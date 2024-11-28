https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/bilim-insanlari-sasirdi-2-bin-200-yillik-antik-kanalizasyon-hala-calisiyor-1090944907.html
Bilim insanları şaşırdı: 2 bin 200 yıllık antik kanalizasyon hala çalışıyor
Bilim insanları şaşırdı: 2 bin 200 yıllık antik kanalizasyon hala çalışıyor
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 2 bin 200 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nin yağmur suyu ve atık su drenaj sistemi halen çalışıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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M.Ö. 124 yılında kurulduğu düşünülen Stratonikeia Antik Kenti'nin kanalizasyon sisteminin 5 büyük depreme rağmen çalıştığı belirlendi.Muğla'nın Yatağan ilçesinde 2 bin 200 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nin yağmur suyu ve atık su drenaj sisteminin afet ve depremlere rağmen halen çalıştığı açıklandı. M.Ö. 124 yılında kurulan antik kentte o dönem 50-60 bin kişinin yaşadığı düşünülüyor. Şehir ve imar yönünden önemli işlerin başarıldığını açıklayan Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ''Yağmurlu havalarda bile çalışıyor olması inanılmaz bir şey. Şimdi dolaştığınız yerde bir kova su bile bulamazsınız. Çünkü su geldiği gibi akıyor. Roma döneminde yüzde 2'lik bir eğimle caddelere kurulmuş, yaklaşık olarak 70 cm genişliğinde, 1.61 ile 1.71 metre derinliğinde tasarlanmış. Helenistik dönem için mükemmel bir şey. Yani günümüzde bile bunun örneğinin olmadığını düşünüyorum'' açıklamasında bulundu.
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kanalizasyon, belediye, antik, antik kent, muğla, su, atık, atık su, şehir, tarih, müze
kanalizasyon, belediye, antik, antik kent, muğla, su, atık, atık su, şehir, tarih, müze
Bilim insanları şaşırdı: 2 bin 200 yıllık antik kanalizasyon hala çalışıyor
20:13 28.11.2024 (güncellendi: 20:16 28.11.2024)
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 2 bin 200 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nin yağmur suyu ve atık su drenaj sistemi halen çalışıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt yapının günümüzde örneğinin bulunmadığını ve mühendisler için ilham verici olduğunu belirtti.
M.Ö. 124 yılında kurulduğu düşünülen Stratonikeia Antik Kenti'nin kanalizasyon sisteminin 5 büyük depreme rağmen çalıştığı belirlendi.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 2 bin 200 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nin yağmur suyu ve atık su drenaj sisteminin afet ve depremlere rağmen halen çalıştığı açıklandı. M.Ö. 124 yılında kurulan antik kentte o dönem 50-60 bin kişinin yaşadığı düşünülüyor. Şehir ve imar yönünden önemli işlerin başarıldığını açıklayan Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ''Yağmurlu havalarda bile çalışıyor olması inanılmaz bir şey. Şimdi dolaştığınız yerde bir kova su bile bulamazsınız. Çünkü su geldiği gibi akıyor. Roma döneminde yüzde 2'lik bir eğimle caddelere kurulmuş, yaklaşık olarak 70 cm genişliğinde, 1.61 ile 1.71 metre derinliğinde tasarlanmış. Helenistik dönem için mükemmel bir şey. Yani günümüzde bile bunun örneğinin olmadığını düşünüyorum'' açıklamasında bulundu.