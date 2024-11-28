https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/unlu-rapci-sagopa-kajmer-menajeriyle-ev-yuzunden-karsi-karsiya-geldi-mesajlar-ortaya-cikti-1090925009.html

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer, menajeriyle 'ev yüzünden' karşı karşıya geldi: Mesajlar ortaya çıktı

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer, menajeriyle 'ev yüzünden' karşı karşıya geldi: Mesajlar ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer ve eski menajeri Alican Parlak arasındaki gerginlik sürüyor. Parlak, bu kez de Kajmer'e Zekeriyaköy'deki daire için 'tapu iptal'... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T13:14+0300

2024-11-28T13:14+0300

2024-11-28T13:14+0300

yaşam

sagopa kajmer

yunus özyavuz

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alican parlak

dava

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Ünlü rapçı Sagopa Kajmer'e eski menajeri Alican Parlak bu kez de ev yüzünden karşı karşıya geldi. Daha önce Kajmer'i vergi kaçırmakla suçlayan Parlak, parasını ödediği dairenin ünlü rapçi tarafından başkalarına satılmak istendiğini belirterek 'tapunun iptali' davası açtı. Parlak'ın avukat aracılığıyla sunduğu dilekçede ise Kajmer'in 'Alican tek telefonuma bakıyor herkes. Benim de elim dolu kafanı yorma. Tehlike anında daha büyüklerini ararım”, “Abilik-Kardeşlik bitti.' mesajları yer aldı. İki ismi karşı karşıya getiren olaylar geçtiğimiz yıl başlamıştı. 2023'e kadar 5 yıl boyuncu ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in menajerliğini yapan Alican Parlak, ünlü ismi 'vergi kaçırmakla' suçlamıştı. Bu suçlamaların ardından da Kajmer'in kendisini tehdit ettiğini söyleyen Parlak, "Kızlarımın, benim ve eşimin başına bundan sonra ne gelirse sorumlusu Sagopa Kajmer’dir" diyerek ssuç duyurusunda bulunmuştu. İki isim bu kez de Zekeriyaköy’de alınan bir daire yüzünden davalık oldular.'Dairenin parasını ödedim'Parlak, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Zekeriyaköy'deki daire için 'tapu iptal' davası açtı. Parlak'ın avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede yaşanan olaylar şöyle anlatıldı: Medyaradar'ın haberine göre, dilekçede, Sagopa Kajmer’in daireyi başkalarına satmak istediğinin ise açılan bir davayla öğrenildiği belirtildi. Dilekçenin devamında, şu ifadeler kullanıldı:"Sagopa Kajmer’in müvekkilime kurduğu bir diğer tuzak da evin gerçek değeri üzerinden kurulmuştur. Evin gerçek değeri 2 milyon 500 bin TL olmasına rağmen tapuda evin değeri 1 milyon 300 bin TL olarak gösterilmiştir. Sagopa Kajmer, tapuyu başka birilerinin üzerine geçirmek için boş durmamıştır. İstanbul 6’ncı Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştır. Zaten müvekkilim de tapunun başka birinin üzerine geçirilmek istendiğini bu dava sayesinde öğrenmiştir. Öncelikle bu dairenin üçüncü kişilere satılmaması için tapuya ihtiyati tedbir konulmasını istiyoruz. Ardından da Melankolia Müzik adına kayıtlı olan tapunun 1/2 oranında davacılar adına tescil edilmesini talep ediyoruz."'Tehlike anında daha büyüklerini ararım'Avukat Engin Meydan, dosyaya delil olarak Alican Parlak ile eşi Duygu Parlak'ın bankadan çektikleri paranın makbuzunu, kasa kayıtlarını, elektrik, doğalgaz ve su faturalarını, belediye kayıtlarını ve Alican Parlak ve Sagopa Kajmer arasındaki whatsapp mesajlarını sundu.Alican Parlak, Sagopa Kajmer’in kendisine attığı “Hiçbiri yanına kalmaz. Beni de Bağcılarlı yaptın a..k.”, “Alican tek telefonuma bakıyor herkes. Benim de elim dolu kafanı yorma. Tehlike anında daha büyüklerini ararım”, “Abilik-Kardeşlik bitti. Yarın bende elimden geleni ardına koymayacağım. Hoşçakal çakal” mesajlarını da dilekçede yer alıyor. Sagopa Kajmer kimdir?Asıl adı Yunus Özyavuz olan ünlü rapçi Sagopa Kajmer, 1998'de Kuvvetmira rap grubunu kurdu.1999'da Yeraltı Operasyonu'nda Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Yine aynı tarihlerde ilk EP'si Pesimist EP 1'in kayıtlarına başladı ve 2000 yılında yayımladı. Aynı yıl Ceza ile birlikte Toplama Kampı'nı yayımladı. 2001'de Sözlerim Silahım'ı yayımladı. 2002'de İhtiyar Heyeti'ni çıkardı. Yine aynı tarihte Ceza'nın Med Cezir albümünün yapımcılığını yaptı. Aynı yıl Sagopa Kajmer adıyla Sagopa Kajmer albümünü çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun'u yayımladı Aynı yıl internet üzerinden Pesimist EP 2'yi yayımladı.Özel hayatıyla gündeme gelmişti 1 Ağustos 2006'da kendisi gibi rap sanatçısı olan Esen Güler (Kolera) ile evlenen Kajmer, 2017'de boşandı. İkili arasında yaşanan gerginliklerde gündem oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/surekli-istifcilik-yapan-kocaya-10-milyon-tllik-bosanma-davasi-aylik-kazancini-dogru-soylemedi-1090914830.html

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