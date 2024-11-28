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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sahte-doviz-alarmi-sahte-dolar-nasil-anlasilir-sahte-50100-dolar-ayirt-etme-yontemleri-bu-renkler-1090925202.html
Sahte döviz alarmı: Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte 50,100 dolar ayırt etme yöntemleri, bu renkler kullanılmamışsa...
Sahte döviz alarmı: Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte 50,100 dolar ayırt etme yöntemleri, bu renkler kullanılmamışsa...
Sputnik Türkiye
Sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar piyasada paniğe neden oldu. Sahte dolar ve euro krizi bankaları, müşterileri ve döviz bürolarını giderek endişelendirirken... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T13:48+0300
2024-11-28T13:52+0300
ekonomi
sahte dolar
sahte para
sahte euro
merkez bankası
türkiye bankalar birliği (tbb)
döviz
atm
kapalıçarşı
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Sahte dolar alarmı verilirken son günlerde bankalar, müşteriler ve döviz bürolarında sahte döviz endişesi arttı. 600 milyon dolar olduğu düşünülen sahte paralar ATM'ler ve para sayma makinelerinden bile kaçabiliyor. Gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor olduğu belirtilen bu dolarların azılım güncellemesi yapılmayan para sayma makinelerinden geçtiği belirtiliyor. Kapalıçarşı'da ve ülke genelindeki döviz büroları sahte para alarmı verdi. Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı. 100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır" ifadeleri yer aldı. Sahte döviz krizi: ATM'lerde güncellemeSahte dolar kriziyle beraber "Sahte dolar nasıl anlaşılır, sahte 50 dolar nasıl ayırt edilir, sahte dolar ne zaman ortaya çıktı" gibi soruların yanıtlarına yönelik araştırmalar hızlandı. Sahte dolar paniğiyle ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Banklalar Birliği'nden sahte döviz açıklamaları peş peşe geldi. TBB'den sahte döviz banknotlarına ilişkin duyuru yapılarak "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. TCMB, "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir" açıklamasında bulundu.Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte döviz ayırt etme yöntemleri neler?Emniyet Genel Müdürlüğü’nün "ABD doları güvenlik özellikleri" başlıklı metninde, orijinal dolar banknotları özelliklerine ilişkin şu bilgiler yer alıyor:50 dolar: 1997 yılında tedavüle sürülen 50 dolar dbanknotların ön yüzünde bulunan 50 rakamına dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah renkte görüntü veriyor. 2004 yılındaki baskıda ise 50 sayısı banknot yukarıya ve aşağıya doğru eğildiğinde bakır renginden yeşile dönüşüyor.100 dolar: 1996 ve 1999’da tedavüle sürülen 100 dolar banknotların ön yüzünde bulunan 100 sayısı, dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah renkte görüntü verir. 2011’deki baskıda ise 100 sayısı banknot yukarıya ve aşağıya doğru eğildiğinde bakır renginden yeşile dönüşür.50 ve 100 dolardaki mikro yazıya dikkat50 dolar: 1996 yılında tedavüle sürülen 50 dolar banknotların ön yüzünde bulunan portrenin etrafındaki 3 sıradan oluşan çerçeve çizgilerin son sırasında "THE UNITED STATES OF AMERICA" ibaresi mikro yazılıdır.1997 yılı baskısında, banknotun ön yüzünde bulunan portredeki şahsın gömleğinin sol yakası üzerinde "UNITED STATES OF AMERICA" ibaresi aşağıya doğru ve banknotun sol ve sağ kenar sularında “FIFTY” ibaresi tekrarlanarak mikro yazılıdır.2004 yılı baskısında ise banknotun ön yüzünde bulunan ABD Merkez Bankası mührünün sağında ve sol üstündeki iki adet yıldızda tekrarlanarak yazılı “USA 50”, “USA FIFTY” ibareleri ile portedeki şahsın gömleğinin sol yakası üzerinde “THE UNITED STATES OF AMERICA” ibareleri mikro yazılıdır.100 dolar: 1996’da tedavüle sürülen 100 dolar banknotların ön yüzünde bulunan portrenin etrafındaki çerçevenin dışında bir çizgi halinde ‘THE UNITED STATES OF AMERICA’ ibaresi tekrarlanarak mikro yazılı.1996’da tedavüle sürülen ve Franklin portreli 100 dolar ile 1999’da piyasaya sürülen 100 ABD dolarında portredeki şahsın ceketinin yaka kenarında, aşağıya doğru “UNITED STATES OF AMERICA” ibaresi ile sol alt köşede bulunan ‘100’ sayısı içinde “USA 100” ibaresi tekrarlanarak mikro yazılı. 2011 baskısında ise, banknotun ön yüzünde bulunan portrenin ceket yakasında “THE UNITED STATES OF AMERICA”, ön yüzün sağ tarafında bulunan portre filigranını içeren boş alanın etrafında “USA 100” ve ön yüzünde bulunan altın renkli tüy kalem boyunca “ONE HUNDRED USA” ibaresi mikro yazı olarak yer alır. Ayrıca banknotta yer alan şeritlerde küçük 100 rakamı mikro yazı şeklinde yazılı.Sahte 10, 50 ve 100 dolar nasıl anlaşılır?1996 yılı baskısı 1, 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 dolar banknotlarda yeşil ve siyah renkler kullanıldı.2004 yılı baskısı 50 dolar banknotlarda mavi, kırmızı ve yeşil renkler; 2011 baskısı 100 dolar banknotlarda ise mavi, turuncu, sarı, yeşil ve siyah renkler yer aldı.
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sahte dolar krizi, sahte dolar son dakika, sahte döivz paniği, sahte dolar nasıl anlaşılır, sahte dolar hangisi, sahte dolar ne zaman çıktı, sahte dolar olayı, sahte dolar ayırt edilir, sahte 100 dolar nasıl anlaşılır, sahte dolar nasıl nasıl anlaşılır, sahte dolar ve euro
sahte dolar krizi, sahte dolar son dakika, sahte döivz paniği, sahte dolar nasıl anlaşılır, sahte dolar hangisi, sahte dolar ne zaman çıktı, sahte dolar olayı, sahte dolar ayırt edilir, sahte 100 dolar nasıl anlaşılır, sahte dolar nasıl nasıl anlaşılır, sahte dolar ve euro

Sahte döviz alarmı: Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte 50,100 dolar ayırt etme yöntemleri, bu renkler kullanılmamışsa...

13:48 28.11.2024 (güncellendi: 13:52 28.11.2024)
© İHASahte dolar
Sahte dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© İHA
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Sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar piyasada paniğe neden oldu. Sahte dolar ve euro krizi bankaları, müşterileri ve döviz bürolarını giderek endişelendirirken açıklamalar peş peşe geldi. Peki, sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte dolar ve euro ne zaman çıktı? Sahte 50 dolar nasıl anlaşılır? İşte sahte dolar krizinde bilinmesi gerekenler...
Sahte dolar alarmı verilirken son günlerde bankalar, müşteriler ve döviz bürolarında sahte döviz endişesi arttı. 600 milyon dolar olduğu düşünülen sahte paralar ATM'ler ve para sayma makinelerinden bile kaçabiliyor. Gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor olduğu belirtilen bu dolarların azılım güncellemesi yapılmayan para sayma makinelerinden geçtiği belirtiliyor.
Kapalıçarşı'da ve ülke genelindeki döviz büroları sahte para alarmı verdi. Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı. 100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Sahte döviz krizi: ATM'lerde güncelleme

Sahte dolar kriziyle beraber "Sahte dolar nasıl anlaşılır, sahte 50 dolar nasıl ayırt edilir, sahte dolar ne zaman ortaya çıktı" gibi soruların yanıtlarına yönelik araştırmalar hızlandı. Sahte dolar paniğiyle ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Banklalar Birliği'nden sahte döviz açıklamaları peş peşe geldi. TBB'den sahte döviz banknotlarına ilişkin duyuru yapılarak "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. TCMB, "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir" açıklamasında bulundu.

Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte döviz ayırt etme yöntemleri neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün "ABD doları güvenlik özellikleri" başlıklı metninde, orijinal dolar banknotları özelliklerine ilişkin şu bilgiler yer alıyor:
50 dolar: 1997 yılında tedavüle sürülen 50 dolar dbanknotların ön yüzünde bulunan 50 rakamına dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah renkte görüntü veriyor. 2004 yılındaki baskıda ise 50 sayısı banknot yukarıya ve aşağıya doğru eğildiğinde bakır renginden yeşile dönüşüyor.

100 dolar: 1996 ve 1999’da tedavüle sürülen 100 dolar banknotların ön yüzünde bulunan 100 sayısı, dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah renkte görüntü verir. 2011’deki baskıda ise 100 sayısı banknot yukarıya ve aşağıya doğru eğildiğinde bakır renginden yeşile dönüşür.

50 ve 100 dolardaki mikro yazıya dikkat

50 dolar: 1996 yılında tedavüle sürülen 50 dolar banknotların ön yüzünde bulunan portrenin etrafındaki 3 sıradan oluşan çerçeve çizgilerin son sırasında "THE UNITED STATES OF AMERICA" ibaresi mikro yazılıdır.
1997 yılı baskısında, banknotun ön yüzünde bulunan portredeki şahsın gömleğinin sol yakası üzerinde "UNITED STATES OF AMERICA" ibaresi aşağıya doğru ve banknotun sol ve sağ kenar sularında “FIFTY” ibaresi tekrarlanarak mikro yazılıdır.
2004 yılı baskısında ise banknotun ön yüzünde bulunan ABD Merkez Bankası mührünün sağında ve sol üstündeki iki adet yıldızda tekrarlanarak yazılı “USA 50”, “USA FIFTY” ibareleri ile portedeki şahsın gömleğinin sol yakası üzerinde “THE UNITED STATES OF AMERICA” ibareleri mikro yazılıdır.
100 dolar: 1996’da tedavüle sürülen 100 dolar banknotların ön yüzünde bulunan portrenin etrafındaki çerçevenin dışında bir çizgi halinde ‘THE UNITED STATES OF AMERICA’ ibaresi tekrarlanarak mikro yazılı.
1996’da tedavüle sürülen ve Franklin portreli 100 dolar ile 1999’da piyasaya sürülen 100 ABD dolarında portredeki şahsın ceketinin yaka kenarında, aşağıya doğru “UNITED STATES OF AMERICA” ibaresi ile sol alt köşede bulunan ‘100’ sayısı içinde “USA 100” ibaresi tekrarlanarak mikro yazılı. 2011 baskısında ise, banknotun ön yüzünde bulunan portrenin ceket yakasında “THE UNITED STATES OF AMERICA”, ön yüzün sağ tarafında bulunan portre filigranını içeren boş alanın etrafında “USA 100” ve ön yüzünde bulunan altın renkli tüy kalem boyunca “ONE HUNDRED USA” ibaresi mikro yazı olarak yer alır. Ayrıca banknotta yer alan şeritlerde küçük 100 rakamı mikro yazı şeklinde yazılı.

Sahte 10, 50 ve 100 dolar nasıl anlaşılır?

1996 yılı baskısı 1, 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 dolar banknotlarda yeşil ve siyah renkler kullanıldı.

2004 yılı baskısı 50 dolar banknotlarda mavi, kırmızı ve yeşil renkler; 2011 baskısı 100 dolar banknotlarda ise mavi, turuncu, sarı, yeşil ve siyah renkler yer aldı.
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Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
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