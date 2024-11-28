https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-savunma-bakanligi-suriyede-halep-ve-idlibe-saldiran-400-militan-imha-edildi-1090950242.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye’de Halep ve İdlib'e saldıran 400 militan imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye’de Halep ve İdlib'e saldıran 400 militan imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye ordusunun Halep ve İdlib'e saldıran El Nusra örgütüne bağlı yaklaşık 400 militanın imha edildiğini... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T23:39+0300
2024-11-28T23:39+0300
2024-11-28T23:38+0300
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kıdemli Yüzbaşı Oleg İgnasyuk yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye ordusunun Halep ve İdlib vilayetlerinde Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelere saldırı gerçekleştiren yasadışı El Nusra örgütüne bağlı en az 400 militanı imha ettiğini belirtti.İgnasyuk, “Nusra Cephesi terör örgütüne bağlı yasadışı silahlı oluşumlar 27 Kasım saat 7.50'de Halep ve İdlib vilayetlerinde Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelere saldırı başlattı. Suriye Arap Ordusu, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin desteğiyle bu saldırılara karşı yoğun bir mücadele veriyor” dedi.İgnasyuk, son 24 saat içinde terörist oluşumların teçhizat ve personel açısından önemli kayıplar verdiğini, en az 400 militanın imha edildiğini kaydetti.Ayrıca, önceki gün İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Nusra Cephesi terör örgütü tarafından 12’si İdlib ve 1’i Halep vilayetinde olmak üzere Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine yönelik 13 saldırı kaydedildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-harekata-devam-ediyor-son-24-saatte-bin-505-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1090924547.html
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idlib, suriye, rusya savunma bakanlığı, rus hava-uzay kuvvetleri, el nusra, halep, suriye ordusu, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
idlib, suriye, rusya savunma bakanlığı, rus hava-uzay kuvvetleri, el nusra, halep, suriye ordusu, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye’de Halep ve İdlib'e saldıran 400 militan imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye ordusunun Halep ve İdlib'e saldıran El Nusra örgütüne bağlı yaklaşık 400 militanın imha edildiğini bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kıdemli Yüzbaşı Oleg İgnasyuk yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye ordusunun Halep ve İdlib vilayetlerinde Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelere saldırı gerçekleştiren yasadışı El Nusra örgütüne bağlı en az 400 militanı imha ettiğini belirtti.
İgnasyuk, “Nusra Cephesi terör örgütüne bağlı yasadışı silahlı oluşumlar 27 Kasım saat 7.50'de Halep ve İdlib vilayetlerinde Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelere saldırı başlattı. Suriye Arap Ordusu, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin desteğiyle bu saldırılara karşı yoğun bir mücadele veriyor” dedi.
İgnasyuk, son 24 saat içinde terörist oluşumların teçhizat ve personel açısından önemli kayıplar verdiğini, en az 400 militanın imha edildiğini kaydetti.
Ayrıca, önceki gün İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Nusra Cephesi terör örgütü tarafından 12’si İdlib ve 1’i Halep vilayetinde olmak üzere Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine yönelik 13 saldırı kaydedildiği belirtildi.