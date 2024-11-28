https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/galatasaray-hollandada-1-1-berabere-kaldi-1090949398.html

Galatasaray Hollanda'da 1-1 berabere kaldı

Galatasaray Hollanda'da 1-1 berabere kaldı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T22:43+0300

2024-11-28T22:43+0300

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spor

galatasaray

az alkmaar

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victor james osimhen

osimhen

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Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile Afas Stadında karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Maçın ikinci dakikasında ilk gol AZ Alkmaar'dan geldi. Galatasaray'da golün sahibi ise 43. dakikada attığı golle Victor Osimhen oldu.Maçın uzatma dakikalarında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'dan Smit kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Maçtan öne çıkan dakikalarsa şöyle:2. dakikada Mayckel Lahdo’nun pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Seiya Maikuma’nın çaprazdan vuruşunda kaleci Fernando Muslera’dan seken topu kale önünde Sven Mijnans ağlara gönderdi. Durum 1-0 oldu.8. dakikada Ruben van Bommel’in ceza sahası içi sol tarafından plase vuruşunda top kaleci Fernando Muslera’dan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu alan Mayckel Lahdo’nun vuruşunda Muslera’nın yüzüne çarpan top kornere gitti. 13. dakikada Dries Mertens’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Victor Osimhen’in kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 22. dakikada Gabriel Sara’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 24. dakikada Mayckel Lahdo’nun pasında defansın arkasına sarkan Ruben van Bommel’in Yunus Akgün’ü geçip ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin topun yanından dışarıya çıktı. 41. dakikada Yunus Akgün’ün ceza yayının sağ tarafından vuruşunda top kalenin yanından dışarıya gitti. 43. dakikada Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında arka direkte Victor Osimhen'in kafa vuruşunda Peer Koopmeiners çarpan top ağlara gitti. 1-147. dakikada Dries Mertens’in ceza sahası içinin sağ tarafından ortasında kale önünde Michy Batshuayi’nin kafa vuruşunda kaleci Jeroen Zoet topu çıkardı. 52. dakikada Gabriel Sara’nın ceza sahası dışı sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Abdülkerim Bardakcı’nın aşırttığı topa arka direkte Victor Osimhen’in kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti. 75. dakikada Gabriel Sara’nın sol kanattan ortasında ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda top direkten döndü. 90+2. dakikada Kees Smit'in orta sahada Elias Jelert’e yaptığı hareket sonrasında hakem Horatiu Fesnic, Smit'e sarı kart gösterdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Kees Smit kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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