North-Joint' tatbikatları, deniz güvenliğine yönelik tehditlere karşı ortak yanıt verme yeteneklerini sergilemeyi amaçlıyor. Belarus ile gerçekleştirilen 'Zapad' tatbikatları ise, iki ülkenin askeri savunma alanındaki iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor.
Ayrıca, Endonezya ile planlanan ilk ikili deniz tatbikatı, Rusya’nın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir göstergesi oldu. Buna ek olarak İran ile de büyük bir tatbikat gerçekleştirilmişti.
Eylül 2022'de Rusya, Çin, Hindistan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Cezayir, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Suriye, Nikaragua, Laos, Moğolistan ve Tacikistan'dan askeri birliklerin katılımıyla büyük ölçekli bir Vostok 2022 tatbikatı gerçekleştirilmişti.
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