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Bakan Şimşek: Sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor
Bakan Şimşek: Sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor
Sputnik Türkiye
Şimşek: "Enflasyondaki düşüş, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ve küresel finansal koşullarla 2025'in 2. yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T13:22+0300
2024-11-29T13:22+0300
ekonomi
mehmet şimşek
büyüme
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi ve "Milli gelirimizin yaklaşık 4’te 3’ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor." dedi.Mehmet Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdiŞimşek yaptığı açıklamada "Türkiye ekonomisi 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyüdü. Böylece ilk üç çeyrekte büyüme yıllık yüzde 3,2 gerçekleşti. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştı." dedi.Şimşek şöyle devam etti:
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büyüme rakamları, mehmet şimşek büyüme, mehmet şimşek son dakika
büyüme rakamları, mehmet şimşek büyüme, mehmet şimşek son dakika

Bakan Şimşek: Sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor

13:22 29.11.2024
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA
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Şimşek: "Enflasyondaki düşüş, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ve küresel finansal koşullarla 2025'in 2. yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını öngörüyoruz"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi ve "Milli gelirimizin yaklaşık 4’te 3’ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor." dedi.

Mehmet Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi

Şimşek yaptığı açıklamada "Türkiye ekonomisi 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyüdü. Böylece ilk üç çeyrekte büyüme yıllık yüzde 3,2 gerçekleşti. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştı." dedi.
Şimşek şöyle devam etti:
"Milli gelirimizin yaklaşık 4’te 3’ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor. Sürdürülebilir yüksek büyüme için gerekli olan yeniden dengelenme, programımız sayesinde sağlandı. İlk üç çeyrekte iç talep büyümeye 1,3 puan, net dış talep ise 1,9 puan katkı verdi. İşgücü piyasasındaki görünüm dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdam yıllık 1 milyon kişi artarken, işsizlik oranı 0,5 puan gerileyerek yüzde 8,7 gerçekleşti. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızla önemli kazanımlar sağladık. Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinde yıllık enflasyon 26,9 puan azaldı. Mali disiplin güçleniyor. Yıllıklandırılmış cari açığın milli gelire oranı üçüncü çeyrekte 2023 yılının aynı dönemine göre 3,6 puan düşerek yüzde 0,8’e geriledi. Türk lirasına artan güven ve dış kaynak girişiyle önemli ölçüde rezerv birikimi sağlandı. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu ülkemizin kredi notunu bu yıl iki kademe yükseltti. Dezenflasyon sürecinde büyüme, öngörülerimiz doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrediyor. Enflasyondaki düşüşle birlikte artan öngörülebilirlik, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, küresel ticaretteki iyileşme ve destekleyici küresel finansal koşullar sayesinde gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını öngörüyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeterek sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz."
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EKONOMİ
Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2.1 büyüdü
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