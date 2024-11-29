https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/asgari-ucret-toplantisi-tarihi-belli-oldu-isci-isveren-ve-hukumet-temsilcileri-bir-araya-gelecek-1090974545.html

Asgari ücret toplantısı tarihi belli oldu: İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelecek

Asgari ücret toplantısı tarihi belli oldu: İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelecek

Sputnik Türkiye

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T13:53+0300

2024-11-29T13:53+0300

2024-11-29T14:25+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

ekonomi

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.Asgari ücret ne zaman belli olacak?Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

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