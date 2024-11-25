https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ukrayna-isgalinden-kurtarilan-selidovonin-sakini-anlatti-ukraynali-askerler-tum-ailemi-oldurdu-1090777856.html

Ukrayna işgalinden kurtarılan Selidovo’nın sakini anlattı: Ukraynalı askerler tüm ailemi öldürdü

Ukrayna işgalinden kurtarılan Selidovo’nın sakini anlattı: Ukraynalı askerler tüm ailemi öldürdü

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna işgalinden kurtardığı Selidovo şehrinin sakini Romanenko, Ukraynalı askerlerin onun tüm ailesini kurşuna... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T07:40+0300

2024-11-25T07:40+0300

2024-11-25T07:49+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

savaş suçu

sivil ölümleri

rusya

rus ordusu

donetsk halk cumhuriyeti

paralı asker

fransa

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Selidovo sakini Vladimir Romanenko, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerlerin işlediği savaş suçunu anlattı.Romanenko, Ukraynalı askerin evlerinin önüne gelerek herkesin dışarı çıkmasını talep ettiğini söyledi. Kendisinin tuvaletten çıkarken Ukraynalı askerin evden çıkanlara ateş açtığını gördüğünü belirten adam, “Önce eşimi vurdu. Sonra yürüdü. Beni gördü” ifadesini kullandı.Nasıl kaçtığını ve Ukraynalı askerin ona ateş açıp açmadığını hatırlamadığını itiraf eden Romanenko, evine döndüğünde aile fertlerinin ateşe verilip yakıldığını gördüğünü söyledi.Adam sevdiklerinden geriye kalanları evinin bahçesine gömdüğünü ekledi.Daha önce başka bir Selidovo sakini, Fransız paralı askerlerin Ukraynalı komutanların emriyle şehir sakinlerini kurşuna dizdiğini anlatmıştı. Ukrayna ordusu geri çekilirken şehirde infazlar gerçekleştirdiği belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/rus-su-34-ucagi-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesindeki-techizat-ve-asker-yiginagini-vurdu-1090777175.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, savaş suçu, sivil ölümleri, rusya, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, paralı asker, fransa