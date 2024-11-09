https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/gurcistan-parlamentosu-baskani-papuasvili-muhalefet-halka-degil-baska-ulkelerin-diplomatlarina-1090219353.html

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili: Muhalefet halka değil, başka ülkelerin diplomatlarına güveniyor

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili: Muhalefet halka değil, başka ülkelerin diplomatlarına güveniyor

Sputnik Türkiye

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcü muhalefetinin halktan ziyade yabancı diplomatların desteğine güvendiğini ve bu... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T18:48+0300

2024-11-09T18:48+0300

2024-11-09T18:48+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

şalva papuaşvili

gürcü rüyası

avrupa birliği

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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcistan halkının Gürcü olan her şeyi inkar eden, geçmişin üzerini çizen ve Kilise ile savaşan politikacıları meşrulaştırarak onlara destek vermeyeceğini vurguladı.Gürcistan Parlamentosu'na giren tüm muhalefet partileri, seçimlere hile karıştırıldığını söyleyerek iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin zaferini tanımayı reddetmişti. Cuma günü Birlik - Ulusal Hareket, Güçlü Gürcistan ve Değişim için Koalisyon liderleri Avrupa Birliği'nin Gürcistan Büyükelçisi Pawel Herczynski ile son seçimleri görüşmüştü.açıklamasında muhalefet partisinin herhangi bir seçim kampanyası dahi yürütmediğini belirterek seçim bölgelerine ve köylere gitmediğinin altını çizen Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, şu cümleleri kaydetti:Papuaşvili konuşmasında, “Bir elçilikten diğerine, bir ülkeden diğerine diğer ülkelerin temsilcileriyle konuşmaya gittiler çünkü meşruiyeti Gürcü halkından değil onlardan bekliyorlar” cümlesinin altını çizdi.Papuaşvili açıklamasında ayrıca, “Muhalifler Mart 2022'de sokağa çıkıp Ukrayna istedi diye Gürcüleri Ukrayna'ya göndermemizi talep ettiklerinde yaptıkları gibi bugün de Gürcistan'ın çıkarlarını başka bir ülkenin çıkarlarıyla kolayca takas edeceklerdir” dedi.

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