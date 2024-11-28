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Sahte 50 ve 100 dolar gündem olmuştu: Dolarların geldiği yer belli oldu
Sahte 50 ve 100 dolar gündem olmuştu: Dolarların geldiği yer belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'de dolaşıma sokulan 600 milyon dolar değerindeki 50 ile 100 dolar banknotların geldiği yer belli oldu. Suriye sınırından Türkiye'ye sokulduğu düşünülen... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Piyasaya sürülen sahte doların sınırdan sokularak ilk kez Gaziantep'te kullanıldığı iddia edildi.Türkiye'de piyasaya sürülen sahte 50 ve 100 dolar banknotlar nedeniyle kurum ve kuruluşlar döviz alımını durdurmuştu. ATM ve para sayma makinelerinden geçebilen sahte paranın piyasada 600 milyon dolar ile 1 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Habertürk'ün aktardığına göre sahte dolarlar ilk kez Gaziantep şehrinde piyasaya sürüldü. Güneydoğu sınırından geçirildiği belirlenen sahte dolarların daha sonra Antalya, İzmir ve İstanbul'da döviz işlemlerinde kullanıldığı düşünülüyor. Antalya'da sahte dolarla yüz binlerce dolarlık kripto alınmaya çalışıldığı ancak elle yapılan kontrollerde durumun fark edildiği belirtildi. İstanbul başta olmak üzere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Uzmanlar sahte doların birebir gerçeği ile aynı olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bursa-esnafi-sahte-50-ve-100-dolara-cozum-buldu-bizde-sahte-para-gecmez-1090903714.html
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Sahte 50 ve 100 dolar gündem olmuştu: Dolarların geldiği yer belli oldu

21:36 28.11.2024 (güncellendi: 21:40 28.11.2024)
© AADolar/TL
Dolar/TL - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA
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Türkiye'de dolaşıma sokulan 600 milyon dolar değerindeki 50 ile 100 dolar banknotların geldiği yer belli oldu. Suriye sınırından Türkiye'ye sokulduğu düşünülen sahte dolarların ilk olarak Gaziantep, Antalya, İzmir ve İstanbul'da döviz işlemlerinde kullanıldığı belirtiliyor. Olayın açığa çıktığı şehrin ise Gaziantep olduğu açıklandı.
Piyasaya sürülen sahte doların sınırdan sokularak ilk kez Gaziantep'te kullanıldığı iddia edildi.
Türkiye'de piyasaya sürülen sahte 50 ve 100 dolar banknotlar nedeniyle kurum ve kuruluşlar döviz alımını durdurmuştu. ATM ve para sayma makinelerinden geçebilen sahte paranın piyasada 600 milyon dolar ile 1 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Habertürk'ün aktardığına göre sahte dolarlar ilk kez Gaziantep şehrinde piyasaya sürüldü. Güneydoğu sınırından geçirildiği belirlenen sahte dolarların daha sonra Antalya, İzmir ve İstanbul'da döviz işlemlerinde kullanıldığı düşünülüyor.
Antalya'da sahte dolarla yüz binlerce dolarlık kripto alınmaya çalışıldığı ancak elle yapılan kontrollerde durumun fark edildiği belirtildi. İstanbul başta olmak üzere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Uzmanlar sahte doların birebir gerçeği ile aynı olduğunu belirtti.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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Bursa esnafı sahte 50 ve 100 dolara çözüm buldu: 'Bizde sahte para geçmez'
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