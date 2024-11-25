https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/kiev-seferberlik-planinin-sadece-ucte-ikisini-yerine-getirdi-1090793515.html

‘Kiev, seferberlik planının sadece üçte ikisini yerine getirdi’

‘Kiev, seferberlik planının sadece üçte ikisini yerine getirdi’

Sputnik Türkiye

Londra merkezli The Economist, Ukrayna’daki seferberlik kampanyasının sadece üçte iki oranında hayata geçirildiğini, bununla birlikte Ukrayna ordusunda asker... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T12:35+0300

2024-11-25T12:35+0300

2024-11-25T12:44+0300

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seferberlik

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Ukraynalı asker ve yetkililerden alınan bilgilere dayanan The Economist’in yazısında, seferberlik durumunun önümüzdeki bahara kadar “onarılamaz hale gelebileceği” yönünde endişelerin büyüdüğü ifade edildi.Kaynaklar, Ukrayna ordusunda “çaylakların niteliği konusunda daha büyük sorunun” gözlemlendiğini dile getirirken seferberlik kapsamında orduya alınan yeni askerlerin “çok yaşlı olduğu, ya da motivasyon eksikliği yaşadığı” kaydedildi.Les kod adlı Ukraynalı komutan, çaylakların büyük kısmının, sağlık sorunları olan 45 yaş üstü vatandaşlar olduğunu anlattı.

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