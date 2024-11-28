https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/bakan-isikhan-modern-teknolojiyi-ve-yapay-zekayi-islami-degerlerimizle-harmanlayarak-yeni-cozumler-1090938920.html

Bakan Işıkhan: Modern teknolojiyi ve yapay zekayı İslami değerlerimizle harmanlayarak yeni çözümler üretebiliriz

Bakan Işıkhan: Modern teknolojiyi ve yapay zekayı İslami değerlerimizle harmanlayarak yeni çözümler üretebiliriz

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Dünya İslam Sağlık Birliği katkılarıyla düzenlenen ‘Müslüman Sağlık Topluluklarının 9'uncu Kongresi'nde yaptığı... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T17:31+0300

2024-11-28T17:31+0300

2024-11-28T17:31+0300

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat işıkhan

yapay zeka

teknoloji

islam

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya İslam Sağlık Birliği katkılarıyla düzenlenen Müslüman Sağlık Topluluklarının 9'uncu Kongresi'nde konuştu.Düzenlenen kongrede ele alınacak olan konuların yalnızca sağlık çalışanlarının değil, aynı zamanda hizmet verdiği tüm toplumların geleceğini doğrudan etkileyeceğini belirten Bakan Işıkhan, “İnanıyorum ki, buradan çıkan sonuçlar, sadece burada değil, tüm İslam coğrafyasında yankı bulacak ve alanı daha da güçlendirecektir. Sağlık; büyük fedakarlıkların gerçekleştiği bir alan ve bu fedakarlıkların arkasında, doktorlarımız, ebe ve hemşirelerimiz, teknisyen ve teknikerlerimiz, bakım personellerimiz, tıbbi sekreterlerimiz, sosyal hizmet uzmanlarımız, paramediklerimiz ve tüm destek personellerimiz gibi büyük bir meslek grubu ordusu var. Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını geliştirmek, ihtiyaçlarına çözüm bulmak, yalnızca onların değil, bütün bir toplumun geleceği için hayati bir sorumluluktur. Sağlık çalışanları sadece tedavi ve bakım sunmakla kalmaz; aynı zamanda toplumun sağlıklı ve bilinçli bireyler haline gelmesi için birer öğretmendir. Toplum sağlığı eğitimi, kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlık farkındalığının artırılmasında onların rolü büyüktür. Bu bağlamda, İslam dünyasında sağlık çalışanlarının rolü daha da anlamlıdır” diye konuştu.Bakan Işıkhan konuşmasını şöyle sürdürdü:'Türkiye, küresel sağlık turizminin öncüsü olmuştur''Türkiye'nin sağlık alanında teknolojik olarak donatıldığını ifade eden Bakan Işıkhan, “En önemli reform unsurlarımızdan biri de Genel Sağlık Sigortası'dır. Türkiye'nin sağlık reformlarının belki de en önemli unsurlarından biri olmuştur. Her bir vatandaşın sosyal güvenceye sahip olması sağlanmış ve kimse maddi sebeplerle sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmamıştır. Bu sistem, tüm vatandaşlarımızın en iyi sağlık hizmetlerine ulaşabilmesini mümkün kılmıştır. Yine bunlarla birlikte yerli ve milli ilaç üretimi teşvik edilmiş, ilaçta ve tıbbi cihazda sağlık sisteminin dışa bağımlılığı azaltılmıştır. Pandemi döneminde üretilen yerli solunum cihazı ve aşı, Türkiye'nin bu alandaki gücünü de ayrıca tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye, yalnızca vatandaşlarına değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen hastalara da şifa dağıtan bir ülke haline gelmiştir” açıklamasında bulundu.Bakan Işıkhan konuşmasına şöyle devam etti:'Modern teknolojiyi, yapay zekayı ve sağlık girişimciliğini, İslami değerlerimizle harmanlayarak yeni çözümler üretebiliriz'Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, “Modern teknolojiyi, yapay zekayı ve sağlık girişimciliğini, İslami değerlerimizle harmanlayarak yeni çözümler üretebiliriz. Sağlık hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek, sağlık çalışanlarının güvenliğini artırmak ve insan onurunu merkezde tutan bir yaklaşımı benimsemek, bu iş birliğinin temel taşları olmalıdır. Burada bir araya gelmişken, hepimizin ortak kanayan yarası Gazze'deki kardeşlerimizi de anmak istiyorum. Gazze, yalnızca coğrafi bir yer değil, insanlığın vicdanını sınadığı bir adalet ve dayanışma mücadelesidir. Orada, her gün hayat kurtarmak için olağanüstü çaba sarf eden sağlık çalışanları, ayrıca insanlığın onurunu temsil etmektedir. Bombaların gölgesinde, yokluk ve imkansızlıklar içinde şifa dağıtma gayreti, adanmışlığın en büyük örneğidir. Bizler, burada Gazze'nin çığlığını duymak ve kardeşlerimizin yalnız olmadıklarını hissettirmek zorundayız. Uluslararası iş birliğiyle, oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve sağlık hizmetlerini güçlendirmek adına da daha fazla çaba göstermeliyiz. Çünkü Gazze'de bir can kurtarmak, insanlığa umut aşılamaktır. Gazze'nin cesur halkını bu vesileyle de selamlıyor, hayatını kaybeden şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor; buradan yükselen dayanışmanın onların mücadelesine güç katmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/cumhurbaskani-basdanismani-ucum-bizim-mucadele-ettigimiz-konu-turkiyeyi-bolmeyi-hedefleyen-1090934572.html

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat işıkhan, yapay zeka, teknoloji, islam