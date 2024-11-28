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Son 60 yılın en soğuk kışı mı olacak? İstanbul'a kar yağışı tarihi verildi
Son 60 yılın en soğuk kışı mı olacak? İstanbul'a kar yağışı tarihi verildi
Sputnik Türkiye
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyretmeye devam ediyor. Bazı meteoroloji uzmanları, La Nina dönemine girildiğini ve 60 yılın en soğuk kışının... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T14:28+0300
2024-11-28T14:28+0300
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soğuk hava
orhan şen
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Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye soğuk hava dalgası geldi. Yurdun birçok bölümünde kar yağışı yüzünü gösterirken İstanbul'a da mevsimin ilk karı düştü. Bazı uzmanlar tarafından "La Nina" dönemine girildiği ve sert bir kış yaşanacağı uyarısı yapılıyor. Son 50-60 yılın son soğuk zamanlarından birinin yaşanacağını söyleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Bu sene sert bir kış yaşanacak" görüşüne katılmadığını söyledi. Şen, "Bu sene bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var" ifadelerini kullandı.İstanbul'a kar yağışı için tarih verdiSoğuk havalarla birlikte megakentte yaşayanlar da "İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Şen, önümüzdeki 10 gün boyunca İstanbul'a kar yağışının beklenmediğini söyledi. Şen İstanbul'a kar yağışı için aralığın son haftası veya ocağın ilk haftasını işaret etti. Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şöyle:
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kış, kar, kar yağışı, soğuk hava, orhan şen
kış, kar, kar yağışı, soğuk hava, orhan şen

Son 60 yılın en soğuk kışı mı olacak? İstanbul'a kar yağışı tarihi verildi

14:28 28.11.2024
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA
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Hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyretmeye devam ediyor. Bazı meteoroloji uzmanları, La Nina dönemine girildiğini ve 60 yılın en soğuk kışının yaşanacağını belirtiyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise aynı görüşte değil. Şen, bu sene normal bir kış geçeceğini söyleyerek İstanbul'a kar yağışı tahmininde tarih verdi.
Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye soğuk hava dalgası geldi. Yurdun birçok bölümünde kar yağışı yüzünü gösterirken İstanbul'a da mevsimin ilk karı düştü. Bazı uzmanlar tarafından "La Nina" dönemine girildiği ve sert bir kış yaşanacağı uyarısı yapılıyor. Son 50-60 yılın son soğuk zamanlarından birinin yaşanacağını söyleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Bu sene sert bir kış yaşanacak" görüşüne katılmadığını söyledi. Şen, "Bu sene bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi

Soğuk havalarla birlikte megakentte yaşayanlar da "İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Şen, önümüzdeki 10 gün boyunca İstanbul'a kar yağışının beklenmediğini söyledi. Şen İstanbul'a kar yağışı için aralığın son haftası veya ocağın ilk haftasını işaret etti. Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şöyle:
"Bu sene bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var. İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelir? Önümüzdeki 10 gün içerisinde öyle bir şey yok. Hafta sonu sıcaklıklar artıyor, 15 dereceye kadar çıkacak. Bugün 12 derece civarında. Aralık ayı içerisinde hiç kar yağmaz diyemeyiz ama genel değerlendirmeye baktığımız zaman aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası olabilir. Tabi Aydos tepesine kar yağması İstanbul'a kar yağdı demek değil. İstanbul'da kar yağacak dediğimiz zaman Levent'e, Aksaray'a, Esenler'e kar yağması lazım."
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