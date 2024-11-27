https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/piyasalarda-dolar-alarmi-kapalicarsida-sahte-banknot-iddiasiyla-50-ve-100-dolar-alimi-durduruldu-1090893749.html

Piyasalarda 'dolar' alarmı: Kapalıçarşı'da sahte banknot iddiasıyla 50 ve 100 dolar alımı durduruldu

Piyasalarda 'dolar' alarmı: Kapalıçarşı'da sahte banknot iddiasıyla 50 ve 100 dolar alımı durduruldu

Sputnik Türkiye

Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların Türkiye'de piyasaya sürüldüğü iddiası ortalığı karıştırdı. Para sayma makinelerinin sahte dolarları... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T16:48+0300

2024-11-27T16:48+0300

2024-11-27T16:48+0300

ekonomi

kapalıçarşı

dolar

sahte para

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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İstanbul'da sahte dolar alarmı ortalığı karıştırdı. Sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurdu. Esnaf ve vatandaş zaman zaman karşı karşıya kaldı. Döviz büroları afiş astıYurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurdu. Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı. 100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır." ifadesi yazıldı.Döviz bürosuna 50 dolarını bozdurmak için geldiğini ifade eden İbrahim Halil Hüseyin, gazetecilere, "Bürodan olumsuz yanıt aldım, 50 doları bozmadılar. Eski olduğu için galiba. Dolarım sahte değil, 7 ay önce buradan almıştım, yan tarafa geldim yine almadılar. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok." dedi.İki haftayı bulurEsnaf Reşat Yılmaz da yetkililerden açıklama beklediklerini belirterek, "Dolarla ilgili sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Daha çok beyaz dediğimiz dolarda sıkıntı var. Başını da 50 dolar çekiyor. Böyle bir durum çıkınca gerçek 50 doların da alım satımında sıkıntı yaratıyor. Çünkü sahte dolarların miktarı henüz belli değil." diye konuştu.Yılmaz, 40 yıldır esnaf olmasına rağmen kendisinin de sahte doları ayırt etmekte zorlandığını dile getirerek, "Bu sahte dolarların toplanması lazım. Bu da 2 haftayı bulur. Vatandaş da panik yapmasın. Taşlar yerine oturacaktır. Makinelerden de geçiyor. Makineler güncellenince sıkıntı çözülür." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/islam-memisten-dolari-olanlara-uyari-turkiye-genelinde-bankalar-ve-doviz-bufeleri-bu-iki-dolari-1090872528.html

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kapalıçarşı, dolar, sahte para, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık