https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/avrupa-ligi-puan-durumu-degisti-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktas-kac-puanda-1090950941.html

Avrupa Ligi puan durumu değişti: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaç puanda?

Avrupa Ligi puan durumu değişti: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaç puanda?

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Spor Kulübü, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalarak 1 puan... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T00:37+0300

2024-11-29T00:37+0300

2024-11-29T01:02+0300

spor

avrupa ligi

uefa avrupa ligi

uefa avrupa konferans ligi

avrupa süper ligi

uefa avrupa ligi kura çekimi

galatasaray

fenerbahçe

beşiktaş

puan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/18/1088365362_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef33c7cc96bb2c5dda0661d6227a56c8.jpg

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadeleler sonucunda gruplardaki puanları belli oldu.Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü oynanan maçlar sonucunda puanlar belli oldu. Galatasaray Spor Kulübü, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alırken, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilerek puan alamadı. Fenerbahçe Spor Kulübü ise Çek ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yendi.UEFA Avrupa Ligi puan durumu nedir?1) Lazio 13 puan2) Atletic Bilbao 13 puan3) Eintracht Frankfurt 13 puan4) Galatasaray 11 puan 15) Fenerbahçe 8 puan22) Beşiktaş 6 puan

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/avrupa-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1090938647.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa avrupa ligi puan durumu, fenerbahçe puan, galatasaray puan, beşiktaş puan, sparta prag fenerbahçe maç özeti