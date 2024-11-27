https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sbu-mensuplari-selidovoda-cocuklu-aileleri-arayarak-zorla-tahliye-etmek-istedi-1090877807.html
SBU mensupları Selidovo’da çocuklu aileleri arayarak zorla tahliye etmek istedi
SBU mensupları Selidovo’da çocuklu aileleri arayarak zorla tahliye etmek istedi
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Rus ordusunun kontrolüne geçen Selidovo şehrinin sakinleri, Rus askerler şehre yaklaştığında, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU)... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T11:36+0300
2024-11-27T11:36+0300
2024-11-27T11:46+0300
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Ukrayna işgalinden kurtarılan Selidovo şehrinin tahliye edilen bir sakini, Sputnik’e açıklamasında, Rus askerler şehre yaklaştığında, bir arkadaşını ziyaret etmek için dışarı çıkınca SBU mensuplarıyla karşılaştığını anlattı. Evraklarını kontrol ettikten ve standart sorular yönelttikten sonra SBU mensuplarının Selidovo’da kalan çocuklar hakkında bilgi almaya çalıştıklarını aktaran adam, şöyle konuştu:SBU’nun amacının çocuklu aileleri tespit ederek Donetsk’e veya Rusya’nın diğer bölgelerine tahliyesini engellemek için zorla Ukrayna’ya tahliye etmek olduğunu söyleyen kaynak şunu dedi:Daha önce bir Selidovo sakini, Ukraynalı askerlerin onun tüm ailesini kurşuna dizerek yaktığını anlatmıştı.Selidovo, 29 Ekim'de Rus ordu birlikleri tarafından Ukrayna işgalinden kurtarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ukraynaya-verilen-atacmslarin-1990larda-uretilmis-olabilir-1090868643.html
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rusya, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi sbu, donetsk halk cumhuriyeti, siviller, tahliye, rus ordusu
rusya, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi sbu, donetsk halk cumhuriyeti, siviller, tahliye, rus ordusu
SBU mensupları Selidovo’da çocuklu aileleri arayarak zorla tahliye etmek istedi
11:36 27.11.2024 (güncellendi: 11:46 27.11.2024)
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Rus ordusunun kontrolüne geçen Selidovo şehrinin sakinleri, Rus askerler şehre yaklaştığında, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) çocuklu aileleri belirleyerek onların Rusya’ya tahliyesini engellemek amacıyla zorla Ukrayna’ya tahliye etmeye çalıştığı belirtildi.
Ukrayna işgalinden kurtarılan Selidovo şehrinin tahliye edilen bir sakini, Sputnik’e açıklamasında, Rus askerler şehre yaklaştığında, bir arkadaşını ziyaret etmek için dışarı çıkınca SBU mensuplarıyla karşılaştığını anlattı. Evraklarını kontrol ettikten ve standart sorular yönelttikten sonra SBU mensuplarının Selidovo’da kalan çocuklar hakkında bilgi almaya çalıştıklarını aktaran adam, şöyle konuştu:
Onlarla bir gün karşılaştığımda, 15-20 dakika boyunca iki grup çok soru sordu. Çocuğum var mı, çocuklarla birlikte yaşayanları tanıyor muyum, böyle bir bilgiye sahip olup olmadığımı soruyorlardı. Ukrayna topraklarına gitmek istemeyen ve çocuklarını oraya göndermek istemeyenler, ellerinden geldiğince çocuklarını saklamaya çalışıyordu. Dolayısıyla SBU mensupları, ayrılıkçıları tespit etmeye çalışıyordu.
SBU’nun amacının çocuklu aileleri tespit ederek Donetsk’e veya Rusya’nın diğer bölgelerine tahliyesini engellemek için zorla Ukrayna’ya tahliye etmek olduğunu söyleyen kaynak şunu dedi:
Böyle tanıdıklarım vardı. Genç kadın şimdi oğluyla birlikte Donetsk'te yaşıyor. Bana çocuklar sorulduğunda, çocuğum olmadığını, çocuklu aileleri tanımadığımı, evimde yaşlılar dışında kimsenin yaşamadığını, çocuk sahibi tüm vatandaşların çoktan gittiğini, başka kimseyi de tanımadığımı söylüyordum.
Daha önce bir Selidovo sakini, Ukraynalı askerlerin onun tüm ailesini kurşuna dizerek yaktığını anlatmıştı
.
Selidovo, 29 Ekim'de Rus ordu birlikleri tarafından Ukrayna işgalinden kurtarılmıştı.