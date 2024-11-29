https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakan-yerlikaya-duyurdu-sahte-dolar-ve-eurolar-ele-gecirildi-1090988093.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte dolar ve eurolar ele geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte dolar ve eurolar ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 2024 yılının ilk 10 ayında 340 operasyonda 104 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 2 adet... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T19:18+0300
2024-11-29T19:18+0300
2024-11-29T19:21+0300
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Türkiye'de gündem olan sahte dolar ve euro hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan açıklama yaptı.Parada sahtecilik suçuna yönelik 2024 yılının ilk 10 ayında 340 operasyon yapıldığını sosyal medya hesabından açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 adet matbaanın deşifre edildiğini ve 352 bin 576 dolar ile 3 milyon 613 bin 550 euro ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca dövizin yanı sıra 1 milyon 479 bin 260 Türk lirasına el konulduğunu duyurdu. Sahte para operasyonlarının ülke genelinde devam ettiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sahte-50-ve-100-dolar-gundem-olmustu-dolarlarin-geldigi-yer-belli-oldu-1090947936.html
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sahte, sahte para, dolar, euro, döviz, döviz bürosu, döviz rezervi, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı
sahte, sahte para, dolar, euro, döviz, döviz bürosu, döviz rezervi, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte dolar ve eurolar ele geçirildi
19:18 29.11.2024 (güncellendi: 19:21 29.11.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 2024 yılının ilk 10 ayında 340 operasyonda 104 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 2 adet matbaanın deşifre edildiğini ve 352 bin 576 dolar ile 3 milyon 613 bin 550 euro ele geçirildiğini belirtti.
Türkiye'de gündem olan sahte dolar ve euro hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan açıklama yaptı.
Parada sahtecilik suçuna yönelik 2024 yılının ilk 10 ayında 340 operasyon yapıldığını sosyal medya hesabından açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 adet matbaanın deşifre edildiğini ve 352 bin 576 dolar ile 3 milyon 613 bin 550 euro ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca dövizin yanı sıra 1 milyon 479 bin 260 Türk lirasına el konulduğunu duyurdu. Sahte para operasyonlarının ülke genelinde devam ettiğini açıkladı.