https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/turkiyenin-en-soguk-yeri-belli-oldu-belde-eksi-203-dereceyi-gordu-1090942759.html
Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Belde eksi 20.3 dereceyi gördü
Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Belde eksi 20.3 dereceyi gördü
Sputnik Türkiye
Türkiye'de etkili olan kar yapışı ve buzlanma nedeniyle okullar eğitime ara verirken bölgede soğuklar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin en... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T19:16+0300
2024-11-28T19:16+0300
2024-11-28T19:21+0300
türkiye
soğuk
soğuk hava
hava
hava sıcaklığı
termometre
niğde
niğde valiliği
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/03/1080357780_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a67d97a478970c10b14eb1f2d126c28.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en soğuk yerinin gece saatlerinde Niğde'nin Konaklı beldesi olduğunu duyurdu.Kış mevsiminin yaklaşmasıyla etkisini gösteren soğuk havalar ve kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin en soğuk yerinin Niğde'nin Konaklı beldesi olduğunu açıkladı. Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre beldede gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 20.3 dereceye kadar geriledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıralamasına göre en soğuk bölgeler Sivas, Kayseri, Erzincan, Malatya, Erzurum, Adana ve Nevşehir olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/son-60-yilin-en-soguk-kisi-mi-olacak-istanbula-kar-yagisi-tarihi-verildi-1090928944.html
türkiye
niğde
niğde valiliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/03/1080357780_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_0570ce5670a9bfd4ad4bc0cb6f890d6a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
soğuk, soğuk hava, hava, hava sıcaklığı, termometre, niğde, niğde valiliği, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü
soğuk, soğuk hava, hava, hava sıcaklığı, termometre, niğde, niğde valiliği, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü
Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Belde eksi 20.3 dereceyi gördü
19:16 28.11.2024 (güncellendi: 19:21 28.11.2024)
Türkiye'de etkili olan kar yapışı ve buzlanma nedeniyle okullar eğitime ara verirken bölgede soğuklar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin en soğuk yerinin Niğde'nin Konaklı beldesi olduğunu açıkladı. Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre beldede hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 20.3 dereceye düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en soğuk yerinin gece saatlerinde Niğde'nin Konaklı beldesi olduğunu duyurdu.
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla etkisini gösteren soğuk havalar ve kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin en soğuk yerinin Niğde'nin Konaklı beldesi olduğunu açıkladı. Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre beldede gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 20.3 dereceye kadar geriledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıralamasına göre en soğuk bölgeler Sivas, Kayseri, Erzincan, Malatya, Erzurum, Adana ve Nevşehir olarak belirlendi.