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Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Belde eksi 20.3 dereceyi gördü
Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Belde eksi 20.3 dereceyi gördü
Sputnik Türkiye
Türkiye'de etkili olan kar yapışı ve buzlanma nedeniyle okullar eğitime ara verirken bölgede soğuklar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin en... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T19:16+0300
2024-11-28T19:21+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en soğuk yerinin gece saatlerinde Niğde'nin Konaklı beldesi olduğunu duyurdu.Kış mevsiminin yaklaşmasıyla etkisini gösteren soğuk havalar ve kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin en soğuk yerinin Niğde'nin Konaklı beldesi olduğunu açıkladı. Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre beldede gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 20.3 dereceye kadar geriledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıralamasına göre en soğuk bölgeler Sivas, Kayseri, Erzincan, Malatya, Erzurum, Adana ve Nevşehir olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/son-60-yilin-en-soguk-kisi-mi-olacak-istanbula-kar-yagisi-tarihi-verildi-1090928944.html
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soğuk, soğuk hava, hava, hava sıcaklığı, termometre, niğde, niğde valiliği, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü

Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Belde eksi 20.3 dereceyi gördü

19:16 28.11.2024 (güncellendi: 19:21 28.11.2024)
© İHA / AHMET AKBUĞA-AW133953Soğuk, Doğu Anadolu Bölgesi
Soğuk, Doğu Anadolu Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© İHA / AHMET AKBUĞA-AW133953
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Türkiye'de etkili olan kar yapışı ve buzlanma nedeniyle okullar eğitime ara verirken bölgede soğuklar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin en soğuk yerinin Niğde'nin Konaklı beldesi olduğunu açıkladı. Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre beldede hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 20.3 dereceye düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en soğuk yerinin gece saatlerinde Niğde'nin Konaklı beldesi olduğunu duyurdu.
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla etkisini gösteren soğuk havalar ve kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin en soğuk yerinin Niğde'nin Konaklı beldesi olduğunu açıkladı. Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre beldede gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 20.3 dereceye kadar geriledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıralamasına göre en soğuk bölgeler Sivas, Kayseri, Erzincan, Malatya, Erzurum, Adana ve Nevşehir olarak belirlendi.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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Son 60 yılın en soğuk kışı mı olacak? İstanbul'a kar yağışı tarihi verildi
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