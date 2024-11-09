https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/gurcistan-parlamentosu-baskani-papuasvili-muhalefet-halka-degil-baska-ulkelerin-diplomatlarina-1090219353.html
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili: Muhalefet halka değil, başka ülkelerin diplomatlarına güveniyor
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili: Muhalefet halka değil, başka ülkelerin diplomatlarına güveniyor
Sputnik Türkiye
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcü muhalefetinin halktan ziyade yabancı diplomatların desteğine güvendiğini ve bu... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T18:48+0300
2024-11-09T18:48+0300
2024-11-09T18:48+0300
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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcistan halkının Gürcü olan her şeyi inkar eden, geçmişin üzerini çizen ve Kilise ile savaşan politikacıları meşrulaştırarak onlara destek vermeyeceğini vurguladı.Gürcistan Parlamentosu'na giren tüm muhalefet partileri, seçimlere hile karıştırıldığını söyleyerek iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin zaferini tanımayı reddetmişti. Cuma günü Birlik - Ulusal Hareket, Güçlü Gürcistan ve Değişim için Koalisyon liderleri Avrupa Birliği'nin Gürcistan Büyükelçisi Pawel Herczynski ile son seçimleri görüşmüştü.açıklamasında muhalefet partisinin herhangi bir seçim kampanyası dahi yürütmediğini belirterek seçim bölgelerine ve köylere gitmediğinin altını çizen Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, şu cümleleri kaydetti:Papuaşvili konuşmasında, “Bir elçilikten diğerine, bir ülkeden diğerine diğer ülkelerin temsilcileriyle konuşmaya gittiler çünkü meşruiyeti Gürcü halkından değil onlardan bekliyorlar” cümlesinin altını çizdi.Papuaşvili açıklamasında ayrıca, “Muhalifler Mart 2022'de sokağa çıkıp Ukrayna istedi diye Gürcüleri Ukrayna'ya göndermemizi talep ettiklerinde yaptıkları gibi bugün de Gürcistan'ın çıkarlarını başka bir ülkenin çıkarlarıyla kolayca takas edeceklerdir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/gurcistan-basbakani-kobahidze-olaf-scholza-seslendi-o-kadar-sorunundan-bize-nasil-zaman-ayiriyor-1090202036.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, gürcü rüyası, avrupa birliği
gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, gürcü rüyası, avrupa birliği
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili: Muhalefet halka değil, başka ülkelerin diplomatlarına güveniyor
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcü muhalefetinin halktan ziyade yabancı diplomatların desteğine güvendiğini ve bu yüzden elçilikleri dolaştığını söyledi.
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcistan halkının Gürcü olan her şeyi inkar eden, geçmişin üzerini çizen ve Kilise ile savaşan politikacıları meşrulaştırarak onlara destek vermeyeceğini vurguladı.
Gürcistan Parlamentosu'na giren tüm muhalefet partileri, seçimlere hile karıştırıldığını söyleyerek iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin zaferini tanımayı reddetmişti. Cuma günü Birlik - Ulusal Hareket, Güçlü Gürcistan ve Değişim için Koalisyon liderleri Avrupa Birliği'nin Gürcistan Büyükelçisi Pawel Herczynski ile son seçimleri görüşmüştü.
açıklamasında muhalefet partisinin herhangi bir seçim kampanyası dahi yürütmediğini belirterek seçim bölgelerine ve köylere gitmediğinin altını çizen Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, şu cümleleri kaydetti:
Gürcü halkı sokağa çıkma çağrılarına uymadığında ve onları desteklemediğinde yabancılara gidiyorlar. Başka ülkelerin diplomatlarının desteğine güvenen böyle partilerimiz var. Her zaman böyleydiler ve şimdi de böyleler, bu yüzden Gürcü halkı onları reddetti.
Papuaşvili konuşmasında, “Bir elçilikten diğerine, bir ülkeden diğerine diğer ülkelerin temsilcileriyle konuşmaya gittiler çünkü meşruiyeti Gürcü halkından değil onlardan bekliyorlar” cümlesinin altını çizdi.
Papuaşvili açıklamasında ayrıca, “Muhalifler Mart 2022'de sokağa çıkıp Ukrayna istedi diye Gürcüleri Ukrayna'ya göndermemizi talep ettiklerinde yaptıkları gibi bugün de Gürcistan'ın çıkarlarını başka bir ülkenin çıkarlarıyla kolayca takas edeceklerdir” dedi.