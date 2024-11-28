https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/son-60-yilin-en-soguk-kisi-mi-olacak-istanbula-kar-yagisi-tarihi-verildi-1090928944.html

Son 60 yılın en soğuk kışı mı olacak? İstanbul'a kar yağışı tarihi verildi

Son 60 yılın en soğuk kışı mı olacak? İstanbul'a kar yağışı tarihi verildi

Sputnik Türkiye

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyretmeye devam ediyor. Bazı meteoroloji uzmanları, La Nina dönemine girildiğini ve 60 yılın en soğuk kışının... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T14:28+0300

2024-11-28T14:28+0300

2024-11-28T14:28+0300

türkiye

kış

kar

kar yağışı

soğuk hava

orhan şen

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Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye soğuk hava dalgası geldi. Yurdun birçok bölümünde kar yağışı yüzünü gösterirken İstanbul'a da mevsimin ilk karı düştü. Bazı uzmanlar tarafından "La Nina" dönemine girildiği ve sert bir kış yaşanacağı uyarısı yapılıyor. Son 50-60 yılın son soğuk zamanlarından birinin yaşanacağını söyleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Bu sene sert bir kış yaşanacak" görüşüne katılmadığını söyledi. Şen, "Bu sene bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var" ifadelerini kullandı.İstanbul'a kar yağışı için tarih verdiSoğuk havalarla birlikte megakentte yaşayanlar da "İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Şen, önümüzdeki 10 gün boyunca İstanbul'a kar yağışının beklenmediğini söyledi. Şen İstanbul'a kar yağışı için aralığın son haftası veya ocağın ilk haftasını işaret etti. Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sahte-doviz-alarmi-sahte-dolar-nasil-anlasilir-sahte-50100-dolar-ayirt-etme-yontemleri-bu-renkler-1090925202.html

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kış, kar, kar yağışı, soğuk hava, orhan şen