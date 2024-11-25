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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/kiev-seferberlik-planinin-sadece-ucte-ikisini-yerine-getirdi-1090793515.html
‘Kiev, seferberlik planının sadece üçte ikisini yerine getirdi’
‘Kiev, seferberlik planının sadece üçte ikisini yerine getirdi’
Sputnik Türkiye
Londra merkezli The Economist, Ukrayna’daki seferberlik kampanyasının sadece üçte iki oranında hayata geçirildiğini, bununla birlikte Ukrayna ordusunda asker... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T12:35+0300
2024-11-25T12:44+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
seferberlik
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Ukraynalı asker ve yetkililerden alınan bilgilere dayanan The Economist’in yazısında, seferberlik durumunun önümüzdeki bahara kadar “onarılamaz hale gelebileceği” yönünde endişelerin büyüdüğü ifade edildi.Kaynaklar, Ukrayna ordusunda “çaylakların niteliği konusunda daha büyük sorunun” gözlemlendiğini dile getirirken seferberlik kapsamında orduya alınan yeni askerlerin “çok yaşlı olduğu, ya da motivasyon eksikliği yaşadığı” kaydedildi.Les kod adlı Ukraynalı komutan, çaylakların büyük kısmının, sağlık sorunları olan 45 yaş üstü vatandaşlar olduğunu anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/donbass-kubbesi-devrede-donetskteki-tahil-stokuna-iha-saldirisi-engellendi-1090787423.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, seferberlik
ukrayna, ukrayna ordusu, seferberlik

‘Kiev, seferberlik planının sadece üçte ikisini yerine getirdi’

12:35 25.11.2024 (güncellendi: 12:44 25.11.2024)
Ukraynalı asker
Ukraynalı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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Londra merkezli The Economist, Ukrayna’daki seferberlik kampanyasının sadece üçte iki oranında hayata geçirildiğini, bununla birlikte Ukrayna ordusunda asker açığı yaşandığını belirtti.
Ukraynalı asker ve yetkililerden alınan bilgilere dayanan The Economist’in yazısında, seferberlik durumunun önümüzdeki bahara kadar “onarılamaz hale gelebileceği” yönünde endişelerin büyüdüğü ifade edildi.
Kaynaklar, Ukrayna ordusunda “çaylakların niteliği konusunda daha büyük sorunun” gözlemlendiğini dile getirirken seferberlik kapsamında orduya alınan yeni askerlerin “çok yaşlı olduğu, ya da motivasyon eksikliği yaşadığı” kaydedildi.
Les kod adlı Ukraynalı komutan, çaylakların büyük kısmının, sağlık sorunları olan 45 yaş üstü vatandaşlar olduğunu anlattı.
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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Donbass Kubbesi devrede: Donetsk’teki tahıl stokuna İHA saldırısı engellendi
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