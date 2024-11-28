https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/turkiye-macaristan-play-off-macinin-yeri-belli-oldu-1090935032.html
Türkiye-Macaristan play-off maçının yeri belli oldu
Türkiye-Macaristan play-off maçının yeri belli oldu
Sputnik Türkiye
TFF'den Macaristan ile oynanacak Uluslar Ligi play-off maçıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T16:17+0300
2024-11-28T16:17+0300
2024-11-28T16:24+0300
spor
türkiye
macaristan
milli takım
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A Milli Futbol Takımı'nın, 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/uefa-uluslar-ligi-maclari-play-off-1090704575.html
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Türkiye-Macaristan play-off maçının yeri belli oldu
16:17 28.11.2024 (güncellendi: 16:24 28.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
TFF'den Macaristan ile oynanacak Uluslar Ligi play-off maçıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak." ifadeleri kullanıldı
A Milli Futbol Takımı'nın, 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.