https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/turkiye-macaristan-play-off-macinin-yeri-belli-oldu-1090935032.html

Türkiye-Macaristan play-off maçının yeri belli oldu

Türkiye-Macaristan play-off maçının yeri belli oldu

Sputnik Türkiye

TFF'den Macaristan ile oynanacak Uluslar Ligi play-off maçıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-28T16:17+0300

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spor

türkiye

macaristan

milli takım

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A Milli Futbol Takımı'nın, 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/uefa-uluslar-ligi-maclari-play-off-1090704575.html

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