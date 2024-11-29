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Avrupa Ligi puan durumu değişti: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaç puanda?
Avrupa Ligi puan durumu değişti: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaç puanda?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Spor Kulübü, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalarak 1 puan... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadeleler sonucunda gruplardaki puanları belli oldu.Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü oynanan maçlar sonucunda puanlar belli oldu. Galatasaray Spor Kulübü, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alırken, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilerek puan alamadı. Fenerbahçe Spor Kulübü ise Çek ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yendi.UEFA Avrupa Ligi puan durumu nedir?1) Lazio 13 puan2) Atletic Bilbao 13 puan3) Eintracht Frankfurt 13 puan4) Galatasaray 11 puan 15) Fenerbahçe 8 puan22) Beşiktaş 6 puan
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uefa avrupa ligi puan durumu, fenerbahçe puan, galatasaray puan, beşiktaş puan, sparta prag fenerbahçe maç özeti
uefa avrupa ligi puan durumu, fenerbahçe puan, galatasaray puan, beşiktaş puan, sparta prag fenerbahçe maç özeti

Avrupa Ligi puan durumu değişti: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaç puanda?

00:37 29.11.2024 (güncellendi: 01:02 29.11.2024)
© İHA / SEBASTIEN NOGIERUEFA Avrupa Ligi yarın oynanacak 9 maçla başlıyor
UEFA Avrupa Ligi yarın oynanacak 9 maçla başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© İHA / SEBASTIEN NOGIER
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Spor Kulübü, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alırken, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilerek puan alamadı. Fenerbahçe Spor Kulübü ise Çek ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadeleler sonucunda gruplardaki puanları belli oldu.
Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü oynanan maçlar sonucunda puanlar belli oldu. Galatasaray Spor Kulübü, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alırken, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilerek puan alamadı. Fenerbahçe Spor Kulübü ise Çek ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yendi.

UEFA Avrupa Ligi puan durumu nedir?

1) Lazio 13 puan
2) Atletic Bilbao 13 puan
3) Eintracht Frankfurt 13 puan
4) Galatasaray 11 puan
15) Fenerbahçe 8 puan
22) Beşiktaş 6 puan
uefa avrupa ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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