https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/avrupa-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1090938647.html
Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçları 28 Kasım Perşembe günü (bu akşam) oynanacak. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray AZ Alkmaar ile karşılaşırken... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T17:30+0300
2024-11-28T17:30+0300
2024-11-28T17:30+0300
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Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam sahaya çıkacak.Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Müsabakalar 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45 ve 23.00'da başlayacak. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray AZ Alkmaar ile karşılaşırken, Fenerbahçe Slavia Prag deplasmanında ve Beşiktaş Maccabi Tel Aviv ile tarafsız sahada oynayacak.Galatasaray-AZ Alkmaar maçı hangi kanalda?Avrupa Ligi'nde Galatasaray Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te karşılaşacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda?Beşiktaş Jimnastik Kulübü İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.Slavia Prag-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?Çek Ligi temsilcisi Slavia Prag temsilcimiz Fenerbahçe ile 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da mücadele edecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Avrupa Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var?20:45 Lazio-Ludogorets20:45 Karadağ-Olimpik Lyon20:45 Dinamo Kiev-Viktoria Plzen20:45 Atletic Bilbao-Elfsborg20:45 Anderlect-Porto20:45 RFS-PAOK23:00 Manchester United-Bodo Glimt23:00 Tottenham-Roma23:00 Real Sociedad-Ajax23:00 Braga-Hoffenheim23:00 Ferencvaros-Malmö23:00 Midtjylland-Eintracht Frankfurt23:00 Nice-Rangers23:00 Twente-Union Saint23:00 FCSB-Olympiakos
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galatasaray az alkmaar hangi kanalda, beşiktaş maccabi tel aviv hangi kanalda, slavia prag fenerbahçe hangi kanalda, manchester united-bodo glimt izle, tottenham-roma hangi kanalda, karadağ-olimpik lyon canlı izle, taraftarium izle, kaçak izle, trt canlı yayın akışı, trt spor izle, trt 1 canlı
Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçları 28 Kasım Perşembe günü (bu akşam) oynanacak. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray AZ Alkmaar ile karşılaşırken, Fenerbahçe Slavia Prag deplasmanında ve Beşiktaş Maccabi Tel Aviv ile tarafsız sahada oynayacak.
Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam sahaya çıkacak.
Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Müsabakalar 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45 ve 23.00'da başlayacak. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray AZ Alkmaar ile karşılaşırken, Fenerbahçe Slavia Prag deplasmanında ve Beşiktaş Maccabi Tel Aviv ile tarafsız sahada oynayacak.
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde Galatasaray Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te karşılaşacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda?
Beşiktaş Jimnastik Kulübü İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Slavia Prag-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Çek Ligi temsilcisi Slavia Prag temsilcimiz Fenerbahçe ile 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da mücadele edecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var?
20:45 Karadağ-Olimpik Lyon
20:45 Dinamo Kiev-Viktoria Plzen
20:45 Atletic Bilbao-Elfsborg
23:00 Manchester United-Bodo Glimt
23:00 Midtjylland-Eintracht Frankfurt