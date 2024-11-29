https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/kargo-sirketinden-icinde-110-bin-dolar-bulunan-kasayi-caldilar-1090982543.html
Kargo şirketinden içinde 110 bin dolar bulunan kasayı çaldılar
Kargo şirketinden içinde 110 bin dolar bulunan kasayı çaldılar
Sputnik Türkiye
Fatih'te uluslararası taşımacılık yapan bir kargo şirketine giren hırsızlık içinde 110 bin dolar bulunan 350 kiloluk kasayı çalarak kayıplara karıştı. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T16:27+0300
2024-11-29T16:27+0300
2024-11-29T16:27+0300
türkiye
hırsızlık
fatih
türkiye
çelik kasa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090982374_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_7ac5f585a4f7b769432a1762ccc46c75.jpg
İstanbul Fatih'te meydana gelen hırsızlık olayında, uluslararası kargo taşımacılığı yapan bir firmanın kepengini kıran üç kişi, içerisinde 110 bin dolar bulunan kasayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların 350 kiloluk kasayı taşıyamayınca merdivenlerde yuvarladıkları görüntüler ortaya çıktı. Bir otomobille Fatih'te bulunan uluslararası taşımacılık yapan firmanın önüne gelen üç hırsız önce levye yardımıyla kepengi kırarak içeriye girdi. Şüpheliler firmada bulunan para kasasını gözüne kestirdikten sonra içerisinde 110 bin dolar bulunan 350 kilogramlık para kasasını alıp dışarı çıktı.Kasayı taşıyamayınca merdiven attılarAğırlığından dolayı kasayı kaldıramayan şüpheliler, merdivenlerden yuvarlayarak otomobilin bagajına yükledi. Hırsızlığın ardından şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/akil-almaz-hirsizlik-iddiasi-komsu-duvari-kirdi-yeni-evlenecek-ciftin-butun-esyalari-caldi-1090705911.html
türkiye
fatih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090982374_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_fe719dd78a059c087a9593557be8b4bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hırsızlık, fatih, türkiye, çelik kasa
hırsızlık, fatih, türkiye, çelik kasa
Kargo şirketinden içinde 110 bin dolar bulunan kasayı çaldılar
Fatih'te uluslararası taşımacılık yapan bir kargo şirketine giren hırsızlık içinde 110 bin dolar bulunan 350 kiloluk kasayı çalarak kayıplara karıştı.
İstanbul Fatih'te meydana gelen hırsızlık olayında, uluslararası kargo taşımacılığı yapan bir firmanın kepengini kıran üç kişi, içerisinde 110 bin dolar bulunan kasayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların 350 kiloluk kasayı taşıyamayınca merdivenlerde yuvarladıkları görüntüler ortaya çıktı.
Bir otomobille Fatih'te bulunan uluslararası taşımacılık yapan firmanın önüne gelen üç hırsız önce levye yardımıyla kepengi kırarak içeriye girdi. Şüpheliler firmada bulunan para kasasını gözüne kestirdikten sonra içerisinde 110 bin dolar bulunan 350 kilogramlık para kasasını alıp dışarı çıktı.
Kasayı taşıyamayınca merdiven attılar
Ağırlığından dolayı kasayı kaldıramayan şüpheliler, merdivenlerden yuvarlayarak otomobilin bagajına yükledi. Hırsızlığın ardından şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.