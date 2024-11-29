https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/asgari-ucret-toplantisi-tarihi-belli-oldu-isci-isveren-ve-hukumet-temsilcileri-bir-araya-gelecek-1090974545.html
Asgari ücret toplantısı tarihi belli oldu: İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelecek
Asgari ücret toplantısı tarihi belli oldu: İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T13:53+0300
2024-11-29T13:53+0300
2024-11-29T14:25+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
ekonomi
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.Asgari ücret ne zaman belli olacak?Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakan-simsek-sanayi-haric-sektorlerde-yillik-buyume-devam-ediyor-1090971887.html
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asgari ücret, asgari ücret son dakika, asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret, asgari ücret son dakika, asgari ücret tespit komisyonu
Asgari ücret toplantısı tarihi belli oldu: İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelecek
13:53 29.11.2024 (güncellendi: 14:25 29.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.