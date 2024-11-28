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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ukrayna-disisleri-bakanligi-ukrayna-ve-abd-seferberlik-yasinin-18e-dusurulmesini-gorusuyor-1090948643.html
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ve ABD seferberlik yaşının 18'e düşürülmesini görüşüyor
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ve ABD seferberlik yaşının 18'e düşürülmesini görüşüyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Georgiy Tihiy, Ukrayna’nın ABD ile seferberlik yaşının 18'e düşürülmesi konusunu görüştüğünü ifade etti. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Washington'un Kiev'e zorunlu askerliş yaşını 18'e indirme çağrısı yaptığı yönündeki iddiaları değerlendiren Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Georgiy Tihiy, ABD ile görüşmelerde seferberlik yaşının düşürülmesi konusunu gündeme getiren ve hatta genellikle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde zorunlu askerlik konusundaki tartışmaların başlatıcısının Kiev olduğunu söyledi.Tihiy, “Görüşmelerde bu konunun ele alındığını teyit edebilirim. Bunun bir gerginlik nedeni haline geldiğini söyleyemem. Evet, bunu tartışıyoruz. Ve bu tartışmaları başlatan tarafın genellikle Ukrayna olduğunu söylemeliyim. Ortaklarımızı Ukrayna'daki seferberliğin dinamikleri ve kapsamı hakkında bilgilendiriyor ve daha sonra bunu onlarla tartışıyoruz. Silah tedariki, strateji, savunma, yaptırımlar gibi diğer konular kadar bu da görüşmelerimizin bir parçası” dedi.Sözcü ayrıca, Kiev'in yetersiz seferberliği ana sorun olarak görmediğini, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin halihazırda seferberlik kapsamında askere alınmış vatandaşları silahlandıracak durumu olmadığını vurguladı. Daha önce Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Dmitriy Litvin, Ukrayna'ya seferberlik yaşını düşürmesi çağrısında bulunmanın hiçbir anlamı olmadığını, çünkü Kiev'in ekipman tedariğindeki gecikmeler nedeniyle seferber edilenleri donatacak ‘yeterli silaha sahip olmadığını’ belirtmişti.Nisan ayında Vladimir Zelenskiy, seferberlik yaşını 27'den 25'e düşüren yasayı imzalamıştı. Ağustos ayında ise Yüksek Rada, seferberlik yaşını düşürmeyi planlamadıklarını açıklamıştı. Eylül ayında Yüksek Rada üyesi Aleksey Gonçarenko, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın daha önce 'kısıtlı uygunluk' statüsüne sahip olan 25 yaş altı vatandaşların seferber edilmesini yasakladığını duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetiminin Kiev’i seferberlik yaşını 18'e indirmeye zorlayacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/kiev-seferberlik-planinin-sadece-ucte-ikisini-yerine-getirdi-1090793515.html
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abd, ukrayna, kiev, yüksek rada, ukrayna dışişleri bakanlığı, sözcü, seferberlik, zorunlu askerlik, vladimir zelenskiy, aleksey gonçarenko, vladimir putin, washington
abd, ukrayna, kiev, yüksek rada, ukrayna dışişleri bakanlığı, sözcü, seferberlik, zorunlu askerlik, vladimir zelenskiy, aleksey gonçarenko, vladimir putin, washington

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ve ABD seferberlik yaşının 18'e düşürülmesini görüşüyor

22:21 28.11.2024
© AP Photo / LIBKOSUkrayna ordusu askeri
Ukrayna ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Georgiy Tihiy, Ukrayna’nın ABD ile seferberlik yaşının 18'e düşürülmesi konusunu görüştüğünü ifade etti.
Washington'un Kiev'e zorunlu askerliş yaşını 18'e indirme çağrısı yaptığı yönündeki iddiaları değerlendiren Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Georgiy Tihiy, ABD ile görüşmelerde seferberlik yaşının düşürülmesi konusunu gündeme getiren ve hatta genellikle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde zorunlu askerlik konusundaki tartışmaların başlatıcısının Kiev olduğunu söyledi.
Tihiy, “Görüşmelerde bu konunun ele alındığını teyit edebilirim. Bunun bir gerginlik nedeni haline geldiğini söyleyemem. Evet, bunu tartışıyoruz. Ve bu tartışmaları başlatan tarafın genellikle Ukrayna olduğunu söylemeliyim. Ortaklarımızı Ukrayna'daki seferberliğin dinamikleri ve kapsamı hakkında bilgilendiriyor ve daha sonra bunu onlarla tartışıyoruz. Silah tedariki, strateji, savunma, yaptırımlar gibi diğer konular kadar bu da görüşmelerimizin bir parçası” dedi.
Sözcü ayrıca, Kiev'in yetersiz seferberliği ana sorun olarak görmediğini, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin halihazırda seferberlik kapsamında askere alınmış vatandaşları silahlandıracak durumu olmadığını vurguladı.
Daha önce Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Dmitriy Litvin, Ukrayna'ya seferberlik yaşını düşürmesi çağrısında bulunmanın hiçbir anlamı olmadığını, çünkü Kiev'in ekipman tedariğindeki gecikmeler nedeniyle seferber edilenleri donatacak ‘yeterli silaha sahip olmadığını’ belirtmişti.
Nisan ayında Vladimir Zelenskiy, seferberlik yaşını 27'den 25'e düşüren yasayı imzalamıştı. Ağustos ayında ise Yüksek Rada, seferberlik yaşını düşürmeyi planlamadıklarını açıklamıştı. Eylül ayında Yüksek Rada üyesi Aleksey Gonçarenko, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın daha önce 'kısıtlı uygunluk' statüsüne sahip olan 25 yaş altı vatandaşların seferber edilmesini yasakladığını duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetiminin Kiev’i seferberlik yaşını 18'e indirmeye zorlayacağını ifade etmişti.
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