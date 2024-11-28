https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sahte-50-ve-100-dolar-gundem-olmustu-dolarlarin-geldigi-yer-belli-oldu-1090947936.html
Sahte 50 ve 100 dolar gündem olmuştu: Dolarların geldiği yer belli oldu
Sahte 50 ve 100 dolar gündem olmuştu: Dolarların geldiği yer belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'de dolaşıma sokulan 600 milyon dolar değerindeki 50 ile 100 dolar banknotların geldiği yer belli oldu. Suriye sınırından Türkiye'ye sokulduğu düşünülen... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T21:36+0300
2024-11-28T21:36+0300
2024-11-28T21:40+0300
türkiye
dolar
dolar/tl
suriye
sahte
sahte para
sahte dolar
atm
para
eski para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/11/1073606656_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d9fa8e13ad39785c259ad38149c3a1b8.jpg
Piyasaya sürülen sahte doların sınırdan sokularak ilk kez Gaziantep'te kullanıldığı iddia edildi.Türkiye'de piyasaya sürülen sahte 50 ve 100 dolar banknotlar nedeniyle kurum ve kuruluşlar döviz alımını durdurmuştu. ATM ve para sayma makinelerinden geçebilen sahte paranın piyasada 600 milyon dolar ile 1 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Habertürk'ün aktardığına göre sahte dolarlar ilk kez Gaziantep şehrinde piyasaya sürüldü. Güneydoğu sınırından geçirildiği belirlenen sahte dolarların daha sonra Antalya, İzmir ve İstanbul'da döviz işlemlerinde kullanıldığı düşünülüyor. Antalya'da sahte dolarla yüz binlerce dolarlık kripto alınmaya çalışıldığı ancak elle yapılan kontrollerde durumun fark edildiği belirtildi. İstanbul başta olmak üzere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Uzmanlar sahte doların birebir gerçeği ile aynı olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bursa-esnafi-sahte-50-ve-100-dolara-cozum-buldu-bizde-sahte-para-gecmez-1090903714.html
türkiye
suriye
antalya
izmir
istanbul
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/11/1073606656_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_82d3f857878517882f35f25e20cbb405.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, suriye, sahte, sahte para, sahte dolar, atm, para, eski para, polis, savcı, antalya, izmir, istanbul, gaziantep
dolar, dolar/tl, suriye, sahte, sahte para, sahte dolar, atm, para, eski para, polis, savcı, antalya, izmir, istanbul, gaziantep
Sahte 50 ve 100 dolar gündem olmuştu: Dolarların geldiği yer belli oldu
21:36 28.11.2024 (güncellendi: 21:40 28.11.2024)
Türkiye'de dolaşıma sokulan 600 milyon dolar değerindeki 50 ile 100 dolar banknotların geldiği yer belli oldu. Suriye sınırından Türkiye'ye sokulduğu düşünülen sahte dolarların ilk olarak Gaziantep, Antalya, İzmir ve İstanbul'da döviz işlemlerinde kullanıldığı belirtiliyor. Olayın açığa çıktığı şehrin ise Gaziantep olduğu açıklandı.
Piyasaya sürülen sahte doların sınırdan sokularak ilk kez Gaziantep'te kullanıldığı iddia edildi.
Türkiye'de piyasaya sürülen sahte 50 ve 100 dolar banknotlar nedeniyle kurum ve kuruluşlar döviz alımını durdurmuştu. ATM ve para sayma makinelerinden geçebilen sahte paranın piyasada 600 milyon dolar ile 1 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Habertürk'ün aktardığına göre sahte dolarlar ilk kez Gaziantep şehrinde piyasaya sürüldü. Güneydoğu sınırından geçirildiği belirlenen sahte dolarların daha sonra Antalya, İzmir ve İstanbul'da döviz işlemlerinde kullanıldığı düşünülüyor.
Antalya'da sahte dolarla yüz binlerce dolarlık kripto alınmaya çalışıldığı ancak elle yapılan kontrollerde durumun fark edildiği belirtildi. İstanbul başta olmak üzere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Uzmanlar sahte doların birebir gerçeği ile aynı olduğunu belirtti.