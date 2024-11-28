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Lübnan Sanayi Bakanı George Bushikian: İsrail’le imzalanan anlaşmanın kilit noktası sivillerin evlerine dönmesi
Lübnan Sanayi Bakanı George Bushikian: İsrail’le imzalanan anlaşmanın kilit noktası sivillerin evlerine dönmesi
Sputnik Türkiye
Avrupa ülkelerinden yıkılan bölgelerin yeniden inşasında yardımcı olacaklarına dair güvence aldıklarını söyleyen Lübnan Sanayi Bakanı George Bushikian, yeniden... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T09:01+0300
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Lübnan Sanayi Bakanı George Bushikian, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Lübnan ve İsrail arasında varılan ateşkesi değerlendirdi.Ateşkesin anlaşmadan ziyade, başlıca şartı BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının uygulanması olan bir mutabakat zaptı olarak adlandırılabileceğini dile getiren Bushikian, “Hükümetimize sunulan belge, Lübnan'ın egemenliğinin korunmasının yanı sıra üzerinde mutabık kalınan tüm koşulların yerine getirilmesini sağlayacak olan bir uluslararası arabuluculuk ekibinin gözleme çalışmalarını öngörüyor” ifadesini kullandı.Mutabakatta, ülkenin güney sınırına Lübnan ordusunun konuşlandırılmasını öngörüldüğünü belirten Bakan, ordu birliklerinin artık güneye doğru yola çıktığını belirterek, “İlk aşamada Lübnan Silahlı Kuvvetleri 4 bin 500 kişilik ek bir birlik konuşlandıracak. Kısa vadede de yaklaşık 5 bin askere daha ihtiyacımız olacak” diyerek şunu anlattı:Ekonomik kayıplar ve yeniden yapılanma ile ilgili olarak, savaşın yol açtığı hasarı yakında hesaplamaya başlayacaklarını dile getiren Bushikian, ama bu konuda bazı ekonomik ve siyasi hususların olduğunu belirterek şunu dedi:Bushikian, "Şimdi de Lübnanlı tüm siyasi partiler kalıcı bir Cumhurbaşkanı seçmek üzere diyalog başlatmalıdır, zira kritik bir dönemdeyiz" diye ekledi.İsrail ve Lübnan, önceki gün akşam ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke arasındaki ateşkes, dün sabah yerel saatle 04:00'te (TSİ 05:00) yürürlüğe girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ryabkov-rusya-abdnin-ukrayna-konusunda-aldigi-kararlar-nedeniyle-tir-tir-titremesini-saglayacak-1090909900.html
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lübnan, ortadoğu, israil, bm güvenlik konseyi, ateşkes
lübnan, ortadoğu, israil, bm güvenlik konseyi, ateşkes

Lübnan Sanayi Bakanı George Bushikian: İsrail’le imzalanan anlaşmanın kilit noktası sivillerin evlerine dönmesi

09:01 28.11.2024 (güncellendi: 09:07 28.11.2024)
© FotoğrafLübnan Sanayi Bakanı George Bushikian
Lübnan Sanayi Bakanı George Bushikian - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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Avrupa ülkelerinden yıkılan bölgelerin yeniden inşasında yardımcı olacaklarına dair güvence aldıklarını söyleyen Lübnan Sanayi Bakanı George Bushikian, yeniden yapılanma konusunda özellikle Arap ülkelerin desteğini beklediklerini belirtti.
Lübnan Sanayi Bakanı George Bushikian, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Lübnan ve İsrail arasında varılan ateşkesi değerlendirdi.
Ateşkesin anlaşmadan ziyade, başlıca şartı BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının uygulanması olan bir mutabakat zaptı olarak adlandırılabileceğini dile getiren Bushikian, “Hükümetimize sunulan belge, Lübnan'ın egemenliğinin korunmasının yanı sıra üzerinde mutabık kalınan tüm koşulların yerine getirilmesini sağlayacak olan bir uluslararası arabuluculuk ekibinin gözleme çalışmalarını öngörüyor” ifadesini kullandı.
Mutabakatta, ülkenin güney sınırına Lübnan ordusunun konuşlandırılmasını öngörüldüğünü belirten Bakan, ordu birliklerinin artık güneye doğru yola çıktığını belirterek, “İlk aşamada Lübnan Silahlı Kuvvetleri 4 bin 500 kişilik ek bir birlik konuşlandıracak. Kısa vadede de yaklaşık 5 bin askere daha ihtiyacımız olacak” diyerek şunu anlattı:
İmzalanan anlaşmanın kilit noktası, İsrail ordusunun geçtiğimiz dönemde girdiği Lübnan'ın güney bölgelerden çekilmesi ve yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi. Avrupa ülkelerinden de yıkılan bölgelerin yeniden inşasında bize yardımcı olacaklarına dair güvence aldık.
Ekonomik kayıplar ve yeniden yapılanma ile ilgili olarak, savaşın yol açtığı hasarı yakında hesaplamaya başlayacaklarını dile getiren Bushikian, ama bu konuda bazı ekonomik ve siyasi hususların olduğunu belirterek şunu dedi:
Pek çok fabrika ve tesis çalışmayı durdurdu, bazıları hasar gördü ve bugün yeni bir ekonomik döngü başlatmamız ve göç eden ya da yerlerinden edilen Lübnanlı işgücünü güvenli yerlere geri getirmemiz gerekiyor. Yeniden yapılanma konusunda da tüm bölgenin ve özellikle de bu sürece katılmaya hazır olduklarını söyleyen Arap kardeşlerimizin desteğini bekliyoruz.
Bushikian, "Şimdi de Lübnanlı tüm siyasi partiler kalıcı bir Cumhurbaşkanı seçmek üzere diyalog başlatmalıdır, zira kritik bir dönemdeyiz" diye ekledi.
İsrail ve Lübnan, önceki gün akşam ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke arasındaki ateşkes, dün sabah yerel saatle 04:00'te (TSİ 05:00) yürürlüğe girmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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