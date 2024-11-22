https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/akil-almaz-hirsizlik-iddiasi-komsu-duvari-kirdi-yeni-evlenecek-ciftin-butun-esyalari-caldi-1090705911.html

Akıl almaz hırsızlık iddiası: Yan komşu duvarı kırdı, yeni evlenecek çiftin bütün eşyaları çaldı

Akıl almaz hırsızlık iddiası: Yan komşu duvarı kırdı, yeni evlenecek çiftin bütün eşyaları çaldı

Sputnik Türkiye

İzmir'de yeni evlenecek çiftin komşusunun, iki evin ortak duvarını kırarak yeni alınan tüm eşyaları çaldığı sonra da duvarı onararak kayıplara karıştığı iddia... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T14:38+0300

2024-11-22T14:38+0300

2024-11-22T14:40+0300

türkiye

izmir

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

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İzmir'de bir komşunun, bitişik evin duvarını kırarak yeni evlenmeye hazırlanan gençlerin buzdolabı, çamaşır makinesi, mobilyalar, halılar ve avizeye kadar bütün eşyalarını çaldığı, daha sonra da kırdığı duvarı sıvayarak kayıplara karıştığı iddia edildi. 35 yıllık komşumuzduİlginç hırsızlık olayı, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde yaşandı. Evlenme hazırlıkları yapan ve ailesinin yanında yaşayan Ahmet Sağlam (29), bütün eşyalarını aldı. İddialara göre bunu bilen ve yeni eşyalar alınan evin hemen bitişiğinde oturan ailenin 35 yıllık komşusu F.C., balyozla önce kendi duvarını kırdı, daha sonrada evlenmeye hazırlanan Ahmet Sağlam'ın evinin duvarını kırarak içeri girdi. 35 yıllık komşu, evin içerisinde ne varsa açtığı duvardan kendi evine taşıdı. Evdeki; iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri, avizelere kadar her şey çalındı. İşini bitiren ve eşyaları kendi evine taşıyan komşu F.C., daha sonrada evin duvarını örüp sıvadı, mutfak kapısından çıkıp kayıplara karıştı.Evi kontrol için gelince gördüEve gelen Ahmet Sağlam'ın kız kardeşi ise neye uğradığını şaşırdı. Önce aile bireyleri eve geldi, sonrada polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri eve geldiğinde hemen parmak izi aldı.Ahmet Sağlam'ın kardeşi Ali Sağlam (25), sıvalı duvarı gördüklerinde komşularından şüphelendiklerini, polisle diğer eve girdiklerinde duvarın kırık olduğunu anlattı. 800-900 bin TL zararlarının olduğunu anlatan Ali Sağlam, “Olay tahmini olarak 15-16 gün önce oluyor. Kız kardeşim havalandırmak için eve geliyor. Daha sonra bize haber verdi. Yan binadan duvarı kırmış, zaten kendisi yan tarafta oturuyor. Eşyaları çalıyor, kırdığı duvarı daha sonra örüp sıvıyor ve arka balkondan kaçıyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, küçük ev aletleri, iki tane koltuk takımı, iki tane televizyonumuz gitti. Bizim 35 senelik komşumuz. Biz hiç beklemiyorduk böyle şeyler ondan. Biz onun elinde büyüdük, yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. Sadece biz değil, bütün mahalle şok içerisinde. Hala inanamıyoruz onun yaptığından. Kendisi bana ulaştı, ben hiç cevap vermedim. Şikayetçi olduk. Parmak izleri falan hepsi alındı” diye konuştu.İzmir polisi, şimdi her yerde şüpheli konumdaki komşu F.C.'yi arıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/emekli-bankacidan-kasa-soygunu-14-milyon-lira-degerinde-altin-caldi-1089980928.html

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izmir, hırsızlık, nitelikli hırsızlık