https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ryabkov-rusya-abdnin-ukrayna-konusunda-aldigi-kararlar-nedeniyle-tir-tir-titremesini-saglayacak-1090909900.html
Ryabkov: Rusya, ABD’nin Ukrayna konusunda aldığı kararlar nedeniyle tir tir titremesini sağlayacak
Ryabkov: Rusya, ABD’nin Ukrayna konusunda aldığı kararlar nedeniyle tir tir titremesini sağlayacak
Sputnik Türkiye
Batı yapımı silahlarla Rusya’nın derinliklerine saldırı düzenlenmesiyle ilgili açıklamalarının, ABD’nin çatışmaya katıldığının kanıtı olduğunu dile getiren... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T07:19+0300
2024-11-28T07:19+0300
2024-11-28T07:33+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında, ülkesinin ABD’nin Ukrayna’daki çatışmaya müdahil olmasının yol açtığı sonuçlar nedeniyle “tir tir titremesini” sağlayacağını dile getirdi.ABD’li politikacılarının, silahlarının kullanım coğrafyası ve menzilinden “inanılmaz bir rahatlıkla” bahsettiğine dikkat çeken Rus diplomat, bunun ABD'nin çatışmanın bir tarafı haline geldiğinin teyidi olduğunu kaydetti.Böyle bir durumun eskiden Washington’da “titreme ve ürpertiye” yol açtığını anımsatan Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:Ryabkov, Ukrayna'ya olası nükleer silah transferinin sadece nükleer silahların yayılmasını önleme ve silah kontrol sisteminin çöküşü değil, aynı zamanda "çatışmanın daha fazla ve tamamen kontrolsüz bir şekilde tırmanmasına yönelik en büyük adım" olacağını kaydetti.Biden'den uzun menzilli silahlara izin çıkmıştıNew York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 19 Kasım'da ABD yapımı ATACMS füzeleri ve İngiliz yapımı Storm Shadow sistemleriyle Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedeflere saldırı düzenlemesine karşılık olarak Rus ordusunun 21 Kasım’da Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki füze teknolojisi ve diğer silahları üreten en büyük sanayi tesislerinden birini vurduğunu ve böylece nükleer olmayan yeni orta menzilli hipersonik balistik füze Oreşnik’in muharebe koşullarında başarılı bir şekilde test edildiğini belirtmişti.Nükleer silah tartışmalarıNew York Times, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalan ve 1996'da imzalanan anlaşmayla Rusya'ya taşınan nükleer silahların Kiev'e verilmesinin Washington'da tartışıldığını yazmıştı.Haberde, söz konusu nükleer silahların Ukrayna'ya geri verilmesinin 'anında ve büyük bir caydırıcı etkisi' olacağı savunulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/abd-ukrayna-icin-725-milyon-dolarlik-silah-paketi-hazirliyor-1090909378.html
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rusya, abd, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, ukrayna, ukrayna krizi, uzun menzilli füze, füze saldırısı, özel askeri harekat, titreme
Ryabkov: Rusya, ABD’nin Ukrayna konusunda aldığı kararlar nedeniyle tir tir titremesini sağlayacak
07:19 28.11.2024 (güncellendi: 07:33 28.11.2024)
Batı yapımı silahlarla Rusya’nın derinliklerine saldırı düzenlenmesiyle ilgili açıklamalarının, ABD’nin çatışmaya katıldığının kanıtı olduğunu dile getiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova’nın bu durumun Washington’da ‘ürperti ve titremeye’ neden olmasını sağlayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında, ülkesinin ABD’nin Ukrayna’daki çatışmaya müdahil olmasının yol açtığı sonuçlar nedeniyle “tir tir titremesini” sağlayacağını dile getirdi.
ABD’li politikacılarının, silahlarının kullanım coğrafyası ve menzilinden “inanılmaz bir rahatlıkla” bahsettiğine dikkat çeken Rus diplomat, bunun ABD'nin çatışmanın bir tarafı haline geldiğinin teyidi olduğunu kaydetti.
Böyle bir durumun eskiden Washington’da “titreme ve ürpertiye” yol açtığını anımsatan Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Şimdi bu olmuyor, ama onların tir tir titremelerini ve ürpermelerini sağlayacağız. Akıllarının başlarına gelmesi gerekiyor ve şu anda yaptığımız şeyler de tam olarak bu amaca yönelik.
Ryabkov, Ukrayna'ya olası nükleer silah transferinin sadece nükleer silahların yayılmasını önleme ve silah kontrol sisteminin çöküşü değil, aynı zamanda "çatışmanın daha fazla ve tamamen kontrolsüz bir şekilde tırmanmasına yönelik en büyük adım" olacağını kaydetti.
Biden'den uzun menzilli silahlara izin çıkmıştı
New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 19 Kasım'da ABD yapımı ATACMS füzeleri ve İngiliz yapımı Storm Shadow sistemleriyle Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedeflere saldırı düzenlemesine karşılık olarak Rus ordusunun 21 Kasım’da Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki füze teknolojisi ve diğer silahları üreten en büyük sanayi tesislerinden birini vurduğunu ve böylece nükleer olmayan yeni orta menzilli hipersonik balistik füze Oreşnik’in muharebe koşullarında başarılı bir şekilde test edildiğini belirtmişti.
Nükleer silah tartışmaları
New York Times, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalan ve 1996'da imzalanan anlaşmayla Rusya'ya taşınan nükleer silahların Kiev'e verilmesinin Washington'da tartışıldığını yazmıştı.
Haberde, söz konusu nükleer silahların Ukrayna'ya geri verilmesinin 'anında ve büyük bir caydırıcı etkisi' olacağı savunulmuştu.