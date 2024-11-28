https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/istanbulda-bu-kez-de-sahte-euro-alarmi-sahte-3-milyon-600-bin-euro-ele-gecirildi-1090920654.html

İstanbul'da bu kez de 'sahte euro' alarmı: Sahte 3 milyon 600 bin euro ele geçirildi

İstanbul'da bu kez de 'sahte euro' alarmı: Sahte 3 milyon 600 bin euro ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 milyon 600 bin euro sahte para yakalandı. 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T11:34+0300

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Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde döviz bürolarını ve bankaları alarma geçiren 'sahte dolar' krizi devam ederken İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda bu kez de 3 milyon 600 bin euro sahte para yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.Fatih ve Zeytinburnu'nda iki adrese baskın düzenlendiEmniyet ekipleri, sosyal medya platformlarında ve ulusal medyada çıkan sahte dövizin piyasada dolaştığı haberleri doğrultusunda yapılan saha çalışmaları, sistem kapalı kaynak araştırmaları neticesinde Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde sahte para basımı yapıldığına dair bilgiler elde etti.Yürütülen soruşturma kapsamında, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde belirlenen 2 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 3 bin adet üzerinde 100 ibaresi bulunan filigransız sahte banknot, bin 500 adet üzerinde 100 ibaresi ve Euro banknotunun filigranı bulunan sahte banknot, üzerinde Euro filigranı bulunan şeffaf ve mat kalıplar, mor ışıklar, basım makinaları ile özel ve devlet kurumlarına ait bankaların amblemi bulunan çek yapraklarına el konuldu.Yakalanmasalardı piyasaya süreceklerdi Toplam basılmaya ve piyasaya sürülmeye hazır halde 3 milyon 600 bin Euro değerinde sahte banknotlara imha edilmek üzere el konulurken, baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlının polisteki sorgusu sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/piyasalarda-dolar-alarmi-kapalicarsida-sahte-banknot-iddiasiyla-50-ve-100-dolar-alimi-durduruldu-1090893749.html

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zeytinburnu

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