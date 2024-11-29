https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakan-yerlikaya-duyurdu-sahte-dolar-ve-eurolar-ele-gecirildi-1090988093.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte dolar ve eurolar ele geçirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte dolar ve eurolar ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 2024 yılının ilk 10 ayında 340 operasyonda 104 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 2 adet... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T19:18+0300

2024-11-29T19:18+0300

2024-11-29T19:21+0300

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ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

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Türkiye'de gündem olan sahte dolar ve euro hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan açıklama yaptı.Parada sahtecilik suçuna yönelik 2024 yılının ilk 10 ayında 340 operasyon yapıldığını sosyal medya hesabından açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 adet matbaanın deşifre edildiğini ve 352 bin 576 dolar ile 3 milyon 613 bin 550 euro ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca dövizin yanı sıra 1 milyon 479 bin 260 Türk lirasına el konulduğunu duyurdu. Sahte para operasyonlarının ülke genelinde devam ettiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sahte-50-ve-100-dolar-gundem-olmustu-dolarlarin-geldigi-yer-belli-oldu-1090947936.html

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