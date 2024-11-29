https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriye-ordusuyla-birlikte-terorist-saldirilari-puskurtme-operasyonunu-1090991734.html
‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye ordusuyla birlikte terörist saldırıları püskürtme operasyonunu sürdürüyor’
‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye ordusuyla birlikte terörist saldırıları püskürtme operasyonunu sürdürüyor’
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı İgnasyuk, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye ordusuyla birlikte terörist saldırıları... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T23:11+0300
2024-11-29T23:11+0300
2024-11-29T23:10+0300
dünya
rus hava-uzay kuvvetleri
suriye
halep
idlib
nusra cephesi
heyet tahrir el şam (htş)
suriye ordusu
militan
askeri teçhizat
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kıdemli Yüzbaşı Oleg İgnasyuk yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye hükümet güçleriyle birlikte Halep ve İdlib vilayetlerindeki terörist saldırıları püskürtme operasyonunu sürdürdüğünü söyledi.İgnasyuk, “Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Nusra Cephesi terör örgütü ve diğer radikal muhalif silahlı oluşumların Halep ve İdlib vilayetlerinde Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine karşı ortak saldırıya geçmesi nedeniyle Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki durumun giderek kötüleştiğini gözlemliyor” dedi.Suriye ordusuna destek sağlayan Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin, militanların teçhizat ve insan gücü, kontrol noktaları, depoları ve topçu mevzilerine füze ve bombalı saldırılar düzenlediğini belirten İgnasyuk, son 24 saat içinde yüzlerce teröristin imha edildiğini, saldırıları püskürtme operasyonunun sürdüğünü kaydetti.27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTS) bağlı gruplar gerilimi azaltma anlaşmasını ihlal ederek Halep ve İdlib vilayetlerine saldırmıştı. Silahlı oluşumlar geniş bir cephede köyleri, yerleşim yerlerini ve askeri mevzileri hedef almıştı.Suriye ordusu saldırılara anında karşılık vererek Halep kentinin batısındaki militanlara ait ikmal hatları ve İdlib'de teröristlerin biriktiği alanları vurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/suriye-ordusu-halep-ve-idlibde-karsi-saldiriya-gecti-1090954055.html
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rus hava-uzay kuvvetleri, suriye, halep, idlib, nusra cephesi, heyet tahrir el şam (htş), suriye ordusu, militan, askeri teçhizat, suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
rus hava-uzay kuvvetleri, suriye, halep, idlib, nusra cephesi, heyet tahrir el şam (htş), suriye ordusu, militan, askeri teçhizat, suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye ordusuyla birlikte terörist saldırıları püskürtme operasyonunu sürdürüyor’
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı İgnasyuk, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye ordusuyla birlikte terörist saldırıları püskürtme operasyonunu sürdürdüğünü belirtti.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kıdemli Yüzbaşı Oleg İgnasyuk yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye hükümet güçleriyle birlikte Halep ve İdlib vilayetlerindeki terörist saldırıları püskürtme operasyonunu sürdürdüğünü söyledi.
İgnasyuk, “Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Nusra Cephesi terör örgütü ve diğer radikal muhalif silahlı oluşumların Halep ve İdlib vilayetlerinde Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine karşı ortak saldırıya geçmesi nedeniyle Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki durumun giderek kötüleştiğini gözlemliyor” dedi.
Suriye ordusuna destek sağlayan Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin, militanların teçhizat ve insan gücü, kontrol noktaları, depoları ve topçu mevzilerine füze ve bombalı saldırılar düzenlediğini belirten İgnasyuk, son 24 saat içinde yüzlerce teröristin imha edildiğini, saldırıları püskürtme operasyonunun sürdüğünü kaydetti.
27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTS) bağlı gruplar gerilimi azaltma anlaşmasını ihlal ederek Halep ve İdlib vilayetlerine saldırmıştı. Silahlı oluşumlar geniş bir cephede köyleri, yerleşim yerlerini ve askeri mevzileri hedef almıştı.
Suriye ordusu saldırılara anında karşılık vererek Halep kentinin batısındaki militanlara ait ikmal hatları ve İdlib'de teröristlerin biriktiği alanları vurmuştu.