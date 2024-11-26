https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1090853368.html
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
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UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 26 Kasım Salı akşamı 20.45 ile 23.00'da oynanacak. A Milli Takım'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Leipzig ile... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T17:22+0300
2024-11-26T17:22+0300
2024-11-26T17:28+0300
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26 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 takım karşı karşıya gelecek.Futbolseverler tarafından merakla beklenen Şampiyonlar Ligi maçları bu akşam başlıyor. Avrupa'da dev kulüplerin sahne alacağı müsabakalar 26 Kasım Salı akşamı 20.45 ile 23.00'da başlayacak. 9 takım arasında Barcelona, Atletico Madrid, Inter, Leipzig, Bayern Leverkusen, Milan, Manchester City, Arsenal olacak.Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?Şampiyonlar Ligi maçları 26 Kasım Salı akşamı 20.45 ile 23.00'da başlayacak. TRT ve Tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var?20:45 Slovan Bratislava-Milan20:45 Sparta Prag-Atletico Madrid23:00 Barcelona-Brest23:00 Bayern Münih-Paris Saint Germain23:00 Inter-Leipzig23:00 Bayer Leverkusen-Salzburg23:00 Manchester City-Feyenoord23:00 Sporting Lizbon-Arsenal23:00 Young Boys-Atalanta
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/sampiyonlar-ligi-maclari-basliyor-uefa-sampiyonlar-liginde-bugun-hangi-maclar-var-1089538770.html
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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
17:22 26.11.2024 (güncellendi: 17:28 26.11.2024)
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 26 Kasım Salı akşamı 20.45 ile 23.00'da oynanacak. A Milli Takım'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Leipzig ile karşı karşıya gelirken Arsenal, Barcelona, Manchester City, Atletico Madrid ve PSG gibi futbol devleri bu akşam sahaya çıkacak.
26 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 takım karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler tarafından merakla beklenen Şampiyonlar Ligi maçları bu akşam başlıyor. Avrupa'da dev kulüplerin sahne alacağı müsabakalar 26 Kasım Salı akşamı 20.45 ile 23.00'da başlayacak. 9 takım arasında Barcelona, Atletico Madrid, Inter, Leipzig, Bayern Leverkusen, Milan, Manchester City, Arsenal olacak.
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi maçları 26 Kasım Salı akşamı 20.45 ile 23.00'da başlayacak. TRT ve Tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var?
20:45 Slovan Bratislava-Milan
20:45 Sparta Prag-Atletico Madrid
23:00 Bayern Münih-Paris Saint Germain
23:00 Bayer Leverkusen-Salzburg
23:00 Manchester City-Feyenoord
23:00 Sporting Lizbon-Arsenal
23:00 Young Boys-Atalanta