https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/2024te-10-bin-444-surucuye-cakar-cezasi-kesildi-artik-96-bin-tlye-cikti-1090688797.html

Ali Yerlikaya paylaştı, 2024'te 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı: Çakarlı araç kullanana artık 96 bin TL ceza

Ali Yerlikaya paylaştı, 2024'te 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı: Çakarlı araç kullanana artık 96 bin TL ceza

Sputnik Türkiye

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilecek ceza 96 bin liraya yükseltildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında emniyet... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T10:15+0300

2024-11-22T10:15+0300

2024-11-22T10:19+0300

türkiye

çakar

kanun

ali yerlikaya

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.96 bin lira ceza uygulanacakKanunla birlikte yetkisiz çakar kullanan sürücülere 96 bin lira trafik idari para cezası uygulanacağını hatırlatan Yerlikaya, sürücü belgelerinin 30 gün süreyle geri alınacağını ve aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceğini anımsattı.Sürücünün, son ihlalin gerçekleştirmesinden itibaren bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmesi halinde her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanarak, sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracın da 60 gün süreyle trafikten men edileceğini belirten Yerlikaya, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakarların mülki amir tarafından el konulacağını ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceğini kaydetti.Usulsüz çakar kullanan 10 bin 444 sürücü hakkında işlem yapıldıBakan Yerlikaya, paylaşımında, "1 Ocak-31 Ekim 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı. Sahte çakar kul​​​​​​​lanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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