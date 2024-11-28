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Türkiye-Macaristan play-off maçının yeri belli oldu
Türkiye-Macaristan play-off maçının yeri belli oldu
Sputnik Türkiye
TFF'den Macaristan ile oynanacak Uluslar Ligi play-off maçıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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A Milli Futbol Takımı'nın, 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/uefa-uluslar-ligi-maclari-play-off-1090704575.html
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Türkiye-Macaristan play-off maçının yeri belli oldu

16:17 28.11.2024 (güncellendi: 16:24 28.11.2024)
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A Millî Takım - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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TFF'den Macaristan ile oynanacak Uluslar Ligi play-off maçıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak." ifadeleri kullanıldı
A Milli Futbol Takımı'nın, 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.
A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
SPOR
UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye A Milli Takım’ın rakibi belli oldu
22 Kasım, 14:30
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