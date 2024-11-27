https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sbu-mensuplari-selidovoda-cocuklu-aileleri-arayarak-zorla-tahliye-etmek-istedi-1090877807.html

SBU mensupları Selidovo’da çocuklu aileleri arayarak zorla tahliye etmek istedi

SBU mensupları Selidovo’da çocuklu aileleri arayarak zorla tahliye etmek istedi

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Rus ordusunun kontrolüne geçen Selidovo şehrinin sakinleri, Rus askerler şehre yaklaştığında, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU)... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T11:36+0300

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Ukrayna işgalinden kurtarılan Selidovo şehrinin tahliye edilen bir sakini, Sputnik’e açıklamasında, Rus askerler şehre yaklaştığında, bir arkadaşını ziyaret etmek için dışarı çıkınca SBU mensuplarıyla karşılaştığını anlattı. Evraklarını kontrol ettikten ve standart sorular yönelttikten sonra SBU mensuplarının Selidovo’da kalan çocuklar hakkında bilgi almaya çalıştıklarını aktaran adam, şöyle konuştu:SBU’nun amacının çocuklu aileleri tespit ederek Donetsk’e veya Rusya’nın diğer bölgelerine tahliyesini engellemek için zorla Ukrayna’ya tahliye etmek olduğunu söyleyen kaynak şunu dedi:Daha önce bir Selidovo sakini, Ukraynalı askerlerin onun tüm ailesini kurşuna dizerek yaktığını anlatmıştı.Selidovo, 29 Ekim'de Rus ordu birlikleri tarafından Ukrayna işgalinden kurtarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ukraynaya-verilen-atacmslarin-1990larda-uretilmis-olabilir-1090868643.html

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rusya, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi sbu, donetsk halk cumhuriyeti, siviller, tahliye, rus ordusu