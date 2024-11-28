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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi 5.hafta maçında Beşiktaş Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya geldi. Müsabakada siyah beyazlı takım 3-1 mağlup olurken tek golünü... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T22:46+0300
2024-11-28T22:46+0300
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UEFA Avrupa Ligi müsabakasında temsilcimiz Beşiktaş İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaştı.Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Maçta siyah beyazlı takım İsrail ekibine 3-1 mağlup oldu. Kara kartal 38'inci dakikada Rafa Silva ile tek gol atarken, 70'inci dakikada penaltı kaçırdı. Beşiktaş maçı neden Macaristan'da oynandı?UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile eşleşen Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tüpraş Stadyumu'nda oynanması gereken maçı güvenlik nedeniyle Macaristan'da oynadı. İsrail'in Filistin saldırıları nedeniyle can güvenliği endişesiyle başvuruda bulunduğu UEFA müsabakayı tarafsız sahaya aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/galatasaray-hollandada-1-1-berabere-kaldi-1090949398.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maccabi tel-aviv, macaristan, futbol, avrupa ligi, uefa avrupa ligi
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maccabi tel-aviv, macaristan, futbol, avrupa ligi, uefa avrupa ligi
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu
22:46 28.11.2024 (güncellendi: 23:01 28.11.2024)
UEFA Avrupa Ligi 5.hafta maçında Beşiktaş Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya geldi. Müsabakada siyah beyazlı takım 3-1 mağlup olurken tek golünü Rafa Silva 38'inci dakikada kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi müsabakasında temsilcimiz Beşiktaş İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaştı.
Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Maçta siyah beyazlı takım İsrail ekibine 3-1 mağlup oldu. Kara kartal 38'inci dakikada Rafa Silva ile tek gol atarken, 70'inci dakikada penaltı kaçırdı.
Beşiktaş maçı neden Macaristan'da oynandı?
UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile eşleşen Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tüpraş Stadyumu'nda oynanması gereken maçı güvenlik nedeniyle Macaristan'da oynadı. İsrail'in Filistin saldırıları nedeniyle can güvenliği endişesiyle başvuruda bulunduğu UEFA müsabakayı tarafsız sahaya aldı.