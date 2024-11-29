Rusya, Batı'ya yönelik gıda ambargosunu 2 yıl daha uzattı
© AAMarket, pazar, gıda
© AA
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Başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere Rusya'ya yaptırım uygulayan Batılı ülkelere misilleme yapan Moskova yönetimi, gıda ambargosunu en az 2 yıl daha yürürlükte tutacak.
Rusya'da hükümet, bazı Batılı ülkelere 2014'ten bu yana uyguladığı gıda ambargosunun süresini 2026 sonuna kadar uzattı.
Rusya hükümetinin yazılı açıklamasına göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesi uyarınca Rusya'ya yaptırım uygulayan ABD ve AB ülkelerine cevaben getirilen gıda ambargosunun süresi 2 yıl uzatıldı.
Yeni kararla birlikte ambargo, 31 Aralık 2026'ya kadar yürürlükte kalacak.
Rus hükümeti, ambargo listesinin genişletildiğini ve Yeni Zelanda'nın da listeye eklendiğini bildirdi.
Ukrayna kriziyle birlikte Batılı ülkelerin uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşılık veren Rusya yönetimi, 6 Ağustos 2014'te Putin'in imzaladığı kararnameyle ABD, AB ve bazı Batılı ülkelerden belirli gıda ürünlerine ambargo uyguluyor.
Bugün itibarıyla listede ABD, AB ülkeleri, Kanada, İngiltere, Avustralya, Norveç, Ukrayna, Arnavutluk, Karadağ, İzlanda, Lihtenştayn ve Yeni Zelanda yer alıyor.
Ambargo uyarınca Rusya, Batılı ülkelerden bazı et ve süt ürünleri, deniz ürünleri ile sebze ve meyvelerin ithalatını askıya aldı.
Rusya hükümetinin yazılı açıklamasına göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesi uyarınca Rusya'ya yaptırım uygulayan ABD ve AB ülkelerine cevaben getirilen gıda ambargosunun süresi 2 yıl uzatıldı.
Yeni kararla birlikte ambargo, 31 Aralık 2026'ya kadar yürürlükte kalacak.
Rus hükümeti, ambargo listesinin genişletildiğini ve Yeni Zelanda'nın da listeye eklendiğini bildirdi.
Ukrayna kriziyle birlikte Batılı ülkelerin uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşılık veren Rusya yönetimi, 6 Ağustos 2014'te Putin'in imzaladığı kararnameyle ABD, AB ve bazı Batılı ülkelerden belirli gıda ürünlerine ambargo uyguluyor.
Bugün itibarıyla listede ABD, AB ülkeleri, Kanada, İngiltere, Avustralya, Norveç, Ukrayna, Arnavutluk, Karadağ, İzlanda, Lihtenştayn ve Yeni Zelanda yer alıyor.
Ambargo uyarınca Rusya, Batılı ülkelerden bazı et ve süt ürünleri, deniz ürünleri ile sebze ve meyvelerin ithalatını askıya aldı.