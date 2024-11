Bakan Işıkhan: Modern teknolojiyi ve yapay zekayı İslami değerlerimizle harmanlayarak yeni çözümler üretebiliriz

Bizler, sağlık hizmetlerini yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda insanlığa hizmet olarak gören bir medeniyetin mirasçılarıyız. Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem), sağlığın kıymetini vurgulayan ‘İki nimet vardır ki, insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.' hadis-i şerifi, devlet yönetme kültürümüzü ifade eden ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' sözü, bizim anlayışımızın temelini oluşturur. Bizim sadece sağlık alanında değil, her alanda tüm çalışanlarımıza, emekçilerimize yaklaşımımız da bu şekildedir. Bu anlayışımızla, her alanda emekçilerimizle birlikte çalışma hayatımızı daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma ve vatandaşlarının her birine eşit ve adil sağlık hizmeti sunma hedefiyle son 22 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bu süreçte, sağlık alanında devrim niteliğinde projeler ve değişiklikler hayata geçirilmiş, sağlık sisteminin her bir unsuru yeniden yapılandırılmıştır.