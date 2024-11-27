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Bursa esnafı sahte 50 ve 100 dolara çözüm buldu: 'Bizde sahte para geçmez'
Bursa esnafı sahte 50 ve 100 dolara çözüm buldu: 'Bizde sahte para geçmez'
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde dağıtıma sürülen sahte 50 ve 100 dolar banknotlar nedeniyle döviz büroları alımları geçici süre askıya almıştı. Ancak Bursa esnafı sahte... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
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Ülke genelinde sahte 50 ve 100 dolar riski nedeniyle döviz büroları alımı durdururken Bursa esnafı alım yapmaya devam ediyor.Türkiye genelinde 600 milyon dolar değerinde sahte 50 ve 100 doların piyasaya sürüldüğü iddia edildi. Sahte paraların ATM ve para sayma makinelerinde ayırt edilemediği açıklanırken döviz büroları alımları durdurdu. Bursa'da kapalı çarşı esnafı ise elle inceleyerek 50 ve 100 dolar alımına devam ettiklerini açıkladı. Döviz bürolarında bulunan para sayma makinelerine güncelleme yaptıklarını açıklayan Döviz Bürosu Esnafı Yüksel Durmuş ''30 yıldır bu işle uğraşıyoruz, şu anda piyasada 50 ve 100 dolar dolarlık sahte banknotlar piyasada dolaşıyor. Biz devamlı makineleri güncelliyoruz. Bizim makinelerden bu paralar geçemez. Risk almamak için elimizle kontrol ediyoruz. Biz bu anlamda uzmanız. Biz de sahte para geçmez'' açıklamasında bulundu.Sahte 50 ve 100 dolar nasıl anlaşılır?•Dokunarak hissetme: Sahte dolar gevşek ve pürüzsüz, gerçek dolar ise sert ve dayanıklı olur.•Fosforlu kalem kullanma: Sahte para kalemi ile paranın üzerine çizik atın. Sahte para da iz kalır, gerçek para da kalmaz.•Baskı kalitesi: Gerçek dolar kabartmalı basılır. Sahte para bulanık olur.•Su yoluna bakın: Gerçek para ışığa tutulunca portre üzerinde su yolu görülür.•Seri numarasına bakın: Düzgün şekilde ve eşit aralıklı basılır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/piyasalarda-dolar-alarmi-kapalicarsida-sahte-banknot-iddiasiyla-50-ve-100-dolar-alimi-durduruldu-1090893749.html
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sahte dolar, 50 dolar nasıl anlaşılır, 100 dolar nasıl anlaşılır, dolar ne kadar
sahte dolar, 50 dolar nasıl anlaşılır, 100 dolar nasıl anlaşılır, dolar ne kadar

Bursa esnafı sahte 50 ve 100 dolara çözüm buldu: 'Bizde sahte para geçmez'

23:41 27.11.2024 (güncellendi: 23:42 27.11.2024)
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİRHAN ERZURUM-AW338376Dolar
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Türkiye genelinde dağıtıma sürülen sahte 50 ve 100 dolar banknotlar nedeniyle döviz büroları alımları geçici süre askıya almıştı. Ancak Bursa esnafı sahte doları tespit edebildiklerini ve 50 ile 100 dolar bozdurmak isteyenlerin dövizlerini alacaklarını duyurdu.
Ülke genelinde sahte 50 ve 100 dolar riski nedeniyle döviz büroları alımı durdururken Bursa esnafı alım yapmaya devam ediyor.
Türkiye genelinde 600 milyon dolar değerinde sahte 50 ve 100 doların piyasaya sürüldüğü iddia edildi. Sahte paraların ATM ve para sayma makinelerinde ayırt edilemediği açıklanırken döviz büroları alımları durdurdu.
Bursa'da kapalı çarşı esnafı ise elle inceleyerek 50 ve 100 dolar alımına devam ettiklerini açıkladı. Döviz bürolarında bulunan para sayma makinelerine güncelleme yaptıklarını açıklayan Döviz Bürosu Esnafı Yüksel Durmuş ''30 yıldır bu işle uğraşıyoruz, şu anda piyasada 50 ve 100 dolar dolarlık sahte banknotlar piyasada dolaşıyor. Biz devamlı makineleri güncelliyoruz. Bizim makinelerden bu paralar geçemez. Risk almamak için elimizle kontrol ediyoruz. Biz bu anlamda uzmanız. Biz de sahte para geçmez'' açıklamasında bulundu.

Sahte 50 ve 100 dolar nasıl anlaşılır?

Dokunarak hissetme: Sahte dolar gevşek ve pürüzsüz, gerçek dolar ise sert ve dayanıklı olur.
Fosforlu kalem kullanma: Sahte para kalemi ile paranın üzerine çizik atın. Sahte para da iz kalır, gerçek para da kalmaz.
Baskı kalitesi: Gerçek dolar kabartmalı basılır. Sahte para bulanık olur.
Su yoluna bakın: Gerçek para ışığa tutulunca portre üzerinde su yolu görülür.
Seri numarasına bakın: Düzgün şekilde ve eşit aralıklı basılır.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
EKONOMİ
Piyasalarda 'dolar' alarmı: Kapalıçarşı'da sahte banknot iddiasıyla 50 ve 100 dolar alımı durduruldu
16:48
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