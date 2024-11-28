https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/turkiyenin-en-soguk-yeri-belli-oldu-belde-eksi-203-dereceyi-gordu-1090942759.html

Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Belde eksi 20.3 dereceyi gördü

Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Belde eksi 20.3 dereceyi gördü

Sputnik Türkiye

Türkiye'de etkili olan kar yapışı ve buzlanma nedeniyle okullar eğitime ara verirken bölgede soğuklar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin en... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T19:16+0300

2024-11-28T19:16+0300

2024-11-28T19:21+0300

türkiye

soğuk

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hava

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niğde

niğde valiliği

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en soğuk yerinin gece saatlerinde Niğde'nin Konaklı beldesi olduğunu duyurdu.Kış mevsiminin yaklaşmasıyla etkisini gösteren soğuk havalar ve kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin en soğuk yerinin Niğde'nin Konaklı beldesi olduğunu açıkladı. Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre beldede gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 20.3 dereceye kadar geriledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıralamasına göre en soğuk bölgeler Sivas, Kayseri, Erzincan, Malatya, Erzurum, Adana ve Nevşehir olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/son-60-yilin-en-soguk-kisi-mi-olacak-istanbula-kar-yagisi-tarihi-verildi-1090928944.html

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