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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-harekata-devam-ediyor-son-24-saatte-bin-505-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1090924547.html
Rusya harekata devam ediyor: Son 24 saatte bin 505 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya harekata devam ediyor: Son 24 saatte bin 505 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son bir gün içerisinde bin 505 Ukraynalı askerin etkisiz hale... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T12:53+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametlerinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Bir karşı saldırı bastırılırken yaklaşık 60 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri yeni hatlara ulaşırken Harkov bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) çeşitli ilçelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan düşman 480 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.Yug (Güney) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 330 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu aktif eylemler sonucu düşman oluşumlarını bozguna uğrattı ve altı karşı saldırıyı püskürttü. 415 askerini kaybeden Ukraynalı oluşumların iki zırhlı savaş aracı da imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Bir karşı saldırı bastırılırken 145 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu da Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanı bozguna uğratırken Ukrayna ordusunun bu istikametlerdeki kaybı 75 asker oldu.Rapora göre hava ve topçu birlikleri ile İHA’ların desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 146 noktada konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu ve hava üssü altyapısına saldırılar gerçekleştirdi.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna’ya ait Neptun güdümlü füze ve 49 uçak tipi insansız hava aracını düşürdü.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, harkov, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, hava üssü, insansız hava aracı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, harkov, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, hava üssü, insansız hava aracı

Rusya harekata devam ediyor: Son 24 saatte bin 505 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

12:53 28.11.2024 (güncellendi: 13:04 28.11.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son bir gün içerisinde bin 505 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca Ukrayna’nın hava üssü altyapısının da vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametlerinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Bir karşı saldırı bastırılırken yaklaşık 60 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri yeni hatlara ulaşırken Harkov bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) çeşitli ilçelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan düşman 480 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 330 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu aktif eylemler sonucu düşman oluşumlarını bozguna uğrattı ve altı karşı saldırıyı püskürttü. 415 askerini kaybeden Ukraynalı oluşumların iki zırhlı savaş aracı da imha edildi.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Bir karşı saldırı bastırılırken 145 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu da Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanı bozguna uğratırken Ukrayna ordusunun bu istikametlerdeki kaybı 75 asker oldu.
Rapora göre hava ve topçu birlikleri ile İHA’ların desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 146 noktada konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu ve hava üssü altyapısına saldırılar gerçekleştirdi.
Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna’ya ait Neptun güdümlü füze ve 49 uçak tipi insansız hava aracını düşürdü.
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