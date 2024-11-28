https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/surekli-istifcilik-yapan-kocaya-10-milyon-tllik-bosanma-davasi-aylik-kazancini-dogru-soylemedi-1090914830.html

Sürekli istifçilik yapan kocaya 10 milyon TL’lik boşanma davası: 'Aylık kazancını doğru söylemedi'

Sürekli istifçilik yapan kocaya 10 milyon TL’lik boşanma davası: 'Aylık kazancını doğru söylemedi'

Sputnik Türkiye

İstanbul’da yaşayan A.C. adlı kadın, bir firmada satış temsilciliği yapan H.C. isimli kocasının sürekli istifçilik yaparak ne bulursa eve getirip yığdığını... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T09:45+0300

2024-11-28T09:45+0300

2024-11-28T09:45+0300

türkiye

boşanma

boşanma davası

boşanmak

türkiye

istanbul

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İstanbul’da yaşayan A.C. adlı kadın ile bir firmada satış temsilciliği yapan H.C., 2014’te evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi. 'Aylık kazancını doğru söylemedi'Hürriyet'te yer alan iddiaya göre, çiftin evliliği, H.C. isimli kocanın ağır kusurlu davranışları nedeniyle çekilmez bir hale gelmeye başladı. H.C. isimli eş, iki çocuğuna ve anneleri A.C.’ye karşı maddi ve manevi anlamda ilgisiz davranmaya başladı. Aylık kazancı konusunda eşine doğru bilgi vermeyen H.C., bu kazancının büyük bir kısmını kendi kök ailesine (annesi ve kız kardeşi) veriyordu. A.C. isimli kadın kendisi ve çocuklarının ihtiyaçları konusunda para istediğinde, H.C. cimrilik yaparak ‘para yok’ şeklinde karşılık vermeye başladı. Evde özensiz ve kendisine bakmayarak gezen H.C., karısının sakalını kesmesi ve bakımlı olması konusundaki isteklerini de önemsemedi.200 bin TL nafaka istendiA.C.’nin avukatı tarafından İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, H.C. isimli kocanın sürekli istifçilik yaparak ne bulursa eve getirip yığdığı belirtilerek özetle şunlara yer verildi:

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