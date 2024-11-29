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Kargo şirketinden içinde 110 bin dolar bulunan kasayı çaldılar
Kargo şirketinden içinde 110 bin dolar bulunan kasayı çaldılar
Sputnik Türkiye
Fatih'te uluslararası taşımacılık yapan bir kargo şirketine giren hırsızlık içinde 110 bin dolar bulunan 350 kiloluk kasayı çalarak kayıplara karıştı. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Fatih'te meydana gelen hırsızlık olayında, uluslararası kargo taşımacılığı yapan bir firmanın kepengini kıran üç kişi, içerisinde 110 bin dolar bulunan kasayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların 350 kiloluk kasayı taşıyamayınca merdivenlerde yuvarladıkları görüntüler ortaya çıktı. Bir otomobille Fatih'te bulunan uluslararası taşımacılık yapan firmanın önüne gelen üç hırsız önce levye yardımıyla kepengi kırarak içeriye girdi. Şüpheliler firmada bulunan para kasasını gözüne kestirdikten sonra içerisinde 110 bin dolar bulunan 350 kilogramlık para kasasını alıp dışarı çıktı.Kasayı taşıyamayınca merdiven attılarAğırlığından dolayı kasayı kaldıramayan şüpheliler, merdivenlerden yuvarlayarak otomobilin bagajına yükledi. Hırsızlığın ardından şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/akil-almaz-hirsizlik-iddiasi-komsu-duvari-kirdi-yeni-evlenecek-ciftin-butun-esyalari-caldi-1090705911.html
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hırsızlık, fatih, türkiye, çelik kasa
hırsızlık, fatih, türkiye, çelik kasa

Kargo şirketinden içinde 110 bin dolar bulunan kasayı çaldılar

16:27 29.11.2024
hırsızlık
hırsızlık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
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Fatih'te uluslararası taşımacılık yapan bir kargo şirketine giren hırsızlık içinde 110 bin dolar bulunan 350 kiloluk kasayı çalarak kayıplara karıştı.
İstanbul Fatih'te meydana gelen hırsızlık olayında, uluslararası kargo taşımacılığı yapan bir firmanın kepengini kıran üç kişi, içerisinde 110 bin dolar bulunan kasayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların 350 kiloluk kasayı taşıyamayınca merdivenlerde yuvarladıkları görüntüler ortaya çıktı.
Bir otomobille Fatih'te bulunan uluslararası taşımacılık yapan firmanın önüne gelen üç hırsız önce levye yardımıyla kepengi kırarak içeriye girdi. Şüpheliler firmada bulunan para kasasını gözüne kestirdikten sonra içerisinde 110 bin dolar bulunan 350 kilogramlık para kasasını alıp dışarı çıktı.

Kasayı taşıyamayınca merdiven attılar

Ağırlığından dolayı kasayı kaldıramayan şüpheliler, merdivenlerden yuvarlayarak otomobilin bagajına yükledi. Hırsızlığın ardından şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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