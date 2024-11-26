https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1090853368.html

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 26 Kasım Salı akşamı 20.45 ile 23.00'da oynanacak. A Milli Takım'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Leipzig ile... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-26T17:28+0300

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26 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 takım karşı karşıya gelecek.Futbolseverler tarafından merakla beklenen Şampiyonlar Ligi maçları bu akşam başlıyor. Avrupa'da dev kulüplerin sahne alacağı müsabakalar 26 Kasım Salı akşamı 20.45 ile 23.00'da başlayacak. 9 takım arasında Barcelona, Atletico Madrid, Inter, Leipzig, Bayern Leverkusen, Milan, Manchester City, Arsenal olacak.Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?Şampiyonlar Ligi maçları 26 Kasım Salı akşamı 20.45 ile 23.00'da başlayacak. TRT ve Tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var?20:45 Slovan Bratislava-Milan20:45 Sparta Prag-Atletico Madrid23:00 Barcelona-Brest23:00 Bayern Münih-Paris Saint Germain23:00 Inter-Leipzig23:00 Bayer Leverkusen-Salzburg23:00 Manchester City-Feyenoord23:00 Sporting Lizbon-Arsenal23:00 Young Boys-Atalanta

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/sampiyonlar-ligi-maclari-basliyor-uefa-sampiyonlar-liginde-bugun-hangi-maclar-var-1089538770.html

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