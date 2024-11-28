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Bakan Yerlikaya, 4.5 yaşındaki Umut'a seslendi: 'Umudumuz senin gibi Umut'larımızda'
Bakan Yerlikaya, 4.5 yaşındaki Umut'a seslendi: 'Umudumuz senin gibi Umut'larımızda'
Sputnik Türkiye
Emniyet şeridi ihlallerine dikkat çekmek isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir sürücünün 4.5 yaşındaki oğluyla çektiği 'emniyet şeridi' videosunu paylaştı... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T19:06+0300
2024-11-28T19:06+0300
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ali yerlikaya
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Trafikte en büyük sorunlardan biri haline gelen usülsüz emniyet şeridi kullanımına dikkat çeken bir video bugün sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. 4.5 yaşında Umut isimli bir çocuk ve babası arasında emniyet şeridi kullanımını içeren videoya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da duyarsız kalmadı. Yerlikaya, emniyet şeridinin doğru kullanılmasıyla ilgili konuşan küçük çocuğa teşekkür etti ve videoyu paylaştı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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haberler, türkiye, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, emniyet şeridi, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası
haberler, türkiye, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, emniyet şeridi, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası

Bakan Yerlikaya, 4.5 yaşındaki Umut'a seslendi: 'Umudumuz senin gibi Umut'larımızda'

19:06 28.11.2024
© AA / Cüneyt ÇelikTrafik polisi / denetim
Trafik polisi / denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA / Cüneyt Çelik
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Emniyet şeridi ihlallerine dikkat çekmek isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir sürücünün 4.5 yaşındaki oğluyla çektiği 'emniyet şeridi' videosunu paylaştı ve küçük çocuğa duyarlılığı için teşekkür etti,
Trafikte en büyük sorunlardan biri haline gelen usülsüz emniyet şeridi kullanımına dikkat çeken bir video bugün sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. 4.5 yaşında Umut isimli bir çocuk ve babası arasında emniyet şeridi kullanımını içeren videoya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da duyarsız kalmadı. Yerlikaya, emniyet şeridinin doğru kullanılmasıyla ilgili konuşan küçük çocuğa teşekkür etti ve videoyu paylaştı.
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Emniyet şeridi senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir. Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, senin gibi Umut’larımızda. Ve bir söz de emniyet şeridini ihlal eden ve videoda görülen araçların sürücülerine… Hepinize cezai işlem uygulandı. Tüm sürücülerimize seslenmek istiyorum: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir."
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Ali Yerlikaya paylaştı, 2024'te 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı: Çakarlı araç kullanana artık 96 bin TL ceza
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