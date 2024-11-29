https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/kargo-sirketinden-icinde-110-bin-dolar-bulunan-kasayi-caldilar-1090982543.html

Kargo şirketinden içinde 110 bin dolar bulunan kasayı çaldılar

Kargo şirketinden içinde 110 bin dolar bulunan kasayı çaldılar

Sputnik Türkiye

Fatih'te uluslararası taşımacılık yapan bir kargo şirketine giren hırsızlık içinde 110 bin dolar bulunan 350 kiloluk kasayı çalarak kayıplara karıştı. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T16:27+0300

2024-11-29T16:27+0300

2024-11-29T16:27+0300

türkiye

hırsızlık

fatih

türkiye

çelik kasa

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İstanbul Fatih'te meydana gelen hırsızlık olayında, uluslararası kargo taşımacılığı yapan bir firmanın kepengini kıran üç kişi, içerisinde 110 bin dolar bulunan kasayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların 350 kiloluk kasayı taşıyamayınca merdivenlerde yuvarladıkları görüntüler ortaya çıktı. Bir otomobille Fatih'te bulunan uluslararası taşımacılık yapan firmanın önüne gelen üç hırsız önce levye yardımıyla kepengi kırarak içeriye girdi. Şüpheliler firmada bulunan para kasasını gözüne kestirdikten sonra içerisinde 110 bin dolar bulunan 350 kilogramlık para kasasını alıp dışarı çıktı.Kasayı taşıyamayınca merdiven attılarAğırlığından dolayı kasayı kaldıramayan şüpheliler, merdivenlerden yuvarlayarak otomobilin bagajına yükledi. Hırsızlığın ardından şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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hırsızlık, fatih, türkiye, çelik kasa