https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/medvedev-gurcistandaki-protestolarin-arkasinda-kimlerin-oldugunu-acikladi-1082860526.html

Medvedev Gürcistan'daki protestoların arkasında kimlerin olduğunu açıkladı

Medvedev Gürcistan'daki protestoların arkasında kimlerin olduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Gürcistan'da yabancı ajanlar yasasıyla ilgili protestoların arkasında deneyimli ve tanıdık bir... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T12:11+0300

2024-04-17T12:11+0300

2024-04-17T12:15+0300

dünya

gürcistan

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dmitriy medvedev

yabancı ajan

yabancı ajanlar kayıt yasası (fara)

tiflis

abd

brüksel

hollywood

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Gürcistan'da, ‘yabancı ajan yasa tasarısı’ olarak da nitelendirilen yabancı etkinin şeffaflığı konulu yasa tasarısına karşı muhalefetin giderek şiddetlenen protestolarını değerlendiren Medvedev, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Başkent Tiflis'te yabancı ajanlar yasasıyla ilgili tartışmalar sokak çatışmalarına ve parlamentodaki kavgalara dönüştü. Her kim bu tür eylemleri spontane protestolar olarak adlandırıyorsa, kendi aynasına ilk taşı atandır. Tüm bu mitinglerin arkasında deneyimli ve tanıdık bir Hollywood eli görebiliriz" diye yazdı.Medvedev, protestocuların, Gürcistan parlamentosunun geçirmeye çalıştığı 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasında hoşlanmadıkları en önemli noktanın 'Rus yasası' olarak adlandırılması olduğuna dikkat çekerken, muhalefetin bu adımın Batı girişimi olmaması nedeniyle karşı çıktığını hatırlattı.Kırgızistan yönetiminin yabancı finansmanlı sivil toplum kuruluşlarının (STK) özel bir sicile kaydolmasını zorunlu kılan yasasına da vurgu yapan Medvedev, memnuniyetsizlikte bu yasaya uymak istemeyenlerin öfkesinin yattığını da belirtirken, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:'Rusya'daki yabancı ajan yasasını sertleştirelim'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, ülkesini de düşmanlarına karşı uzlaşmaz olan ABD örneğini izleyerek yabancı ajanlarla ilgili yasayı sertleştirmeyi düşünmeyi önerirken, ABD’de yürürlükte olan yasayla birlikte ilan edilen yabancı ajanların sayısının binlerle ifade edildiğini hatırlattı.“Amerikan kurallarından bazılarını temel alarak yasayı da değiştirmeliyiz. Örneğin, Amerika'da olduğu gibi yabancı ajanlar için cezai sorumluluk tesis etmeliyiz” diyen Medvedev, Amerikalıların ‘tutarlı insanlar’ olduğunu ve 1938'den beri devletlerinin düşmanlarına karşı amansız olduklarını sözlerine ekledi.Medvedev, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Kiev’deki Maydan gibi kan yoluyla dayatılan Batılı değerlerin şüpheli hediyeler olduğuna dikkat çekerken, bu dayatmaların giderek daha az ülke tarafından beğenildiğini ve şimdiye kadar Anglo-Saksonlara boyun eğenlerin bile sabır sınırına ulaştığını söyledi.Kan yoluyla dayatılan Atlantik değerlerine daha önce oldukça itaatkar davranmış olan ülkelerin sabırları ve esnekliklerinin bugün itibariyle kaçınılmaz sınırlarına ulaştığını ifade eden Medvedev, açıklamasını, “Daha fazlası da gelecek” diye tamamladı.Gürcistan Parlamentosu Başkanı: Muhalefetin tek argümanı 'Brüksel ile Washington'un hayır' demesiYasa tasarısına karşı protestoları değerlendiren Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına muhalefetin hiçbir karşı argümanı bulunmadığını belirterek, muhaliflerin 'yurtdışında birilerinin bu yasayı beğenmediği ve Brüksel ile Washington'un hayır dediği yönünde' cevaplar verdiğini dile getirmişti.Papuaşvili söz konusu yasa tasarısının bir 'Rus yasası' olduğu iddiasına verdiği yanıtta bunun bir dogma olduğunu dile getirerek, "Tasarının hukuk komitesi toplantısında görüşülmesi sırasında, parlamento çoğunluğunun lideri Mamuka Mdinaradze dokuz saat boyunca aynı soruyu sordu: Neden?"Papuaşvili hiçbir cevap alınamadığını vurgulayarak, "Çünkü dogmatik argümanları ve dogmatizmleri tespit etmenin basit bir yolu vardır, o da basit bir sorudur: Neden? Bu soruya gerekçeli ve mantıklı bir cevap verilmediğinde, karşımızda bir dogma, argüman olarak sunmak istedikleri bir inanç var demektir" açıklamasında bulundu.Gürcistan Parlamentosu Başkanı, muhaliflerin yalnızca 'yurtdışında birilerinin bu yasayı beğenmediği ve Brüksel ile Washington'un hayır dediği yönünde' cevaplar verdiğinin de altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/gurcistan-abden-gelen-tepkilere-yanit-verdi-sizde-de-ayni-yasalar-var-bizi-tehdit-etmeyin-1082534989.html

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gürcistan, rusya, dmitriy medvedev, yabancı ajan, yabancı ajanlar kayıt yasası (fara), tiflis, abd, brüksel, hollywood