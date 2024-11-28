https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/lubnan-sanayi-bakani-george-bushikian-israille-imzalanan-anlasmanin-kilit-noktasi-sivillerin-1090912989.html

Lübnan Sanayi Bakanı George Bushikian: İsrail’le imzalanan anlaşmanın kilit noktası sivillerin evlerine dönmesi

Lübnan Sanayi Bakanı George Bushikian: İsrail’le imzalanan anlaşmanın kilit noktası sivillerin evlerine dönmesi

Sputnik Türkiye

Avrupa ülkelerinden yıkılan bölgelerin yeniden inşasında yardımcı olacaklarına dair güvence aldıklarını söyleyen Lübnan Sanayi Bakanı George Bushikian, yeniden... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T09:01+0300

2024-11-28T09:01+0300

2024-11-28T09:07+0300

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lübnan

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israil

bm güvenlik konseyi

ateşkes

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Lübnan Sanayi Bakanı George Bushikian, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Lübnan ve İsrail arasında varılan ateşkesi değerlendirdi.Ateşkesin anlaşmadan ziyade, başlıca şartı BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının uygulanması olan bir mutabakat zaptı olarak adlandırılabileceğini dile getiren Bushikian, “Hükümetimize sunulan belge, Lübnan'ın egemenliğinin korunmasının yanı sıra üzerinde mutabık kalınan tüm koşulların yerine getirilmesini sağlayacak olan bir uluslararası arabuluculuk ekibinin gözleme çalışmalarını öngörüyor” ifadesini kullandı.Mutabakatta, ülkenin güney sınırına Lübnan ordusunun konuşlandırılmasını öngörüldüğünü belirten Bakan, ordu birliklerinin artık güneye doğru yola çıktığını belirterek, “İlk aşamada Lübnan Silahlı Kuvvetleri 4 bin 500 kişilik ek bir birlik konuşlandıracak. Kısa vadede de yaklaşık 5 bin askere daha ihtiyacımız olacak” diyerek şunu anlattı:Ekonomik kayıplar ve yeniden yapılanma ile ilgili olarak, savaşın yol açtığı hasarı yakında hesaplamaya başlayacaklarını dile getiren Bushikian, ama bu konuda bazı ekonomik ve siyasi hususların olduğunu belirterek şunu dedi:Bushikian, "Şimdi de Lübnanlı tüm siyasi partiler kalıcı bir Cumhurbaşkanı seçmek üzere diyalog başlatmalıdır, zira kritik bir dönemdeyiz" diye ekledi.İsrail ve Lübnan, önceki gün akşam ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke arasındaki ateşkes, dün sabah yerel saatle 04:00'te (TSİ 05:00) yürürlüğe girmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ryabkov-rusya-abdnin-ukrayna-konusunda-aldigi-kararlar-nedeniyle-tir-tir-titremesini-saglayacak-1090909900.html

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lübnan, ortadoğu, israil, bm güvenlik konseyi, ateşkes