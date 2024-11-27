https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ukraynaya-verilen-atacmslarin-1990larda-uretilmis-olabilir-1090868643.html
Sputnik inceledi: Ukrayna’ya verilen ATACMS’lar 1990’larda üretilmiş olabilir
Sputnik inceledi: Ukrayna’ya verilen ATACMS’lar 1990’larda üretilmiş olabilir
Sputnik Türkiye
Yapılan inceleme, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk Bölgesi’ndeki hedeflere yönelik kullandığı ABD yapımı ATACMS füzelerin büyük olasılıkla 1990'larda... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T09:19+0300
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2024-11-27T09:31+0300
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Sputnik, gerçekleştirdiği araştırma sayesinde, Ukrayna’ya verilen ve Rusya’daki hedeflere yönelik kullanılan ATACMS uzun menzilli füzelerinin en az 30 yıllık olduğu ve ömrünün defalarca uzatıldığı sonucuna vardı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın Kursk Bölgesi’nden yayınladığı ATACMS parçalarının görüntüleri üzerinde yapılan analiz, füzelerin Lockheed Martin Vought Systems tarafından üretildiğini gösteriyor. ABD ordusunun yıllık raporlarına göre, şirket bu ismi 1999’a kadar kullandı ve 2000’de ismini Lockheed Martin Missiles and Fire Control olarak değiştirdi.Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki hedeflere yönelik saldırıda kullandığı ATACMS’ların üzerindeki üretici ismi, bu füzelerin büyük olasılıkla 1990'ların sonlarında, yani ABD Ordusu'nun alımlarını büyük ölçüde artırdığı bir dönemde, üretildiğini gösteriyor.ATACMS’ın hizmet ömrü 10 yıl olduğu için, bu füzelerin kullanıma uygun halde olması için en az iki kez modifiye edilmesi gerekiyordu. Her bir füzenin hizmet ömrünü uzatmanın maliyeti de 1 milyon dolar civarında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/biden-ukraynaya-askeri-yardim-icin-24-milyar-dolar-talep-etti-1090866818.html
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abd, ukrayna, kursk, atacms, rusya, lockheed martin, ukrayna ordusu, abd ordusu
Sputnik inceledi: Ukrayna’ya verilen ATACMS’lar 1990’larda üretilmiş olabilir
09:19 27.11.2024 (güncellendi: 09:31 27.11.2024)
Yapılan inceleme, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk Bölgesi’ndeki hedeflere yönelik kullandığı ABD yapımı ATACMS füzelerin büyük olasılıkla 1990'larda üretildiğini ve kullanım süresini uzatmak için en az iki kez modifiye edildiğini ortaya koydu.
Sputnik, gerçekleştirdiği araştırma sayesinde, Ukrayna’ya verilen ve Rusya’daki hedeflere yönelik kullanılan ATACMS uzun menzilli füzelerinin en az 30 yıllık olduğu ve ömrünün defalarca uzatıldığı sonucuna vardı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Kursk Bölgesi’nden yayınladığı ATACMS parçalarının görüntüleri üzerinde yapılan analiz, füzelerin Lockheed Martin Vought Systems tarafından üretildiğini gösteriyor. ABD ordusunun yıllık raporlarına göre, şirket bu ismi 1999’a kadar kullandı ve 2000’de ismini Lockheed Martin Missiles and Fire Control olarak değiştirdi.
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki hedeflere yönelik saldırıda kullandığı ATACMS’ların üzerindeki üretici ismi, bu füzelerin büyük olasılıkla 1990'ların sonlarında, yani ABD Ordusu'nun alımlarını büyük ölçüde artırdığı bir dönemde, üretildiğini gösteriyor.
ATACMS’ın hizmet ömrü 10 yıl olduğu için, bu füzelerin kullanıma uygun halde olması için en az iki kez modifiye edilmesi gerekiyordu. Her bir füzenin hizmet ömrünü uzatmanın maliyeti de 1 milyon dolar civarında.